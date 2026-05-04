Pikantní výzva pro Macháče, Valentová má šanci na pomstu. Soupeře znají i další Češi

DNES, 12:27
Čeští tenisté znají své úvodní soupeře na Masters v Římě. Jakub Menšík i Jiří Lehečka mají coby nasazení tenisté volný los, Tomáš Macháč vyzve Stefanose Tsitsipase, Vít Kopřiva změří síly s Fabiánem Marozsánem. Na své úvodní vyzyvatelky se mohou těšit i Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková či Tereza Valentová.
Tomáš Macháč zná svého úvodního soupeře v Římě (© VALERY HACHE / AFP)

Krejčíková vyzve v prvním kole Francouzku Elsu Jacquemotovou, Linda Nosková stejně jako Karolína Muchová si na své první soupeřky musí počkat do druhého kola. Siniaková bude čelit také francouzské soupeřce Lois Boissonové, Sára Bejlek vyzve německou veteránku Lauru Siegemundovou, Plíšková pak Španělku Jessicu Bouzasovou. Valentová se na úvod postaví kazašské soupeřce Julii Putincevové.

Macháč se s Tsitsipasem dosud potkal dvakrát, bilance je vyrovnaná 1:1. Poslední střet se odehrál relativně nedávno na letošním Australian Open, kdy český tenista přehrál bývalou světovou trojku v prvním kole ve čtyřech setech. Kopřiva se s Marozsánem potkal na okruhu čtyřikrát, bilance je vyrovnaná 2:2, oba poslední duely ale vyhrál maďarský tenista. Naposledy se potkali v sezoně 2024, kdy v Dauhá vyhrál po boji Marozsán.

Krejčíkovou čeká vůbec premiérový duel s Jacquemotovou. České tenistce, která bojuje s opakujícími se zdravotními problémy, patří 53. příčka, její soupeřka je 64. hráčkou světa. Ani staronová světová deblová jednička Siniaková se se svou vyzyvatelkou Boissonovou, která na sebe výrazně upozornila na loňském French Open, kde došla do senzačního semifinále, nepotkala.

Další česká tenistka Valentová už jednu zkušenost se svou soupeřkou, kterou je Kazaška Putincevová, má. A to velmi čerstvou. V Madridu své soupeřce podlehla v prvním kole po třísetové bitvě. Souboj generací čeká Bejlek. Dvacetiletá Češka se v prvním vzájemném utkání postaví o osmnáct let starší ostřílené Němce Siegemundové.

Plíšková se bude snažit navázat na úspěšný návrat na kurty proti Bouzasové a i zde půjde o vůbec první vzájemný střet obou tenistek. Bývalá světová jednička se už vydrápala na 130. místo, její soupeřka je 40. hráčkou světa.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Diabolique
04.05.2026 14:09
Jezismarja to je los!!! Kazda z holek!

Krejcikova proti domine a kdyby vyhrala tak Sabalenka
Valentova Putinceva, no hrozny! A pokud by pres ni nejak prelezla tak oblibena Gauff

Saru Bejlek proti Siegemund MUSIM VIDET!!! Jak si poradi s tim neprijemnym stylem. Saro, dej ji, prosim Te! A pak proti holce z Rican!
A Pliskova proti Bouzas, to je moje oblibenkyne na koukani A v pripade postupu Kostyuk!

Siniakova proti Boisson taky sranda.

Machace radeji ani nezminuju :D
Martinice
04.05.2026 13:11
Terka asi dostala na maturitu jiný termín.....no tak přeci jen je do padesáti na světě a tak to má být......vždycky je to o lidech....a už za první kolo v Římě je pěkná odměna....moc to Terce přeju
falcon_heavy
04.05.2026 13:15
Nebo se zapomněla z Říma odhlásit.
falcon_heavy
04.05.2026 13:04
Nemá Valentová náhodou maturovat?
Mony
04.05.2026 14:23
Taky si říkám...asi to zabalila a nechala na podzim
Mony
04.05.2026 14:24
Nebo to jde až příští týden
pantera1
04.05.2026 12:44
Se Skautikem bych to viděla spíš na společného deblíka a osahávání na lavičce . Navíc není vyloučeno, že Adonis bude pokračovat v řecké tragédii, na kurtu s Benitovymi sochami by to bylo ideální prostředí .
pantera1
04.05.2026 12:44
Patří pod Toma
frenkie57
04.05.2026 13:41
To budou debly plné vzrušení a to nejenom že hry.
Tomas_Smid_fan
04.05.2026 13:45
Tomas_Smid_fan
04.05.2026 12:37
Toáš proti Cypovi, no potěš? Aspoň prošetří síly na RG...
Ale nevím, co je na tom pikantního. Očekával jsem spíš jeho skautského kamaráda Ruuda
darek.vrana
04.05.2026 13:28
Já jsem čekal spíš brutální výzvu.
Tomas_Smid_fan
04.05.2026 13:44
s Cypem jo, ale to by musel psát Ondra
Vlk-v-trave
04.05.2026 14:19
Jako ze Pavel je spis pikantni typ a Ondra brutlani typ? :-)
