Plíšková i Muchová v Dauhá s přehledem postupují, Bouzková na překvapení nedosáhla
Plíšková – Sierraová 6:1, 6:2
S cílem zapomenout na nepovedený turnaj v Kluži, kde skončila v prvním kole, a naopak navázat na Australian Open vstupovala Plíšková do zápasu se Sierraovou. A svou roli začala bývalá světová jednička plnit od samého počátku.
Argentinka sice získala svůj úvodní servis, to byla ale v první sadě také její jediná radost. Agresivně hrající Plíšková svou soupeřku díky hře od základní čáry jasně přehrávala. Ve třetí hře proměnila třetí brejkbol, což následně potvrdila na svém podání a jasně určila směr prvního dějství.
Sierraová, která se do hlavní soutěže probila až jako lucky loser, prohrála za stavu 1:3 i svůj další servis a o výsledku prvního dějství bylo prakticky rozhodnuto. Plíšková uspěla na returnu i potřetí za sebou a po 28 minutách hry získala první set bez problémů 6:1.
Ani druhý set na jednoznačném průběhu zápasu nic nezměnil. Plíšková se velmi rychle dostala do vedení 3:0 a bez problémů směrovala utkání k vítěznému konci.
Argentinka si poté už svá podání ohlídala, na returnu však neměla proti výborně podávající Češce žádnou šanci a po hodině hry šla rodačce z Loun gratulovat k hladké výhře 6:1, 6:2.
Další soupeřkou Plíškové bude ve druhém kole nasazená trojka Amanda Anisimovová. Se čtyřiadvacetiletou Američankou se dosud utkala šestkrát a pětkrát vyhrála.
Bouzková - Mboková 5:7, 2:6
Bouzková vstoupila do zápasu s Mbokovou výborně. Favorizovanou soupeřku držela díky dlouhým míčům k základní čáře pod tlakem a sebrala jí hned úvodní servis. Brejk se ale české tenistce potvrdit nepovedlo a Mboková rychle srovnala na 2:2.
Kanadská tenistka se do vedení dostala poprvé v sedmé hře, kdy byla úspěšná na returnu. Ani ona ale vzápětí získanou výhodu nepotvrdila a stav utkání byl znovu srovnaný – 4:4.
Klíčový okamžik prvního setu přišel za stavu 5:5, kdy Bouzková několikrát chybovala, potřetí v setu přišla o podání a tentokrát už favoritka nezaváhala. Proměnila druhý setbol a za 55 minut získala první set poměrem 7:5.
Česká tenistka měla povedený vstup i do druhé sady, když se opět dostala do vedení 2:0. Od té doby ale na kurtu jednoznačně převzala iniciativu Mboková. Třikrát v řadě vzala na servisu trápící se Bouzkové podání, své si i přes drobné problémy držela a šesti gamy v řadě si došla za hodinu a 42 minut pro výhru 7:5, 6:2.
Další vyzyvatelkou kanadské komety bude ruská veteránka Věra Zvonarevová.
Muchová - Cristianová 6:2, 6:3
Spokojená mohla být Muchová s losem prvního kola, který ji do cesty postavil Cristianovou. Rodačka z Olomouce totiž Rumunku ve všech čtyřech předchozích vzájemných zápasech bez větších problémů porazila.
A s tímto vědomím vstoupila i do toho pátého. Hned v první hře se odehrál velmi dlouhý game, ve kterém musela česká tenistka odvracet hned čtyři brejkboly, pokaždé však dokázala uspět.
Rodačka z Bukurešti nevyužitých šancí vzápětí litovala, protože to byla ona, kdo si jako první prohrál servis. Muchová brejk potvrdila čistou hrou a šla do vedení 3:0.
Česká dvojka si už ve zbytku sady své podání bez problémů udržela, byla to naopak její soupeřka, kdo musel za stavu 1:4 odvracet další tři brejkové hrozby. To se jí už nepovedlo v osmé hře, kdy podruhé v sadě přišla o podání a po 43 minutách hry i o první set v poměru 2:6.
Začátek druhého setu téměř přesně kopíroval ten první. Muchová hned na úvod úspěšně odvrátila dvě hrozby ztráty podání, aby vzápětí prolomila to soupeřčino. Favoritka brejk potvrdila čistou hrou a zajistila si pohodlné vedení 3:0.
Rumunka ale zápas nezabalila. Podstatně zpřesnila hru, často měnila rytmus a na soupeřku to platilo. Cristianová stáhla třígamový náskok a za stavu 3:3 si dokonce při podání Muchové vypracovala další dva brejkboly.
Češka ale včas zapnula. Servis si udržela, vzápětí naopak byla úspěšná na returnu a vedení 5:3 už nepustila. Zápas ukončila čistou hrou a po hodině a 31 minutách mohla slavit výhru 6:2, 6:3. Ve druhém kole se může utkat s krajankou Terezou Valentovou, ta by si ale nejdříve musela poradit s Filipínkou Alexandrou Ealaovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Karolína Muchová přehrála oblíbenou soupeřku i popáté. Až do stavu 6:2 3:0 to byla hra na jednu branku. Pak Karolína zřejmě pod vlivem jednoznačného průběhu trochu polevila a Rumunka začala kousat. Karolína se ale včas probrala a žádné drama nedopustila ...
Marie Bouzková nepřekvapila. Bojovala sice statečně ale na soupeřku nestačila. Mboko vypadá že ve špičce zakotví natrvalo ...