Pegulaová se vyhrabala ze dna a sebrala postup krajance. V Dubaji si zahraje o titul

DNES, 17:09
WTA DUBAJ - Jessica Pegulaová (31) se stala první finalistkou prestižní tisícovky v Dubaji. V semifinále ale velmi dlouho tahala za kratší konec a musela proti Amandě Anisimovové (24) likvidovat výrazné manko. Starší z Američanek nakonec urvala vítězství 1:6, 6:4, 6:3 a ovládla i pátý vzájemný souboj.
Jessica Pegulaová je po parádním obratu ve finále (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Pegulaová – Anisimovová 1:6, 6:4, 6:3

Anisimovová prohrála s Pegulaovou všechny čtyři předchozí duely a určitě bude považovat ten poslední v semifinále na probíhající tisícovce v Dubaji za zahozenou šanci na první skalp své starší krajanky.

Finalistka dvou loňských grandslamů dlouho diktovala tempo, byla suverénní a vedla 6:1, 3:1. Pak ale náskok ve druhé sadě suverénně ztratila a nakonec jí nestačil ani další brejk. Ten totiž nedokázala potvrdit a od stavu 4:3 prohrála všechny tři následující gamy.

Do rozhodujícího setu tak šla v mnohem lepším psychickém rozpoložení Pegulaová. Jednoduché to rozhodně neměla, nicméně brejk už ze čtvrtého gamu byl nakonec pro celkové vítězství dostačující. Světová pětka si vedení pohlídala až do konce a svou žebříčkovou sousedku po zhruba dvou hodinách přemohla.

Ještě loni v červnu měla Pegulaová na kontě sérii devíti vítězství v semifinálových duelech. Pět ze šesti dalších takových zápasů ale prohrála a teď v Dubaji přerušila šňůru tří nezdarů v této fázi a zajistila si celkově osmé finále na úrovni WTA 1000.

V sobotu bude Pegulaová útočit na svůj jubilejní 10. triumf a čtvrtý na prestižních tisícovkách. Její poslední soupeřkou na turnaji bude krajanka a kamarádka Coco Gauffová, nebo Ukrajinka Elina Svitolinová.

Gauffová může zařídit americké finále

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

10
Přidat komentář
Sincaraz
20.02.2026 17:39
Pegula je taká tiketová istota, aj keď občas vystraší
som zvedavý, ako sa k môjmu tiketu postaví napr. Kopřiva

NOLE_unvaccinated_GOAT
20.02.2026 17:21
Měl jsem 2:0 pro AA v krásném kurzu. Ve 2.setu vedla 3:1. Pak se ale totálně sesypala. Začala dělat jednu chybu za druhou a dokonce i bulela. To je ale xxx. S tímhle nemá vůbec šanci na vítězství grandslamu. Jenom za extrémně velkého štěstí. Jestli v tomhle bude pokračovat, tak tohle je její vrchol a z tohoto vrcholu už bude jen klesat.

NOLE_unvaccinated_GOAT
20.02.2026 17:22
Jo a z krásně lehounkých pozic vyhazovala třeba 5 metrů od kurtu!

Sincaraz
20.02.2026 17:43
možno priveľa zápasov v rade
a nedávno musela aj skrečovať
ja by som ju neodpisoval, aj keď občas jej to asi takto ustrelí

tommr
20.02.2026 17:14
Pegula sice nehraje nic mimořádnýho ale porazit jí je pořád velmi těžký. Doufám že už to tam vyhraje celý ...

bardunek666
20.02.2026 17:20
I já doufám. Moc jí to přeji

Nola
20.02.2026 17:24
asi sa tak stane, hra neprijemny tenis a dokaze porazit ktorukolvek hracku....
netusim cim to je, ale ona sa nemusi sustredit na vyhru, pretoze je zabezpecena na generacie vopred, tak hra bez nejakych ocakavani, neztuhne jej ruka, ked sa nedari, v hlave jej nesrotuje pokazena lopticka a.p., popritom ma urcite tu najlepsiu zdravotnu starostlivost.... pamatam, ako porazala Kaju Pliskovu a v tej dobe vlastne zacal jej nastup smerom nahor, urcite je tam aj kus talentu, ale aj velky kus prace

tommr
20.02.2026 17:46
jj tenkrát ty prohry s Pegulou byly nepochopitelný. Karolína byla na vrcholu a Pegulu skoro nikdo neznal. Dá se říct že Karolína jí pomohla nastartovat kariéru ...

Nola
20.02.2026 18:07
je to sice smiesne, ale ja som o tom presvedcena, vesmir mame stale neprebadany.....
mala by Kaje poslal nejake drobne na ucet .....

Sincaraz
20.02.2026 17:44
presne
#AllForPegula


Nový komentář

