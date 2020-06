Plíšková: Akci na Štvanici beru jako součást přípravy před návratem turnajů WTA

Světová trojka Karolína Plíšková bere exhibiční turnaj LiveScore Cup v Praze jako součást přípravy. Mezi zápasy dál trénuje kondici a zatím není ve formě, v jaké by chtěla naskočit do obnovených světových turnajů. Věří, že sezona letos po koronavirové pauze začne, i když není jasné kdy.

Na Štvanici porazila Barboru Strýcovou a Kateřinu Siniakovou a postoupila do sobotního finále proti Tereze Martincové. "Tohle je prvních pár zápasů. Jako asi nikdo, tak ani já si od toho moc neslibuju. I kdybych to tady zítra vyhrála, tak jsou to jenom tři zápasy. Potom budou nějaké další zápasy. K nějaké formě to chci směřovat, až začnou turnaje," řekla novinářům.

Díky zápasům postupně nabírá jistotu. "Ve středu byl ten začátek nervózní a i před zápasem jsem byla taková nejistá, protože gamy jsem moc nehrála. Trénovala jsem hodně, ale nevěděla jsem, na čem jsem. Dneska už to bylo o hodně lepší, úplně v pohodě," svěřila se.

Turnajový kolotoč s častým cestováním jí chybí. "Už bych docela někam vyjela. Je to na mě docela dlouho být tři nebo čtyři měsíce doma a ještě si asi nějakou dobu doma pobudeme. Teď aspoň začalo tohle, takže zase trošičku jiná náplň. Máme zase na co se připravovat, je to zpestření," uvedla.

Vyhlíží rozhodnutí, zda se v srpnu bude hrát na betonech ve Spojených státech amerických. "Byla bych samozřejmě strašně ráda, kdyby to dopadlo, ale nemám to ve svých rukou," poznamenala finalistka US Open 2016.

Na několikaměsíční souvislou přípravu není zvyklá. "Dva měsíce je strašně dlouhá doba, takhle dlouhou přípravu normálně nemáme ani na konci roku. Navíc to můžou být dva měsíce, ale taky tři nebo čtyři, to teď těžko říct. Myslím, že i kdyby nedopadla Amerika, tak ta Evropa potom dopadne. Tak jako tak to začne, jenom nevíme kdy," přemítala.