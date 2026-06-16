Plíšková v Nottinghamu přežila krizi, v českém derby jí Bejlek nakonec nestačila
Bejlek – Plíšková 6:2, 6:7, 3:6
Plíškové se v Nottinghamu hned několikrát změnila soupeřka. Původně měla čelit turnajové jedničce Ivě Jovicové a pak grandslamové šampionce a domácí hvězdě Emmě Raducanuové. Nakonec ale musí v českém derby vyzvat Bejlek.
Hned první hra zápasu ukázala velkou zbraň Karolíny Plíškové. S její rychlou hrou na trávě a jejími ostrými returny měla Sára Bejlek velké problémy a jako první brzy ztratila podání. A protože Plíšková dobře servírovala, vypracovala si vedení o brejk.
Jenže pak přišly slabé chvilky bývalé světové jedničky. Dvojchybami pomohla své mladší rivace zpět do zápasu a Bejlek za ně poděkovala čtyřmi gamy v řadě. A krize pokračovala dál. Bejlek si vcelku pohodlně vypracovala vedení 5:2, když Plíšková začala vyrábět i další nevynucené chyby. Set pak darovala Plíšková své soupeřce tak, že na svém podání neuhrála ani fiftýn. Z posledních 10 výměn jich prohrála devět...
Energicky hrající Sára Bejlek si začátek druhé sady tentokrát pohlídala a pohodu přetavila ve vedení. A protože se Plíšková dál trápila na podání a přidala další dvojchybu, zapsala její mladší krajanka další brejk.
Až pak se Plíškové podařilo zastavit uragán soupeřky. První bod po dlouhé době získala při jejím podání. A protože se Plíškové podařilo stabilizovat hru a i jedenáctá nasazená Bejlek začala kupit chyby, překlopila momentum zápasu na svou stranu pro změnu zkušenější z Češek.
Jenže ve chvíli, kdy mohla Plíšková za stavu 5:4 dopodávat na vítězství v setu a srovnat stav zápasu, vzchopila se Bejlek a přichystala drama. Druhý set nakonec došel do tiebreaku a v něm Plíšková zužitkovala zkušenosti.
Poté, co Bejlek ztratila zkrácenou hru, vyprchalo z ní sebevědomí a Plíšková si trpělivou hrou vypracovala na začátku třetí sady náskok 3:0 a Bejlek se nechala ošetřovat. Plíškovou to však z rytmu nevyvedlo, další krizi už nepřipustila a rázně si došla pro postup. Ve druhém kole ji čeká střet s Caty McNallyovou z USA.
Naopak Sára Bejlek zůstává v obrovské krizi, prohrála devátý z jedenácti posledních zápasů.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Nottinghamu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Sára - nevím moc, koho by mohla na trávě porazit. Nejspíš na ní letos nevyhraje jediný zápas.
Jinak holky v Berlíně úplně super, tam se zametalo jedna báseň, takhle to má vypadat!
A Menšík proti té fosílii tak trochu očekávaná blamáž...
V příštím kole čeká Karolínu McNally což je hratelná soupeřka ale pokud jí chce Karolína porazit tak bude muset podat lepší výkon než dneska ...
Kaja bola skvela tenistka, ziarlivci spamatajte sa, ma kopec titulov a nie z nejakych ITF, alebo 250..... o.i. bola NO1, tak si tisko poplacte a nedavajte tu zavist tak okate najavo
Déšť nebo MTO?
2:0