Paoliniová je obrovskou inspirací. Maličká Italka ukazuje, že prorazit se dá i později

Jasmine Paoliniová (29) zažívá v posledním roce nejúspěšnější období kariéry. Potvrdila to i na domácí půdě v Římě, kde získala svou druhou singlovou trofej z tisícovek a ovládla i čtyřhru. Italská tenistka menšího vzrůstu je ve své zemi ohromnou inspirací a dokazuje, že prorazit se dá i v pokročilejším tenisovém věku.

Jasmine Paoliniová v sobotu získala nejcennější singlovou trofej v kariéře a potvrdila, že za poslední dvě sezony se jí daří na velkých turnajích. Italka ovládla domácí podnik v Římě a připsala si druhou trofej z tisícovek. Dnes si ve Foro Italico připsala double, jelikož se Sarou Erraniovou ovládla i čtyřhru. Podtrhla tak obrovské zlepšení, které ve svých devětadvaceti letech prožívá.

Vše začalo loni v lednu, kdy bylo Paoliniové čerstvě 28 let. Na Australian Open poprvé postoupila do druhého týdne grandslamu. O měsíc později senzačně ovládla turnaj WTA 1000 v Dubaji a poprvé nakoukla do elitní dvacítky žebříčku. Další úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat.

Italka, které se dříve na grandslamech vůbec nedařilo, se probojovala do finále French Open i Wimbledonu. Zajistila si pobyt v TOP 10, ve které se díky konzistentním výsledkům stále drží a pořád vylepšuje své maximum. Tím je aktuálně 4. příčka, na kterou se po triumfu v Římě opět posune.

Získala také zlatou medaili ve čtyřhře na olympiádě v Paříži. A pro svou zemi vybojovala i další úspěch, kterým završila nejlepší rok kariéry. V závěru sezony byla hlavní oporou italského týmu během vítězství na Billie Jean King Cupu.

Paoliniová je i díky těmto úspěchům obrovskou inspirací především ve své zemi. A nejen pro začínající mladé tenistky, ale i pro ty v pokročilejším tenisovém věku. Své nejlepší kariérní období zažívá těsně před třicítkou a ukazuje že prorazit se dá v profesionálním světě tenisu i později.

Na velké úspěchy totiž dlouho čekala. Do elitní stovky se dostala na konci sezony v roce 2019. První titul slavila o dva roky později, když ovládla menší podnik v Portoroži. V následujících několika letech se Italka stále zlepšovala, nedařilo se jí však výrazněji posunout. Vše se rozjelo až v momentě, kdy oslavila 28. narozeniny.

Kouzlo jejího úspěchu se skrývá i v jejím nízkém vzrůstu. Zdánlivou nevýhodu otočila ve svůj prospěch a dokázala překonat tenisové stereotypy. Pouze 163 centimetrů vysoká Italka sice nemá nejrychlejší servis ani větší páku při trefování úderů. Dokáže se však skvěle pohybovat a navíc ukazuje velkou mentální sílu a odhodlání.