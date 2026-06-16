Plíšková v Nottinghamu přežila krizi, v českém derby jí Bejlek nakonec nestačila

DNES, 16:45
Aktuality 37
WTA NOTTINGHAM -Karolína Plíšková (34) na turnaji v Nottinghamu postoupila do druhého kola. Svou krajanku Sáru Bejlek (20) porazila pro dramatickém průběhu 2:1 na sety. Bývalá světová jednička zvládla zápas navzdory tomu, že ztratila osm gamů v řadě.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Bejlek Sara
Karolína Plíšková je v českém derby jasná favoritka (© PAUL HARDING / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Bejlek – Plíšková 6:2, 6:7, 3:6

Plíškové se v Nottinghamu hned několikrát změnila soupeřka. Původně měla čelit turnajové jedničce Ivě Jovicové a pak grandslamové šampionce a domácí hvězdě Emmě Raducanuové. Nakonec ale musí v českém derby vyzvat Bejlek.

Hned první hra zápasu ukázala velkou zbraň Karolíny Plíškové. S její rychlou hrou na trávě a jejími ostrými returny měla Sára Bejlek velké problémy a jako první brzy ztratila podání. A protože Plíšková dobře servírovala, vypracovala si vedení o brejk.

Jenže pak přišly slabé chvilky bývalé světové jedničky. Dvojchybami pomohla své mladší rivace zpět do zápasu a Bejlek za ně poděkovala čtyřmi gamy v řadě. A krize pokračovala dál. Bejlek si vcelku pohodlně vypracovala vedení 5:2, když Plíšková začala vyrábět i další nevynucené chyby. Set pak darovala Plíšková své soupeřce tak, že na svém podání neuhrála ani fiftýn. Z posledních 10 výměn jich prohrála devět...

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport)

Energicky hrající Sára Bejlek si začátek druhé sady tentokrát pohlídala a pohodu přetavila ve vedení. A protože se Plíšková dál trápila na podání a přidala další dvojchybu, zapsala její mladší krajanka další brejk.

Až pak se Plíškové podařilo zastavit uragán soupeřky. První bod po dlouhé době získala při jejím podání. A protože se Plíškové podařilo stabilizovat hru a i jedenáctá nasazená Bejlek začala kupit chyby, překlopila momentum zápasu na svou stranu pro změnu zkušenější z Češek.

Jenže ve chvíli, kdy mohla Plíšková za stavu 5:4 dopodávat na vítězství v setu a srovnat stav zápasu, vzchopila se Bejlek a přichystala drama. Druhý set nakonec došel do tiebreaku a v něm Plíšková zužitkovala zkušenosti.

Poté, co Bejlek ztratila zkrácenou hru, vyprchalo z ní sebevědomí a Plíšková si trpělivou hrou vypracovala na začátku třetí sady náskok 3:0 a Bejlek se nechala ošetřovat. Plíškovou to však z rytmu nevyvedlo, další krizi už nepřipustila a rázně si došla pro postup. Ve druhém kole ji čeká střet s Caty McNallyovou z USA.

Naopak Sára Bejlek zůstává v obrovské krizi, prohrála devátý z jedenácti posledních zápasů.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Nottinghamu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, Livesport / Tomáš Rambousek
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Komentáře

37
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chlebavevaju
16.06.2026 20:43
Karča zLoun za jedna, za jedna.
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Dobry-den
16.06.2026 20:05
Gratulace Karolíně. Ale teda hodně si zahrává s těmi prohranými prvními sety. Sice dokáže dost zápasů otočit, ale ne každá soupeřka jí tohle dovolí...

Sára - nevím moc, koho by mohla na trávě porazit. Nejspíš na ní letos nevyhraje jediný zápas.

Jinak holky v Berlíně úplně super, tam se zametalo jedna báseň, takhle to má vypadat!

A Menšík proti té fosílii tak trochu očekávaná blamáž...
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misa
16.06.2026 20:09
Je tam pár úplně beznadějných případů, které by mohla Sára ve Wimbledonu porazit: Haddad Maia, Sofia Kenin nebo Boisson.
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Dobry-den
16.06.2026 20:20
Možná by nebylo špatné dostat Valentovou. Aspoň by jedna z nich měla jistotu výhry, jinak mají obě minimální šanci na úspěch...
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tommr
16.06.2026 20:02
Karolína nakonec tu výhru přece jen uhaluzila ale měla se Sárou překvapivě hodně práce. Maličká Sára dokonce nastřílela víc es než o hlavu větší Karolína ...
V příštím kole čeká Karolínu McNally což je hratelná soupeřka ale pokud jí chce Karolína porazit tak bude muset podat lepší výkon než dneska ...
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Nola
16.06.2026 19:51
neuveritelne..... jeden zavidi, ze tu ma Kaja samostatny clanok, dalsi pise o nejakej slabej tenistke, ten treti o zbytocnej porazke
Kaja bola skvela tenistka, ziarlivci spamatajte sa, ma kopec titulov a nie z nejakych ITF, alebo 250..... o.i. bola NO1, tak si tisko poplacte a nedavajte tu zavist tak okate najavo
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Serpens
16.06.2026 19:58
Porážka byla zbytečná a průběžné titulky byly příliš okaté, tečka. A na rozdíl od sportovního novináře my ostatní si můžeme dovolit dát najevo, komu držíme palce.
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misa
16.06.2026 20:00
Dnes jsi zase ve formě
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Nola
16.06.2026 20:05
Slavní a bohatí mají jiné zacházení než ti obyčejní ve všem - tvoje slova
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misa
16.06.2026 20:24
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pantera1
16.06.2026 20:07
Dneska to tady servíruješ, jak Patik .
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Nola
16.06.2026 20:19
to vies, som uz pamatnik a doslova ma otravuje, ak nejake ucho, ktoremu este tecie mlieko po brade ponizuje tenistku, na ktoru zatial ani jedna hrajuca Ceska nema a to doslovne, fandit sa da aj normalne
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cabuna
16.06.2026 21:31
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Tomas_Smid_fan
16.06.2026 19:18
přerušeno proč?
Déšť nebo MTO?
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tommr
16.06.2026 19:28
MTO Bejlek ...
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Kapitan_Teplak
16.06.2026 19:45
Co jí ošetřovali ?
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tommr
16.06.2026 20:05
ani nevím, ale myslím si že to byl taktickej MTO - poslední pokus jak rozjetou Karolínu nějak rozhodit ...
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Serpens
16.06.2026 19:13
Sára spěje ke zbytečné porážce. Prohraje si to dvojchybami a váháním na síti.
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Tomas_Smid_fan
16.06.2026 19:17
kdo umí umí a kdo neumí, podává ruku první.
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misa
16.06.2026 18:34
Maruška vstoupila do turnaje v Nottinghamu dobře i v deblu. Spolu s Ruskou Panovou zvládly 1. kolo 6-0, 6-2 Protože Marii vypadnou bez náhrady body za loňský titul z Eastbourne (týden před Wimbledonem letos už nehraje), bylo by nejlepší, kdyby celý turnaj vyhrály.
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Diabolique
16.06.2026 18:18
A Karolina se evidentne stydi hrat proti te holcicce na druhe strane naplno.
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zfloyd
16.06.2026 18:45
no tváří se a hraje jako vy ji to moc nebavilo
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Diabolique
16.06.2026 18:14
Ja vedel, ze Sara potrebuje nejakou slabsi tenistku na rozjezd a zase to pujde!
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com
16.06.2026 18:06
Bejlekovou nebudu mit rad
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Serpens
16.06.2026 17:54
Titulkář nepokrytě fandí Plíškové či co? Co takhle napsat, že Sára otočila první set?
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com
16.06.2026 17:58
ted bude Pliskova otáčet
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misa
16.06.2026 17:59
Plíšková má tady článek ŽIVĚ skoro ke každému zápasu. Nevím proč, když je na konci stovky...
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com
16.06.2026 18:00
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tenisman1233
16.06.2026 18:00
Bývalá no.1
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misa
16.06.2026 18:02
Před dávnými lety.
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com
16.06.2026 18:04
a taky budouci GS vitezka
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Alien
16.06.2026 18:19
Z leknutí!
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lvicek
16.06.2026 17:52
Davaji to nekde na o2, nevite?
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Kapitan_Teplak
16.06.2026 17:48
Chudákovi Černoškovi osekali dotace, že si ani nemůže dovolit koupit nové sako? To, co má teď na Tretře, na něm každou chvílí exploduje
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Tomas_Smid_fan
16.06.2026 19:12
možná to jen přehnal na rautu.
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ladinec
16.06.2026 17:37
Skokanka do výšky proti gymnastce
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com
16.06.2026 17:29
Plíškovci - Bejlekovci
2:0
smilesmile
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