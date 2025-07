Ósakaová radí Zverevovi: Když tě tenis nebaví, běž dělat něco jiného

Jméno Naomi Ósakaové (27) se před startem letošního Wimbledonu neskloňovalo mezi těmi, které by měly patřit k největším favoritkám. Po vítězství nad Kateřinou Siniakovou však už má bývalá světová jednička na kontě dvě výhry a poprvé od roku 2018 postoupila do 3. kola. Kromě čistě tenisových témat se Japonka vyjádřila i k situaci Alexandera Zvereva, který přiznal boj s vlastní psychikou.

"Byla jsem z trávy dlouho vyděšená. Když jsem byla mladší, měla jsem špatnou zkušenost, poranila jsem si koleno a trvalo mi roky, než jsem ten strach překonala. Ale letos se cítím mnohem jistější, lépe se pohybuji. S Patrickem (Mouratoglouem) jsme si před turnajem řekli, že nebudeme mít přehnaná očekávání a půjdeme krok za krokem," popsala aktuální nastavení bývalá světová jednička.



Ósakaová se v rozhovoru rozpovídala i o složitějších tématech – od politické situace na Haiti po to, jak těžko snáší porážky.

Naomi Osaka talks about her journey on grass.



"Popravdě, porážky snáším moc špatně. Když prohraju, myslím si, že jsem nejhorší hráčka na světě. Už jsem zažila opravdu ošklivé porážky. Každý soupeř, kterého potkám, je světová špička, a s tím přístupem do zápasů vstupuji. Někdo se se ztrátami vyrovnává líp, jiný hůř. Ale právě ti, kteří si věří nejvíc, tady často zůstávají nejdéle," přemýšlela nahlas.



Čtyřnásobnou grandslamovou šampionku však trápí i jiná mimotenisová témata. "Když slyším zprávy z Haiti, trhá mi to srdce. Lidé mají o té zemi špatný obrázek, ale je to jedno z nejkrásnějších míst na světě. Můj otec tam byl, teď je tady se mnou, jsem mu za to vděčná," řekla tenistka, která má haitské kořeny.

Závěrem se Naomi dotkla i tématu aktuální krize Alexandera Zvereva a přidala svou osobitou, filozoficky laděnou radu: "Nevím, jestli jsem ten správný člověk, který by měl radit. Ale myslím si, že když vás něco nebaví, vždycky můžete dělat něco jiného. Život je vážný, a zároveň není. Neříkám, že by měl přestat hrát tenis – spousta lidí si určitě přeje, aby pokračoval. Ale lidé by měli dělat to, co je dělá šťastnými. Ať se děje cokoli.“



V boji o osmifinále na Ósakaovou čeká Ruska Anastasia Pavljučenkovová, s níž má Japonka pozitivní bilanci 3:1. Poslední vzájemný duel však spadá až do roku 2021 z prvního kola Australian Open, kdy Ósakaová Rusku deklasovala 6:1, 6:3, aby nakonec celý grandslam vyhrála.