Plány Šwiatekové na sezonu 2026? Chceme více než jeden grandslam, říká trenér Fissette
Šwiateková měla letos na začátku roku méně úspěšné období, než u ní bývá zvykem, a především antuková sezona pro ni byla zklamáním. Na titul si musela počkat až do července, kdy triumfovala na svém dříve nejslabším grandslamu v All England Clubu. Z podniků velké čtyřky už jí tak chybí pouze lednové Australian Open. V Paříži slavila čtyřikrát a před třemi lety ovládla New York.
I díky tomu se vrátila na pozici světové dvojky a příští rok se pokusí znovu dostat před Arynu Sabalenkovou do čela žebříčku WTA, kde zatím v kariéře strávila 125 týdnů. "Priority se nemění. Iga chce být nejlepší na světě, a to je i cíl celého týmu," potvrdil její trenér Fissette pro polského novináře Dominika Senkowskiho.
Polka by také ráda navázala na svou dosud nejúspěšnější sezonu 2022, během které získala titul na French Open a také ve Flushing Meadows. V žádném jiném roce zatím více než jeden grandslamový triumf nezískala. "Chceme vyhrát grandslam, nejlépe víc než jeden," doplnil Belgičan, který dříve vedl hned několik bývalých světových jedniček jako Simonu Halepovou či Victorii Azarenkovou.
"Ale také víme, co pro to musíme udělat. Iga je stále mladá a snaží se krůček po krůčku stávat lepší hráčkou a postupně přidává prvky do své hry. Musíme si lépe rozvrhnout plán turnajů a udělat více prostoru na tréninkové týdny. Máme delší přípravu na sezonu než loni, což je dobré," komentoval Fissette.
Belgičan v minulosti dovedl ke grandslamovým trofejím také Kim Clijstersovou (US Open 2009-10, Australian Open 2011), Angelique Kerberovou (Wimbledon 2018) a Naomi Ósakaovou (US Open 2020, Australian Open 2021). "Jako trenér jsem se toho o ní letos hodně naučil," dodal ke spolupráci s polskou hvězdou.
