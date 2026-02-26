Parádní podívaná. Do elitní stovky míří další Češka. A tím to nekončí…
Na první pohled by se mohlo zdát, že turnaj v Austinu Bartůňkové zvlášť nevyšel, když skončila ve druhém kole na Taylor Townsendové. Mladičká Češka však na americkém hardu zdolala včetně kvalifikace tři soupeřky a v letošním roce se kromě senzačního tažení do třetího kola Australian Open může pyšnit skvostnou bilancí deseti výher a jen čtyř porážek.
Právě v Melbourne na sebe poprvé výrazně upozornila i zahraniční média, když naprosto šokovala vítězstvím ve druhém kole nad světovou desítkou Belindou Bencicovou, která měla pro rodačku z Prahy jen slova chvály. "Nikola hrála neuvěřitelně. Byl to z její strany parádní tenis, postup si zasloužila," říkala Švýcarka.
To vše by jí v pondělním vydání mělo zajistit premiérové místo mezi elitní stovkou. V současné době jí v live žebříčku patří 99. pozice, což pochopitelně bude také její kariérní maximum. A tím to z českého pohledu rozhodně končit nemusí.
Nenápadně, ale o to přesvědčivě se žebříčkem drápe Darja Viďmanová, které v live rankingu patří 122. příčka a na vysněnou 100. pozici jí schází 105 bodů. O místo před ní je Linda Fruhvirtová, která ale už dobře ví, jaké je to být mezi nejlepšími padesáti hráčkami planety.
Pro porovnání: Více tenistek v elitní stovce mají co do rozlohy a hráčské základny neporovnatelně větší Spojené státy, které reprezentuje patnáct tenistek.
V žebříčku nejlepších tenistek do 18 let se navíc mezi elitní dvanáctkou nacházejí hned tři česká jména. Druhou ve své kategorii a celkově 207. hráčkou světa je Laura Samson, jedenácté místo patří Janě Kovačkové, dvanácté pak vítězce Pardubické juniorky z loňského roku Julii Paštikové.
Připočteme-li k tomu senzační tažení Sáry Bejlek za triumfem s Abú Zabí, raketový průlom mezi elitní stovku v podání Terezy Valentové, či stále teprve jednadvacetiletou Lindu Noskovou, které patří fantastická 14. příčka, nemusí se fanoušci u budoucnost českého tenisu obávat.
