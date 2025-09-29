Plíšková pokračuje v návratu na nižší úrovni. V Turecku má příznivý los, hraje i Bartůňková
Plíšková odehrála před dvěma týdny na akci stejné kategorie v Portugalsku svůj první turnaj od loňského US Open a po komplikovaném zranění kotníku, s nímž musela hned dvakrát na operaci. Ačkoli jí podmínky v Caldas da Rainha moc nesedly, prohrála ve druhém kole jen velmi těsně s pozdější šampionkou Polinou Jacenkovou.
Polepšit by si mohla teď v tureckém Samsunu, kde hraje na divokou kartu a začne proti hráčce z konce druhé stovky žebříčku Lině Gjorčeské. V souboji o čtvrtfinále by ji nejspíše čekala bývalá juniorská světová dvojka a nasazená osmička Sofia Costoulasová z Belgie.
Po skončení tohoto podniku by Plíšková mohla naskočit do probíhající asijské tour na nejvyšším okruhu. Využívat může chráněný žebříček a dá se očekávat, že některé turnaje by jí coby bývalé světové jedničce a dvojnásobné grandslamové finalistce udělily divokou kartu.
V Samsunu startují celkem tři české tenistky. Poprvé od životního semifinále na pětistovce v mexické Guadalajaře se představí teenagerka Bartůňková a v prvním kole bude plnit roli jasné favoritky proti Ipek Özové z Turecka. Do hlavní soutěže už úspěšně vstoupila Viďmanova.
