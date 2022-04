Organizátoři tenisových turnajů v Česku nemůžou Rusům ve startu bránit

Od tohoto týdne se konají v Česku tři tenisové challengery za sebou, a zatímco londýnský Wimbledon údajně nehodlá na svůj slavný grandslam na trávě pustit ruské hráče, v Praze a Ostravě se objevit můžou. Nová víza sice Rusové do Česka nedostanou, ale pokud v Česku dlouhodobě žijí nebo přijedou ze zemí schengenského prostoru, tak jim organizátoři nemůžou ve startu bránit.

Sportovci Ruska a Běloruska jsou kvůli invazi na Ukrajinu vyloučeni z většiny týmových sportů a mnohých individuálních. V tenisu stejně jako v hokeji a fotbalu ale individuálně dál hrají a v tenisu pod neutrální vlajkou objíždějí okruhy WTA, ATP a akce ITF včetně grandslamů.

V Praze se od pondělí koná challenger TK Sparta Prague Open a Jonáš Forejtek v 1. kole vyřadil ruského postupujícího z kvalifikace Jevgenije Ťurněva. Příští týden je ostravský Ostra Group Open, kde byl jeden mezi přihlášenými do hlavní soutěže jeden Rus, ale už se odhlásil. V Praze pak bude na Štvanici I. ČLTK Prague Open a přihlášeny jsou dvě Rusky na turnaj žen ITF.

Případnou účast Rusů řešili tenisový svaz a organizátoři s Národní sportovní agenturou (NSA). Pokud nemá ruský tenista víza, která Česko aktuálně Rusům nevydává, či schengenská, tak se do Česka nedostane. "Rusům nepomáháme s jakýmikoli dokumenty, které by se týkaly možnosti vstupu do Česka, Schengenu," řekl ČTK Karel Tejkal za turnaj na Spartě.

Pokud ale Rusové dorazí s vízy ze Schengenu, hrát můžou. Přihlášky navíc probíhají přímo prostřednictvím systémů organizací WTA, ATP a ITF. "A organizátor nemá i na základě sdělení NSA páku jim start znemožnit, obsazení je věcí mezinárodních organizací," uvedl Tejkal.

Ruské či běloruské tenistky by se tak mohly objevit i na turnaji okruhu WTA na konci července na tvrdém povrchu na Spartě ve Stromovce. Předtím jsou totiž akce v Budapešti, Německu a Itálii a odtud by do Češka mohly dorazit. Přihlášky ještě nejsou známé.

Hrát by mohli Rusové v Česku žijící, či mající dlouhodobá víza, což platí obecně. Příkladem je brankář Maxim Žukov, na kterého spoléhají hokejisté jihlavské Dukly.