Obrovský krok pro Palicovou! Na Livesport Prague Open po bitvě pokořila důležitý milník

WTA PRAHA - Barbora Palicová (21) na čtvrtý pokus pokořila velmi důležitý milník. Na Livesport Prague Open totiž poprvé v kariéře překročila první kolo na nejvyšším okruhu, když zdolala 6:2, 3:6, 6:3 Australanku Priscillu Honovou (27). Ve svém premiérovém osmifinále na této úrovni bude čelit lucky loserovi Jessice Ponchetové.

Palicová – Honová 6:2, 3:6, 6:3

Z tohoto vítězství musí mít Palicová obrovskou radost. Honové totiž oplatila těsnou loňskou porážku z maratonské bitvy na antukovém podniku ITF právě v Praze, a navíc se dočkala svého nového kariérního maxima na hlavní tour a udělala krůček směrem k debutu v TOP 100 žebříčku.

Také na betonu v pražské Stromovce byly potřeba všechny tři sety. Palicová začala mnohem lépe, v úvodním dějství si suverénně hájila servis a po 32 minutách se ujala vedení. V následující sadě však byla lepší hráčkou na kurtu Australanka a šlo se do rozhodujícího setu.

V něm Palicová otočila z 0:2 na 3:2 a opět nastolila dominanci na vlastním podání. Klíčový byl brejk v delším osmém gamu. Česká tenistka následně musela zvládnout těžký úkol v podobě doservírování zápasu, který splnila na výbornou. Postup slavila po dvou hodinách a 10 minutách.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro divokou kartu Palicovou znamená tato výhra pokoření důležitého kariérního milníku. V hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu startuje počtvrté v kariéře a všechny takové účasti absolvovala právě na Livesport Prague Open. Do druhého kola se tady nedostala v ani jednom z posledních tří ročníků, dokonce v prvním kole neuhrála set.

"Bylo to hodně emotivní vítězství, protože to je moje první uhrané kolo v hlavní soutěži dvěstěpadesátky. Makala jsem a bojovala až do konce. Hrát na české půdě je to nejlepší, vyhecovalo mě to. A je fajn, že se přišli podívat lidi," uvedla Palicová.

Celkově se největšího turnaje na našem území účastní pošesté v kariéře, úvodní dvě vystoupení uzavřela již v kvalifikaci. O znovu vylepšení svého osobního maxima na hlavní tour bude usilovat proti lucky loserovi Ponchetové.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze