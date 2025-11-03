Obrovská chyba rozhodčího. Kecmanovič zahrál míč půl metru vedle, přesto získal bod
Takto velká chyba se v době moderních technologií, kdy o tom, zda byl míček v kurtu či nikoli rozhoduje elektronický systém, vidí jen málokdy. A když už nefunguje, stále je zde hlavní rozhodčí, který hru sleduje a větších či menších outů by si měl všimnout. Během zápasu prvního kola v Aténách však vše selhalo a situaci nepomohli ani samotní hráči.
Kecmanovič ve dvanácté hře první sady čelil brejkbolu Majchrzaka a hned první úder po servisu poslal do prostoru vyhrazeného pro čtyřhru. Zkažený bekhend byl jasně vidět i na obrazovce a game tak měl být bezpochyby u konce a tenisté se měli chystat na tie-break.
Místo zkrácené hry však rozhodčí připsal bod Srbovi a zahlásil shodu. Jeho obrovská chyba nechala chladným i Kecmanoviče, který však věděl, že jeho úder skončil mimo a po bodu vyhodil míček z kapsy s domněním, že hra skončila. O férové přiznání bodu soupeři se však nesnažil.
Ani poškozený Majchrzak se velmi netradiční situací kupodivu nezabýval. O pár míčků poté sice brejk získal a srovnal na 6:6. Zápas však nakonec ve dvou tie-breacích prohrál.
Chyba rozhodčího pobouřila a rozhodila jak diváky, tak komentátory i fanoušky. Video koluje na internetu a zůstává nad ním rozum stát. Je možné, že rozhodčí netušil skóre anebo v daný moment nedával pozor a míček neviděl. Přesto je však divné, že se ani jeden z hráčů nesnažil napravení této chyby.
