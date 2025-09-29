Plíšková pokračuje v návratu na nižší úrovni. V Turecku má příznivý los, hraje i Bartůňková

DNES, 14:45
Aktuality 6
Karolína Plíšková (33) bude v tomto týdnu pokračovat v návratu na kurty po vleklém zranění kotníku. Bývalá světová jednička si jako svou druhou zastávku zvolila podnik nižší kategorie WTA 125 v Samsunu a mohla by uhrát lepší výsledek než v Portugalsku. V tureckém městě startují také Nikola Bartůňková (19) a Darja Viďmanova (22).
Karolína Plíšková odehraje v Turecku druhý turnaj po zranění (© VAUGHN RIDLEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Plíšková odehrála před dvěma týdny na akci stejné kategorie v Portugalsku svůj první turnaj od loňského US Open a po komplikovaném zranění kotníku, s nímž musela hned dvakrát na operaci. Ačkoli jí podmínky v Caldas da Rainha moc nesedly, prohrála ve druhém kole jen velmi těsně s pozdější šampionkou Polinou Jacenkovou.

Polepšit by si mohla teď v tureckém Samsunu, kde hraje na divokou kartu a začne proti hráčce z konce druhé stovky žebříčku Lině Gjorčeské. V souboji o čtvrtfinále by ji nejspíše čekala bývalá juniorská světová dvojka a nasazená osmička Sofia Costoulasová z Belgie.

Po skončení tohoto podniku by Plíšková mohla naskočit do probíhající asijské tour na nejvyšším okruhu. Využívat může chráněný žebříček a dá se očekávat, že některé turnaje by jí coby bývalé světové jedničce a dvojnásobné grandslamové finalistce udělily divokou kartu.

V Samsunu startují celkem tři české tenistky. Poprvé od životního semifinále na pětistovce v mexické Guadalajaře se představí teenagerka Bartůňková a v prvním kole bude plnit roli jasné favoritky proti Ipek Özové z Turecka. Do hlavní soutěže už úspěšně vstoupila Viďmanova.

Přehled turnaje WTA 125 v Samsunu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
Přidat komentář
com
29.09.2025 15:25
smile Krasna fotka s best rankingem 1 smile

..a jinak ste hodni, ze ste tu sem nic nepsali, abych byl pod prispevkem Karoliny prvni smile
Reagovat
Trojchyba_Mat
29.09.2025 15:28
Ti ten první koment Tommr vyfouknul...
Reagovat
com
29.09.2025 15:30
o par vterin no Vsak uz sem ho tu seřval
Reagovat
PTP
29.09.2025 16:23
Nikoho to asi nezajímá
Reagovat
tommr
29.09.2025 15:25
Na papíře vypadají ty soupeřky jako snadný ale pro Karolínu jsou po tý dlouhý pauze všechny zápasy těžký. První kolo by ovšem měla jednoznačně zvládnout ...
Reagovat
com
29.09.2025 15:26
Reagovat

