Pocta pro Menšíka! Český teenager pojede na prestižní Laver Cup do San Francisca
Menšík zazářil už v loňské průlomové sezoně a vstupenku na prestižní exhibiční akci si zřejmě vysloužil i šokujícím letošním triumfem na Masters v Miami a také debutem v TOP 20 žebříčku. Aktuálně 16. muž pořadí se pokusí evropskému týmu pomoct obhájit loňský triumf z Berlína.
Rodák z Prostějova bude bojovat po boku Alcaraze, Zvereva, Holgera Runeho, Caspera Ruuda a Flavia Cobolliho. Ve světovém výběru najdeme Taylora Fritze, Bena Sheltona, Tommyho Paula, Francese Tiafoea, Francisca Cerúndola a Joaa Fonsecu. Poprvé si roli kapitánů vyzkouší Yannick Noah (Evropa) a Andre Agassi (svět).
Z českých tenistů se v minulosti zúčastnil tohoto turnaje pouze Tomáš Berdych. Současný daviscupový kapitán a bývalý čtvrtý hráč světa hrál za Evropu v premiérovém ročníku 2017 v pražské O2 Areně.
Letošní ročník bude celkově osmým a uskuteční se od 19. do 21. září v americkém San Franciscu. Exhibiční turnaj je pojmenovaný po australské tenisové legendě Rodu Laverovi a spoluzakladatelem je další legenda Roger Federer.
Laver Cup každý rok střídá pro své dějiště evropský kontinent a zbytek světa. Už na jaře bylo oznámeno, že v příštím roce se vrátí do Londýna, kde se hrálo také před třemi lety.
