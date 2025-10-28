Obrozený Medveděv: Zase můžu vyhrávat velké turnaje, hraju skvělý tenis
Na pařížský turnaj má Medveděv výborné vzpomínky a nic na tom nemění ani fakt, že se nehraje ve slavné hale Bercy. "Pro mě to není žádný velký rozdíl. Pořád se hraje v Paříži, jde o poslední Masters sezony," říká Medveděv.
"Teď je všechno jen mnohem větší, k dispozici máme více tréninkových kurtů. Moje pocity zůstávají stejné. A doufám, že budu předvádět výkony, s kterými jsem tady v minulosti uspěl," pokračoval devětadvacetiletý tenista.
Medveděv po US Open kompletně vyměnil realizační tým včetně trenéra a zatím se mu tento krok vyplatil. "Celé asijské turné bylo povedené. Hrál jsem fakt dobře, dařilo se mi v Pekingu i Šanghaji. Ve Vídni to bylo složité (vypadl ve 2. kole, pozn. red.), ale se svou hrou jsem spokojený," říkal Medveděv, kterého vede Thomas Johansson.
"Všechno je to proces. Ale vím, že jsem krůček od dosažení svého nejlepšího tenisu. Můžu zase vyhrávat ty největší turnaje a je jedno, zda jde o turnaj dvěstěpadesátku nebo Masters. Jsem spokojený, jaký progres jsem udělal. Hraju skvělý tenis. Ale rozhodně nekončím," pokračuje sebevědomě.
29 měsíců. 882 dní. Medveděv zlomil prokletí a po více než dvou letech slaví triumf
Medveděv před titulem z Almaty získal turnajový triumf naposledy na Masters v Římě v sezoně 2023.
"Hodně záleží na tom, jak se na to díváte, protože i já jsem si často kladl otázku, jestli je lepší dostat se do finále grandslamu, nebo vyhrát titul na turnaji kategorie 250. Je asi lepší být ve finále grandslamu, takže jsem moc nepřemýšlel o těch více než 882 dnech, kdy jsem neměl vyhrát turnaj," říkal rodák z Moskvy.
"Momentálně se cítím dobře, i když je pravda, že když mi bylo řečeno o sérii, kterou si nesu, trochu mě to překvapilo. Nemyslel jsem si, že je to tak dlouho, kdy jsem vyhrál turnaj. V jistém smyslu mě to motivuje k tomu, abych to zopakoval, a doufám, že už nebudu muset tak dlouho čekat,“ uzavřel vítěz US Open z roku 2021.
Medveděv měl v prvním kole Masters v Paříži volný los, ve druhém ho čeká pikantní souboj s Grigorem Dimitrovem, který se na kurty vrací po tříměsíční pauze zaviněné zraněním prsního svalu.
Vítězný návrat. Dimitrov si poradil s Mpetshi Perricardem a v Paříži postupuje
