Paoliniová bez šance. Pegulaová vládla a má jisté semifinále Turnaje mistryň
Pegulaová – Paoliniová 6:2, 6:3
Karty byly před zápasem rozdány jasně. Pegulaová vstupovala do duelu s Paoliniovou s vědomím, že jen výhra ji může posunout do semifinálových bojů. Italka, která jako jediná tenistka na turnaji bojovala i ve čtyřhře, už naopak s jistotou věděla, že pro ni turnaj skončí.
A úvodní gamy tomu také nasvědčovaly. Světová pětka vzala s virózou bojující Italce ve třetím gamu poprvé podání, brejk bez větších problémů potvrdila a šla do vedení 3:1. Unaveně působící Paoliniová si nedokázala poradit ani se svým dalším podáním. Na agresivně a přesně hrající Američanku neměla zbraň a prohrávala už 1:4.
Záblesk naděje měla v následujícím gamu, rodačka z Buffala ale žádné problémy nehodlala připustit, brejkovou hrozbu odvrátila a sadu dovedla do vítězného konce za 29 minut 6:2.
Druhý set začal ve stejných kolejích jako ten první. Znovu to byla třetí hra, ve které Paoliniová přišla o podání, a ztrátu už nedohnala. Američanka si často pomáhala výborným servisem a svou soupeřku na returnu nepouštěla do žádných větších šancí.
Italka doplácela i na velké množství nevynucených chyb, kterých nasbírala oproti své soupeřce dvojnásobek.
Pegulaová za stavu 5:3 vzala soupeřce podruhé v setu servis, zápas dovedla za hodinu a pět minut k vítězství 6:2, 6:3 a připsala si své druhé vítězství ve skupině. Ve svém úvodním vystoupení si poradila s krajankou Gauffovou, ve druhém podlehla ve třech setech Sabalenkové.
Paoliniová se s Turnajem mistryň loučí bez vyhraného zápasu i setu. Z postupu se nemohla radovat ani ve čtyřhře, zde si ale po boku krajanky Sary Erraniové alespoň připsaly jednu výhru, když ve svém úvodním vystoupení porazily americko-nizozemskou dvojici Asiu Muhammadovou a Demi Schuursovou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
scénáře % gemů WTA z lenosti nedopočítala
gemy před dneškem (přesné % není důležité, rozdíl v našem případě poslouží stejně)
Sab +9
Gau +1
Peg +5
Kdyby Pegula vyhrála 2:0, tak min. získá +2 gemy rozdílu, tzn. celkově by měla min. +7
2. zápas bude hra s nulovým součtem, tzn. Sab+Gau určitě zůstanou na součtu +10 (nyní 9+1) nebo-li různé kombinace typu +10 a 0, +7 a +3, +15 -5, a co je klíčové max+5 a +5
obě společně se nedostanou přes +5, a Pegula měla mít min. +7 a v realitě skončila na +12 (58 %)
pravá ruka neví, co dělá levá
tam pracují hrozní lidé a křivák Simon byl jen vrcholkem ledovce
Ještě zbývá aby Sabalenka vyřadila Gauffovou a v semifinále budou jen hráčky kterým jsem to přál ...
Pořádí celkové výhry: Rybakina, Pegula, Anisimova, Sabalenka.
Teď mě napadlo, že Rybka je jediný vodní tvor, který umí sbírat brambory.
Pořadí výhry: RYBKA Kladivářka Amanda Peggy