Pegulaová se vyhrabala ze dna a sebrala postup krajance. V Dubaji si zahraje o titul
Pegulaová – Anisimovová 1:6, 6:4, 6:3
Anisimovová prohrála s Pegulaovou všechny čtyři předchozí duely a určitě bude považovat ten poslední v semifinále na probíhající tisícovce v Dubaji za zahozenou šanci na první skalp své starší krajanky.
Finalistka dvou loňských grandslamů dlouho diktovala tempo, byla suverénní a vedla 6:1, 3:1. Pak ale náskok ve druhé sadě suverénně ztratila a nakonec jí nestačil ani další brejk. Ten totiž nedokázala potvrdit a od stavu 4:3 prohrála všechny tři následující gamy.
Do rozhodujícího setu tak šla v mnohem lepším psychickém rozpoložení Pegulaová. Jednoduché to rozhodně neměla, nicméně brejk už ze čtvrtého gamu byl nakonec pro celkové vítězství dostačující. Světová pětka si vedení pohlídala až do konce a svou žebříčkovou sousedku po zhruba dvou hodinách přemohla.
Ještě loni v červnu měla Pegulaová na kontě sérii devíti vítězství v semifinálových duelech. Pět ze šesti dalších takových zápasů ale prohrála a teď v Dubaji přerušila šňůru tří nezdarů v této fázi a zajistila si celkově osmé finále na úrovni WTA 1000.
V sobotu bude Pegulaová útočit na svůj jubilejní 10. triumf a čtvrtý na prestižních tisícovkách. Její poslední soupeřkou na turnaji bude krajanka a kamarádka Coco Gauffová, nebo Ukrajinka Elina Svitolinová.
Gauffová může zařídit americké finále
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
som zvedavý, ako sa k môjmu tiketu postaví napr. Kopřiva
a nedávno musela aj skrečovať
ja by som ju neodpisoval, aj keď občas jej to asi takto ustrelí
netusim cim to je, ale ona sa nemusi sustredit na vyhru, pretoze je zabezpecena na generacie vopred, tak hra bez nejakych ocakavani, neztuhne jej ruka, ked sa nedari, v hlave jej nesrotuje pokazena lopticka a.p., popritom ma urcite tu najlepsiu zdravotnu starostlivost.... pamatam, ako porazala Kaju Pliskovu a v tej dobe vlastne zacal jej nastup smerom nahor, urcite je tam aj kus talentu, ale aj velky kus prace
mala by Kaje poslal nejake drobne na ucet .....
#AllForPegula