Plíšková vyhrála derby se zraněnou Bouzkovou, Kvitová jde dál bez boje. Linda Fruhvirtová ani Siniaková nepřekvapily

US OPEN - Finalistka ročníku 2016 Karolína Plíšková ve druhém kole v českém derby přehrála zraněnou Marii Bouzkovou. Mezi nejlepší dvaatřicítku postoupila i Petra Kvitová, a to bez boje po odhlášení Anheliny Kalininové. V rámci čtvrtečního programu naopak neuspěly 17letá kvalifikantka Linda Fruhvirtová ani Kateřina Siniaková.

Karolína Plíšková do letošní sezony kvůli zlomenině ruky naskočila až v březnu a vůbec se jí nedaří. V aktuálním roce dosáhla jen na tři solidní výsledky a ani na jeden na následujícím turnaji nenavázala. Do New Yorku tak přijela s nelichotivou bilancí 15-14.

A hned na úvod měla namále, s Magdou Linetteovou prohrávala 1-4 v rozhodujícím dějství a v super tie-breaku zahodila náskok 7-2. Své první porážce v úvodním kole grandslamů od French Open 2016 se ale nakonec vyhnula.

Dnes měla podstatně usnadněnou práci. Mírně favorizovaná Marie Bouzková totiž včera nenastoupila k prvnímu kolu čtyřhry a ukázalo se, že má problémy s levým zápěstím. Mladší z Češek v derby vůbec nemohla hrát obouručný bekhend, snažila se ho tak čopovat a případně obíhat. Proti solidně hrající krajance ale nemohla s takovým výkonem uspět. Plíškové ani jednou nesebrala podání a po hodině a pár minutách jí podlehla 3-6 2-6.

"V prvním zápase jsem si naťukla ruku, takže jsem nemohla hrát normální bekhend. Po utkání jsem si myslela, že je to v pohodě, ale následně se to zhoršilo. Zkusila jsem to a objevila jsem, že to možná jde hrát i s čopem, ale proti tak dobré a zkušené hráčce jako je Kája, to samozřejmě nestačí," řekla novinářům Bouzková.

"Utkání jsem měla pod kontrolou. Maruška nemohla hrát bekhend, takže tam byla cesta. I tak ale hrála velmi dobře a trvalo mi asi tři gamy, než jsem si toho všimla. Ani její čop nebyl snadný a bojovala. Kdyby ten bekhend měla, možná by zápas vypadal jinak, ale i tak jsem si věřila, že uspěju. Myslím, že jsem předvedla dobrý výkon," uvedla Plíšková.

Plíšková tak poprvé v letošní sezoně překročila druhé kolo grandslamů a ve vzájemné bilanci s Bouzkovou se znovu dostala do vedení. O svou pátou účast ve druhém týdnu newyorského majoru po finále v roce 2016 se utká s Belindou Bencicovou (H2H 0-1). Švýcarka se slovenskými kořeny nedovolila doservírovat zápas Soraně Cirsteaové, s níž prohrála oba předchozí souboje, a nakonec zvítězila 3-6 7-5 6-2.

Bouzková musí doufat, že zranění není nijak vážné, letošní sezona je totiž její jasně nejlepší. Vítězka místní juniorky z roku 2014 před měsícem na Livesport Prague Open vybojovala svůj první titul, finále hrála také v Guadalajaře, ve Wimbledonu senzačně prošla až do čtvrtfinále a na pátý pokus v tomto dějišti zvládla první kolo. V žebříčku je nejvýše v kariéře, patří jí 41. místo.

Linda Fruhvirtová v letošní sezoně jasně ukazuje, že jejím nejsilnějším povrchem jsou venkovní betony. V těchto podmínkách získala všechny tři profesionální trofeje a uhrála většinu svých nejlepších výsledků na dospělých turnajích.

Po březnovém osmifinále na WTA 1000 v Miami opět zazářila na probíhajícím US Open. Sedmnáctiletá Češka poprvé prošla tříkolovou kvalifikací grandslamů a zvládla hned svůj premiérový zápas v hlavních soutěžích čtyř největších podniků. Další vítězství ovšem nepřidala, dnes ve druhém kole nestačila 0-6 4-6 na bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Garbiňe Muguruzaovou.

Fruhvirtová do utkání vstoupila hodně nervózně, v úvodním dějství uhrála pouhých pět bodů a nezahrála jediný vítězný úder. Po opuštění dvorce Louise Armstronga však do druhé sady nastoupila úplně jiná hráčka.

Talentovaná hvězdička přidala na razanci, Muguruzaovou začala nutit k chybám, a dokonce si vypracovala náskok 4-1 40-0. Muguruzaová ale všechny brejkboly aktivní hrou zlikvidovala a otočila na 5-4. Také v závěrečném gamu měla Fruhvirtová tři brejkboly v řadě, jenže o 11 let starší Španělka i tyto hrozby nekompromisně odvrátila.

"Je to velká zkušenost zahrát si proti takové šampionce na druhém největším tenisovém stadionu v New Yorku. Začátek byl těžší a nečekala jsem, že mi zabije každou šanci, kterou ji nabídnu. Rozdíl byl taky v podání," řekla českým novinářům Fruhvirtová.

"Druhý set mě hodně mrzí, protože jsem měla 4-1 a 40-0. O moc líp jsem to rozjeté mít nemohla. Škoda, uteklo mi to o pár míčků, ale co se dá dělat. I tak to byl zatím můj nejúspěšnější dospělý grandslam a super start do betonové sezony. Těším se, že na to navážu," doplnila.

Muguruzaová bude příští soupeřkou Petry Kvitové a může v sobotu vyrovnat své maximum na US Open (osmifinále 2017 a 2021), které je jejím jasně nejslabším grandslamem. Česká žebříčková jednička mezi dvaatřicítku nejlepších prošla bez boje po odstoupení nemocné Anheliny Kalininové.

Dvaatřicetiletá rodačka z Fulneku tak pošetřila síly pro případné závěrečné boje, v New Yorku se snaží navázat na nečekanou finálovou účast na velké generálce v Cincinnati. Na dosah má svou premiérovou účast ve druhém týdnu grandslamů od French Open 2020 a celkově sedmou ve Flushing Meadows. S Muguruzaovou zvládla posledních pět soubojů.

Wishing Anhelina a quick recovery



R3️⃣ here we come #USOpen https://t.co/8sNKZl0YJz — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) September 1, 2022

Kateřina Siniaková sice na US Open prošla do druhého kola, jenže své maximum na turnaji nevyrovnala a singlové trápení nezlomila. Deblová šampionka letošních Australian Open a Wimbledonu, která se nerozjela ani nedávným triumfem na W100 v Polsku, musela v obou utkáních do rozhodující sady. Zatímco domácí Taylor Townsendovou předevčírem přetlačila, Alizé Cornetové podlehla 1-6 6-1 3-6.

Siniaková v úvodní sadě proti přemožitelce obhájkyně titulu Emmy Raducanuové příliš chybovala, celkem spáchala 18 minel a získala jediný game. Ve druhém dějství se však karta obrátila, 26letá Češka se zvedla a chybami začala pomáhat Francouzka. V rozhodujícím setu byly k vidění brejkboly jen v šestém gamu, v němž rodačka z Hradce Králové nevyužila tři gameboly.

Dvaatřicetiletá Cornetová, která na začátku závěrečné sady potřebovala pauzu na ošetření, tak i na posledním letošním grandslamu prošla do třetího kola a o teprve druhé newyorské osmifinále bude usilovat proti domácí Danielle Collinsové (H2H 0-1).

Včera o účast mezi nejlepší dvaatřicítkou neúspěšně bojovala Barbora Krejčíková.