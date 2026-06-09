Parádní start do travnaté sezony. Krejčíková soupeřku smetla

DNES, 15:10
Aktuality 18
WTA HERTONGENBOSCH - Barbora Krejčíková zvládla svůj úvodní duel na trávě výborně. V prvním kole turnaje v nizozemském Hertogenboschi porazila mexickou soupeřku Renatu Zarazúaovou jednoznačně 6:1, 6:2. Další vyzyvatelkou české tenistky bude vítězka duelu mezi Nikolou Bartůňkovou a Belgičankou Hanne Wandewinkelovou.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Zarazua Renata
Barbora Krejčíková nedala své soupeřce žádnou šanci (@ Filippo MONTEFORTE / AFP / AFP / Profimedia)

Krejčíková - Zarazúaová 6:1, 6:2

Krejčíková šla do duelu se Zarazúaovou v roli jasné favoritky. A v úvodu zápasu to také jasně potvrzovala. Do utkání vstoupila čistou hrou, ve druhém gamu se dostala na příjmu do vedení 40:15 a i když o náskok přišla, game nakonec získala a vedla 2:0. Brněnská tenistka byla nadále naprosto dominantní na svém servisu, brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení už o tři hry.

Až poté se na výsledkovou tabuli zapsala prvním vyhraným gamem Mexičanka, která tak snížila na 1:3. Česká tenistka ale nadále pokračovala dominantním výkonem. Svůj třetí game na podání opět vyhrála čistou hrou a v úvodních svých třech servírovacích hrách ztratila jediný fiftýn.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Krejčíková svou soupeřku v úvodním setu převyšovala ve všech směrech. Jasně diktovala tempo výměn, využívala její pasivnější hry a když jí bez problémů vzala i druhý servis a ujala se vedení 5:1, bylo o výsledku úvodního dějství prakticky rozhodnuto.

To vzápětí potvrdila na svém servisu, který znovu získala čistou hrou, a první sadu tak ovládla naprosto suverénně za 26 minut 6:1. Krejčíková v prvním setu ztratila při svém podání jedinou ze sedmnácti výměn, což činí 94% úspěšnost. Její soupeřka se v této statistice nedostala ani na polovinu.

Hned v prvním gamu druhého setu se odehrála o podání Zarazúaové obrovská bitva, ve které Mexičanka odvrátila šest brejkbolů, na sedmý už ale nestačila a potřetí v utkání přišla o servis. Svou dominanci na podání následně znovu potvrdila Krejčíková už čtvrtou čistou hrou a vedla 2:0.

Bývalá světová dvojka si ve čtvrtém gamu poprvé prohrála podání a Zarazúaová srovnala stav na 2:2. Krejčíková se ale drobnou komplikací nenechala rozhodit. Ve zbytku utkání dovolila soupeřce pouhé čtyři body a utkání za hodinu a 19 minut dovedla k pohodové výhře 6:1, 6:2.

Výsledky turnaje WTA 250 v Hertogenboschi

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

18
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tommr
09.06.2026 15:50
To počasí dneska je hnus. V Holandsku byl přerušenej zápas Nikoly akorát když podávala na udržení se ve druhém setu ...
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Diabolique
09.06.2026 15:31
V treninkovem rytmu. A priste snad Nikola, ktera zvladla prvni set a ted bojuje ve druhem.
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Georgino
09.06.2026 15:27
Tak nakonec vyhrála 2:1, 6:2. Možná by bylo fajn kdyby ta zpráva byla třeba o pět minut později, ale autor si ji po sobě přečetl.
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pantera1
09.06.2026 15:26
Gratulka chtělo by to nějaké pěkné výsledky na trávě Baru
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Georgino
09.06.2026 15:27
Nekoukal jsem. Hlavně, je zdravá?
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pantera1
09.06.2026 15:29
Taky ne, jen skóre sleduju. Doufám, že je a vydrží aspoň chvíli
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PTP
09.06.2026 15:48
Je to brněnskej kusanec
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pantera1
09.06.2026 16:03
Vo tom žádná, brněnský koc maj fazónu .
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PTP
09.06.2026 16:06
A pevný stehniska.
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pantera1
09.06.2026 16:22
to zase vyhrabals kde, ty potřebuješ evidentně pevný stisk
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George_Renel
09.06.2026 16:11
Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď.
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Georgino
09.06.2026 16:07
Měl jsem představu, že brněnské holky bývají docela pěkné, ale sorry, tohle mi do toho nějak nepasuje.
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PTP
09.06.2026 16:14
Bára je nejhezčí na fotce v pěkných šatech s talířem ve Wimbledonu, co má na IG.
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pantera1
09.06.2026 16:27
Jj, tam jí to moc sluší. V civilu když se trochu šmrncne a oblíkne, je kočka. Žádná prvoplanová krasava, ale má šmrnc a osobní kouzlo.
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Diabolique
09.06.2026 16:14
Bara taky neni od nas. Ona je z Ivancic.
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pantera1
09.06.2026 16:25
To je za humny, chodí na Klajdovku na vývar s nudličkama a smažáček s hranolkami a domácí tatarskou, je to její oblíbený jídlo.
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tommr
09.06.2026 15:33
vypadala docela fit ...
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Georgino
09.06.2026 16:07
dík
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