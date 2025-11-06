Paoliniová bez šance. Pegulaová vládla a má jisté semifinále Turnaje mistryň

TURNAJ MISTRYŇ - Jessica Pegulaová (31) porazila na Turnaji mistryň Italku Jasmine Paolinovou (29) po setech 6:2, 6:3 a po druhé výhře si v Rijádu zajistila postup do semifinále. Světová pětka obsadila ve skupině Steffi Grafové druhé místo za první Arynou Sabalenkovou (27), která si poradila s Coco Gauffovou (21) ve dvou setech 7:6, 6:2.
Jessica Pegulaová drží naději na účast v semifinále (@ ČTK / AP / Fatima Shbair)

Pegulaová – Paoliniová 6:2, 6:3

Karty byly před zápasem rozdány jasně. Pegulaová vstupovala do duelu s Paoliniovou s vědomím, že jen výhra ji může posunout do semifinálových bojů. Italka, která jako jediná tenistka na turnaji bojovala i ve čtyřhře, už naopak s jistotou věděla, že pro ni turnaj skončí.

A úvodní gamy tomu také nasvědčovaly. Světová pětka vzala s virózou bojující Italce ve třetím gamu poprvé podání, brejk bez větších problémů potvrdila a šla do vedení 3:1. Unaveně působící Paoliniová si nedokázala poradit ani se svým dalším podáním. Na agresivně a přesně hrající Američanku neměla zbraň a prohrávala už 1:4.

Záblesk naděje měla v následujícím gamu, rodačka z Buffala ale žádné problémy nehodlala připustit, brejkovou hrozbu odvrátila a sadu dovedla do vítězného konce za 29 minut 6:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Druhý set začal ve stejných kolejích jako ten první. Znovu to byla třetí hra, ve které Paoliniová přišla o podání, a ztrátu už nedohnala. Američanka si často pomáhala výborným servisem a svou soupeřku na returnu nepouštěla do žádných větších šancí.

Italka doplácela i na velké množství nevynucených chyb, kterých nasbírala oproti své soupeřce dvojnásobek.

Pegulaová za stavu 5:3 vzala soupeřce podruhé v setu servis, zápas dovedla za hodinu a pět minut k vítězství 6:2, 6:3 a připsala si své druhé vítězství ve skupině. Ve svém úvodním vystoupení si poradila s krajankou Gauffovou, ve druhém podlehla ve třech setech Sabalenkové.

Paoliniová se s Turnajem mistryň loučí bez vyhraného zápasu i setu. Z postupu se nemohla radovat ani ve čtyřhře, zde si ale po boku krajanky Sary Erraniové alespoň připsaly jednu výhru, když ve svém úvodním vystoupení porazily americko-nizozemskou dvojici Asiu Muhammadovou a Demi Schuursovou.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
George_Renel
06.11.2025 18:26
Tereze V. to ve studiu moc slušelo.
Reagovat
frenkie57
06.11.2025 18:32
, konečně jsem jí také viděl v civilu.
Reagovat
aligo
06.11.2025 17:17
Teď už jen výhra Coco ve dvou a je vymalováno
Reagovat
PTP
06.11.2025 17:27
Kéž by.
Reagovat
aligo
06.11.2025 18:22
Reagovat
paddy
06.11.2025 17:06
již před zápasem bylo jasné, že když Pegula vyhraje 2:0, tak postoupí bez ohledu na druhý výsledek smile
scénáře % gemů WTA z lenosti nedopočítala

gemy před dneškem (přesné % není důležité, rozdíl v našem případě poslouží stejně)
Sab +9
Gau +1
Peg +5

Kdyby Pegula vyhrála 2:0, tak min. získá +2 gemy rozdílu, tzn. celkově by měla min. +7

2. zápas bude hra s nulovým součtem, tzn. Sab+Gau určitě zůstanou na součtu +10 (nyní 9+1) nebo-li různé kombinace typu +10 a 0, +7 a +3, +15 -5, a co je klíčové max+5 a +5
obě společně se nedostanou přes +5, a Pegula měla mít min. +7 a v realitě skončila na +12 (58 %)
smile smile smile
smile
Reagovat
paddy
06.11.2025 17:50
Na X WTA před hodinou psala o postupu, ale na web ve stejný čas dali článek
Pegula records straight sets win over Paolini to draw closer to WTA Finals semifinals
06 Nov 2025 1h ago

pravá ruka neví, co dělá levá
tam pracují hrozní lidé a křivák Simon byl jen vrcholkem ledovce smile
Reagovat
tommr
06.11.2025 16:55
Jsem rád že vyhrála Pegula i když Paolini je mi trochu líto. Pegula je ale prostě držák ...
Ještě zbývá aby Sabalenka vyřadila Gauffovou a v semifinále budou jen hráčky kterým jsem to přál ...
Reagovat
Liverpool22
06.11.2025 17:31
Teď se Aryna vyhrabala z nepříjemného stavu - prohrávala 4:5 a 0:30, ale vše obrátila na 6:5 smile
Reagovat
pantera1
06.11.2025 17:56
Teď už by si to měla pohlídat .
Reagovat
Liverpool22
06.11.2025 18:03
Coco zlomil 1. set, kde furt vedla i v TB měla 4:2 a opět výborný obrat Aryny
Reagovat
frenkie57
06.11.2025 18:25
Ten první set měl jít za Čokoládkou, to je jasné. Jenže jí tak nějak již tradičně zradil servis v koncovce setu i TB a bylo vymalováno. Když se Coco ve druhém odkopala z té deky, bylo už pozdě, navíc znovu ztratila servis a šlus Julius. Aryna to uhrála hlavně na zlepšené podání a o malinko vyšší úderovou kvalitu.
Reagovat
Liverpool22
06.11.2025 18:27
smile
Reagovat
Kuba4Win
06.11.2025 18:07
Taky mi je líto Džasmínky, TM jí opravdu nevyšel výhru budu přát hlavně Rybce a Peggče
Reagovat
frenkie57
06.11.2025 18:20
Italský špuntík se mi zdála celou dobu , co hrála na TM, utlumená, unavená, vyšťavená. Také je mě jí líto.
Pořádí celkové výhry: Rybakina, Pegula, Anisimova, Sabalenka.

Teď mě napadlo, že Rybka je jediný vodní tvor, který umí sbírat brambory.
Reagovat
Liverpool22
06.11.2025 18:25
To víš - Rybka je multifunkční
Pořadí výhry: RYBKA smile Kladivářka smile Amanda smile Peggy smile
Reagovat

