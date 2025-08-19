Pocta pro Menšíka! Český teenager pojede na prestižní Laver Cup do San Francisca

DNES, 16:29
Aktuality 1
Jakub Menšík (19) bude druhým českým účastníkem v historii prestižní exhibice s názvem Laver Cup, která se letos uskuteční v americkém San Franciscu. Talentovaný teenager napodobí bývalou světovou čtyřku a aktuálního kapitána českého daviscupového týmu Tomáše Berdycha (39). Rodák z Prostějova si tak zahraje v týmu s Carlosem Alcarazem či Alexanderem Zverevem.
Profily hráčů
Berdych Tomáš
Menšík Jakub
Jakub Menšík se zúčastní letošního Laver Cupu (© DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Menšík zazářil už v loňské průlomové sezoně a vstupenku na prestižní exhibiční akci si zřejmě vysloužil i šokujícím letošním triumfem na Masters v Miami a také debutem v TOP 20 žebříčku. Aktuálně 16. muž pořadí se pokusí evropskému týmu pomoct obhájit loňský triumf z Berlína.

Rodák z Prostějova bude bojovat po boku Alcaraze, Zvereva, Holgera Runeho, Caspera Ruuda a Flavia Cobolliho. Ve světovém výběru najdeme Taylora Fritze, Bena Sheltona, Tommyho Paula, Francese Tiafoea, Francisca Cerúndola a Joaa Fonsecu. Poprvé si roli kapitánů vyzkouší Yannick Noah (Evropa) a Andre Agassi (svět).

Z českých tenistů se v minulosti zúčastnil tohoto turnaje pouze Tomáš Berdych. Současný daviscupový kapitán a bývalý čtvrtý hráč světa hrál za Evropu v premiérovém ročníku 2017 v pražské O2 Areně.

Letošní ročník bude celkově osmým a uskuteční se od 19. do 21. září v americkém San Franciscu. Exhibiční turnaj je pojmenovaný po australské tenisové legendě Rodu Laverovi a spoluzakladatelem je další legenda Roger Federer.

Laver Cup každý rok střídá pro své dějiště evropský kontinent a zbytek světa. Už na jaře bylo oznámeno, že v příštím roce se vrátí do Londýna, kde se hrálo také před třemi lety.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
pantera1
19.08.2025 16:35
Zlaté české dítě .
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist