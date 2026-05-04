Pikantní výzva pro Macháče, Valentová má šanci na pomstu. Soupeře znají i další Češi
Krejčíková vyzve v prvním kole Francouzku Elsu Jacquemotovou, Linda Nosková stejně jako Karolína Muchová si na své první soupeřky musí počkat do druhého kola. Siniaková bude čelit také francouzské soupeřce Lois Boissonové, Sára Bejlek vyzve německou veteránku Lauru Siegemundovou, Plíšková pak Španělku Jessicu Bouzasovou. Valentová se na úvod postaví kazašské soupeřce Julii Putincevové.
Macháč se s Tsitsipasem dosud potkal dvakrát, bilance je vyrovnaná 1:1. Poslední střet se odehrál relativně nedávno na letošním Australian Open, kdy český tenista přehrál bývalou světovou trojku v prvním kole ve čtyřech setech. Kopřiva se s Marozsánem potkal na okruhu čtyřikrát, bilance je vyrovnaná 2:2, oba poslední duely ale vyhrál maďarský tenista. Naposledy se potkali v sezoně 2024, kdy v Dauhá vyhrál po boji Marozsán.
Krejčíkovou čeká vůbec premiérový duel s Jacquemotovou. České tenistce, která bojuje s opakujícími se zdravotními problémy, patří 53. příčka, její soupeřka je 64. hráčkou světa. Ani staronová světová deblová jednička Siniaková se se svou vyzyvatelkou Boissonovou, která na sebe výrazně upozornila na loňském French Open, kde došla do senzačního semifinále, nepotkala.
Další česká tenistka Valentová už jednu zkušenost se svou soupeřkou, kterou je Kazaška Putincevová, má. A to velmi čerstvou. V Madridu své soupeřce podlehla v prvním kole po třísetové bitvě. Souboj generací čeká Bejlek. Dvacetiletá Češka se v prvním vzájemném utkání postaví o osmnáct let starší ostřílené Němce Siegemundové.
Plíšková se bude snažit navázat na úspěšný návrat na kurty proti Bouzasové a i zde půjde o vůbec první vzájemný střet obou tenistek. Bývalá světová jednička se už vydrápala na 130. místo, její soupeřka je 40. hráčkou světa.
Krejcikova proti domine a kdyby vyhrala tak Sabalenka
Valentova Putinceva, no hrozny! A pokud by pres ni nejak prelezla tak oblibena Gauff
Saru Bejlek proti Siegemund MUSIM VIDET!!! Jak si poradi s tim neprijemnym stylem. Saro, dej ji, prosim Te! A pak proti holce z Rican!
A Pliskova proti Bouzas, to je moje oblibenkyne na koukani A v pripade postupu Kostyuk!
Siniakova proti Boisson taky sranda.
Machace radeji ani nezminuju :D
Ale nevím, co je na tom pikantního. Očekával jsem spíš jeho skautského kamaráda Ruuda