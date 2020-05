Piqué naznačil možné zrušení letošního Davis Cupu. Bez diváků by to bylo obtížné, tvrdí

Investor nového formátu Davisova poháru Gerard Piqué má obavy o letošní ročník. Na konci listopadu se vůbec ještě nemusí hrát nebo nebudou moci mezinárodní tenisové akce navštěvovat diváci. Hrát za zavřenými dveřmi by podle Piquého bylo pro boje o "salátovou mísu" obtížné. Je tedy možné, že se letošní ročník týmové soutěže zruší. Od 23. do 29. listopadu má v Madridu o trofej zabojovat i český výběr.

Kvůli pandemii koronaviru není vůbec jisté, zda se letošní ročník Davisova poháru vůbec uskuteční. Sezona je momentálně přerušená do 12. července, na rozhodnutí je tak ještě čas. Nabízí se varianta hrát bez diváků, jenže ta se Piquému příliš nezamlouvá.

"Všude panuje velká nejistota. Snažíme se reagovat na rozhodnutí vlády ohledně sportu a zda bychom mohli mít uvnitř areálu Caja Mágica diváky. Jsem trochu pesimista, Davis Cup bez diváků si neumím představit, bylo by to obtížné," uvedl fotbalista španělského klubu FC Barcelona. "Nikdo si teď nemůže být jistý tím, zda budeme vůbec hrát, ať už za zavřenými dveřmi nebo s diváky. To ukáže čas," dodal.

Španělsko zasáhla pandemie velmi výrazně, země na Pyrenejském poloostrově teprve pomalu začíná uvolňovat opatření proti šíření nového typu koronaviru. Špatně dopadla i Francie, kde se koná French Open, které bylo přeloženo na podzim a možná se bude rovněž muset uskutečnit bez diváků na tribunách. Také osud antukového grandslamu je nejistý.

V novém formátu o trofej bojuje 18 týmů. Loňský premiérový ročník ovládli domácí Španělé v čele s Rafaelem Nadalem. O letošní triumf se mají poprat i čeští tenisté, kteří jsou ve skupině s Francií a Velkou Británií.