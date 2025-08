Ósakaová proti Svitolinové dominovala. Tausonová znovu přehrála grandslamovou šampionku

WTA MONTREAL - Naomi Ósakaová (27) pokračuje v Montrealu ve skvělých výkonech a prožívá nejlepší letošní turnaj. Japonka ve čtvrtfinále smetla 6:2, 6:2 Elinu Svitolinovou (30), se kterou vyhrála už pátý z osmi duelů. O finále si zahraje s Clarou Tausonovou (22), která v druhém zápase po sobě vyřadila grandslamovou šampionku. Dánka přehrála jasně 6:1, 6:4 Madison Keysovou (30).

Svitolinová – Ósakaová 2:6, 2:6

Naomi Ósakaová začala čtvrtfinále v Montrealu skvěle, když Elině Svitolinové od stavu 1:1 dvakrát v řadě sebrala podání a měla šanci úvodní sadu dopodávat. V tu chvíli však předvedla nepovedený game na servisu, ve kterém nejdříve utekla ze stavu 0:40 a následně nevyužila setbol. Následně však Ukrajince potřetí vzala servis.

Ve druhé sadě byl vyrovnaný průběh pouze do skóre 2:2. Ósakaová do konce zápasu neztratila na podání ani míček a dvakrát Svitolinovou brejkla. Zápas zakončila ziskem deseti bodů v řadě.

Japonce se letos určitě nedařilo tak jak by si představovala, v Kanadě ale předvádí skvělé výkony a prožívá nejlepší turnaj v sezoně. Vyřadila už dvě hráčky TOP 20 a v předchozím zápase proti Anastasiji Sevastovové zaznamenala druhou nejrychlejší výhru v kariéře, když postoupila za 49 minut.

Jedním z faktorů, který může stát za úspěchem bývalé světové jedničky je rozchod s koučem Patrickem Mouratoglouem, který se ji marně snažil pomoc k cestě zpátky na vrchol. Spolupráci ukončili teprve na konci července po turnaji ve Washingtonu.

Ósakaové se v Montrealu až doposud nikdy nedařilo. V předchozích dvou startech zde nevyhrála ani zápas a nyní připsala už pět výher a zahraje si o finále. Její další soupeřkou bude Clara Tausonová, proti které v úvodu roku musela skrečovat finále v Aucklandu, přestože vyhrála první set.

Tausonová – Keys 6:1, 6:4

Clara Tausonová v Montrealu předvádí úžasný tenis a vyřadila už druhou obrovskou favoritku v řadě. Po skalpu šampionky nedávného Wimbledonu Igy Šwiatekové si připsala i výhru nad královnou letošního Australian Open.

Proti Madison Keysové v prvním setu naprosto dominovala. Od stavu 1:1 získala pět her v řadě a v posledních třech ztratila dokonce pouze jediný míček. Série vítězných gamů pokračovala i ve druhém dějství a zastavila se až na čísle sedm. Náskok brejku si ale dokázala podržet až do konce zápasu a po hodině a čtvrt slavila další velké vítězství a postup do semifinále.

Tausonová ve čtyřech zápasech neztratila ani set, v prvních dvou kolech ztratila jen šest her a poté si vyšlápla na dvě grandslamové šampionky. O další takový skalp bude usilovat proti Naomi Ósakaové.

Tausonová si už jedno semifinále na tisícovkách letos zahrála. V Dubaji v něm uspěla ve třech setech proti Karolíně Muchové a finále prohrála s Mirrou Andrejevovou.

Výsledky dvouhry žen na turnaji WTA 1000 v Montrealu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.