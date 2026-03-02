Podoba čistě náhodná? O Indian Wells bojuje i syn slavné vítězky tří grandslamů

INDIAN WELLS – Do kvalifikačních bojů o účast v hlavní soutěži v Indian Wells zasáhne i americký talent Jamie Leach (18). Pokud je vám jsou jeho jméno či podoba povědomé, vězte že je to pokračovatel rodinné tradice a je to zároveň syn trojnásobné grandslamové vítězky Lindsay Davenportové.
Jagger Leach (@ John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia)

I když je osmnáctiletý student Stanfordské univerzity až na 1384. místě pořadí ATP, nejde úplně o protekci. Jamie hraje soutěže v americkém univerzitním systému NCAA a loni dostal až na 5. místo v juniorském světovém žebříčku.

Bylo logické, že se bude věnovat tenisu. Vždyť maminka vyhrála Australian Open, Wimbledon i US Open.  A táta Jon? ten pochází z další tenisové rodiny, i když je jen méně úspěšným a mladším bratrem pětinásobného vítěze deblových grandslamů Ricka Leache.

 

Jagger měl ale i štěstí v neštěstí. Jeho tenisový rozlet přerušila v srpnu roku 2020 autonehoda, po které musel být letecky přepraven do nemocnice na urgentní pětihodinovou operaci, po které nemohl unést své tělo.

Pak skoro půl roku rehabilitoval a další rok podstoupil další operaci obou nohou kvůli problémům s růstovými ploténkami a odstranění šroubů.

Nakonec se dokázal vrátit mezi sportovce a v Indian Wells si zahraje poprvé velký turnaj mezi dospělými, i když jde zatím jen o kvalifikaci.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
