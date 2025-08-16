Paoliniová slaví. Srazila i Kuděrmetovovou, v Cincinnati je ve finále
Kuděrmetovová - Paoliniová 4:6, 7:6, 3:6
Úvod pátého vzájemného utkání mezi Paoliniovou a Kuděrmetovovou příliš atraktivní tenis nepřinesl. Obě tenistky neměly problémy udržet si vlastní podání, v prvních sedmi hrách uhrála returnující hráčka maximálně jeden bod.
Za stavu 4:3 pro Italku přišla jako první o servis ruská tenistka, navíc čistou hrou. Dvojnásobná grandslamová finalistka nabídnuté příležitosti beze zbytku využila a sadu za pouhých 26 minut hry získala 6:3.
Paoliniová se navzdory své 163 centimetrů vysoké postavě mohla v úvodní sadě opřít o vynikající úspěšnost podání, po kterém vyhrála 20 z 23 výměn a mohla se tak pyšnit 87% úspěšností získaných bodů.
Důležitý moment druhého setu přišel za stavu 2:2, kdy Kuděrmetovová vedla při svém podání 40:15, ale čtyřmi nevynucenými chybami v řadě doslova game darovala své soupeřce.
Slabá chvilka dolehla na Italku až za klíčového stavu 5:4, kdy se i ona dopustila při svém servisu několika chyb a poprvé v zápase si prohrála podání.
O osudu druhé sady tak musela rozhodnout zkrácená hra, ve které byla úspěšnější Ruska. Získala ji jasně 7:2 a poslala utkání do rozhodující sady.
Klíčový moment utkání se odehrál v šesté hře třetího setu, kdy svůj servis ztratila ruská tenistka a nabrala manko 2:4. V následujícím dlouhém gamu si Kuděrmetovová vypracovala postupně tři brejkboly, ani jeden však nevyužila.
Paoliniová už utkání dovedla čistou hrou k výhře a po dvou hodinách a 21 minutách hry se mohla radovat z vítězství po setech 6:3, 6:7 a 6:3.
Ve finále se Paoliniová utká s Igou Šwiatekovou, s kterou všech šest dosavadních soubojů prohrála.
Výsledky WTA Masters 1000 v Cincinnati
