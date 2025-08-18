Pět Čechů v TOP 100! Svrčina ustál maraton, ovládl Mexiko a zajistil si debut mezi elitou
Svrčina – Tirante 6:4, 5:7, 6:4
Do finále prošel Svrčina naprosto suverénně a žádnému ze čtyř protivníků nepovolil set. Na jednoznačnou výhru to vypadalo i v souboji o titul s Tirantem, jenže už v průběhu druhého setu se dostavily obrovské nervy způsobené zřejmě vidinou debutu v TOP 100 žebříčku.
Svrčina v úvodním dějství zlikvidoval všech šest brejkbolových hrozeb a sám svou jedinou šanci využil. Ve druhé sadě vedl už 4:0 a v té následující 3:0, přičemž v obou případech měl k dispozici luxusní vedení o dva brejky. Ani jednou však takový náskok neuhlídal.
Zatímco ve druhém setu se Svrčina vzpamatovat nedokázal a dovolil argentinskému protivníkovi sadu získat, v rozhodujícím dějství urval devátý game a pak set, ve kterém bojoval s křečemi, dopodával. Neskutečná finálová bitva v náročných mexických podmínkách trvala tři hodiny a 22 minut.
Svrčina si na mexickém betonu zahrál své deváté kariérní finále na challengerech a svou bilanci vylepšil na 5:4. Letos usiloval o titul na této úrovni už počtvrté, triumf slavil také na challengerech v Barlettě a Puné.
Jedná se o jeho osmý kariérní titul na profesionální tour a ten zatím největší. Prvenství v Mexiku bude znamenat premiérový posun do elitní stovky světového pořadí, ve které doplní Jakuba Menšíka, Tomáše Macháče, Jiřího Lehečku a Víta Kopřivu. V nejvyšším patře tak bude pět českých tenistů.
Teď čeká Svrčinu, jehož předchozím maximem bylo 113. místo a v live žebříčku se nachází na 98. pozici, bleskový přesun do New Yorku. Už v úterý totiž vstoupí do kvalifikačních bojů na grandslamovém US Open.
Výsledky turnaje ATP Challenger 125 v Cancúnu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Tomu zápasu nic nechybělo. Napřed jasný průběh, pak zcela zbytečné drama. Kolapsy psychické i fyzické, ale naštěstí se šťastným koncem.
Jako druhý set - tam se Dalibor fakt lekl výhry, není třeba nic dodávat...
No a třetí set - soupeř vypadal, že vadne, ale za stavu 3:0 Dalibor najednou začal podávat spodem a bylo vidět, že je zle. Měl MTO, pak nečekaně udržel na 4:2, ale dál to nešlo. Nemohl se hýbat, znovu podával spodem, hrál samé kraťasy. Byl zralý na skreč.
Na poslední 2 gemy to asi odeznělo, zase se hýbal plus soupeř toho měl taky dost, takže to dobře dopadlo. Ale celé to drama bylo úplně zbytečné, tohle prostě mělo být 6:4 6:2 a ne takový nervy.
Takže po Vítkovi i Dalibor to dotáhl přes challengery do stovky. Trochu nečekaně, myslel jsem, že si na to ještě nějakou dobu počká.
Ale těch 125 bodů je prostě hodně a na ATP turnaji nebo na GS tohle nahraje jen těžko, takže se to i za cenu totálního vyčerpání vyplatilo, i kdyby měl teď v kvaldě vyletět hned v 1. kole...