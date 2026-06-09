Parádní start do travnaté sezony. Krejčíková soupeřku smetla
Krejčíková - Zarazúaová 6:1, 6:2
Krejčíková šla do duelu se Zarazúaovou v roli jasné favoritky. A v úvodu zápasu to také jasně potvrzovala. Do utkání vstoupila čistou hrou, ve druhém gamu se dostala na příjmu do vedení 40:15 a i když o náskok přišla, game nakonec získala a vedla 2:0. Brněnská tenistka byla nadále naprosto dominantní na svém servisu, brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení už o tři hry.
Až poté se na výsledkovou tabuli zapsala prvním vyhraným gamem Mexičanka, která tak snížila na 1:3. Česká tenistka ale nadále pokračovala dominantním výkonem. Svůj třetí game na podání opět vyhrála čistou hrou a v úvodních svých třech servírovacích hrách ztratila jediný fiftýn.
Krejčíková svou soupeřku v úvodním setu převyšovala ve všech směrech. Jasně diktovala tempo výměn, využívala její pasivnější hry a když jí bez problémů vzala i druhý servis a ujala se vedení 5:1, bylo o výsledku úvodního dějství prakticky rozhodnuto.
To vzápětí potvrdila na svém servisu, který znovu získala čistou hrou, a první sadu tak ovládla naprosto suverénně za 26 minut 6:1. Krejčíková v prvním setu ztratila při svém podání jedinou ze sedmnácti výměn, což činí 94% úspěšnost. Její soupeřka se v této statistice nedostala ani na polovinu.
Hned v prvním gamu druhého setu se odehrála o podání Zarazúaové obrovská bitva, ve které Mexičanka odvrátila šest brejkbolů, na sedmý už ale nestačila a potřetí v utkání přišla o servis. Svou dominanci na podání následně znovu potvrdila Krejčíková už čtvrtou čistou hrou a vedla 2:0.
Bývalá světová dvojka si ve čtvrtém gamu poprvé prohrála podání a Zarazúaová srovnala stav na 2:2. Krejčíková se ale drobnou komplikací nenechala rozhodit. Ve zbytku utkání dovolila soupeřce pouhé čtyři body a utkání za hodinu a 19 minut dovedla k pohodové výhře 6:1, 6:2.
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