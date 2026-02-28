Pohoda na úvod. Bartůňková i Linda Fruhvirtová nakročily do hlavní soutěže v Indian Wells

DNES, 21:25
KVALIFIKACE INDIAN WELLS - Osm českých tenistů si s jistotou zahraje hlavní soutěž na prestižním Indian Wells. Rozšířit jejich řady se pokusí v kvalifikačních bojích pětice dalších. Dnes se do akce vydala trojice tenistek. Svůj duel už mají úspěšně za sebou Nikola Bartůňková (20) a Linda Fruhvirtová, na svůj zápas ještě čeká Darja Viďmanová (23).
Nikola Bartůňková na archivním snímku (© PAUL CROCK / AFP)

Bartůňková – Jonesová 6:2, 6:2

V roli jasné favoritky vstoupila Bartůňková do semifinálového kvalifikačního duelu s talentovanou Australankou Emerson Jonesovou. A svou úlohu jasně potvrzovala od úvodních míčů. Teprve sedmnáctiletá tenistka ztratila proti české soupeřce obě svá úvodní podání a prohrávala už 0:3.

Ani Bartůňková nebyla v úvodu utkání na svém servisu příliš přesvědčivá. Ve svém prvním gamu na podání musela odvracet brejkbol, v další hře už o něj přišla, a bylo sníženo na 3:1. Favoritka zápasu si ale vše vynahradila na returnu, i potřetí v řadě byla úspěšná, a sadu tak nakonec dovedla za 33 minut k vítěznému konci 6:2.

Ani druhá sada žádné drama nenabídla. Rodačka z Queenslandu dál hořela na servisu, znovu o něj rychle přišla a nabrala manko 0:2. Bartůňková poté několika zbytečnými chybami dovolila soupeřce srovnat krok, to ale byla jediná drobná komplikace.

Čtyřmi gamy v řadě dovedla utkání k očekávanému vítězství dvakrát 6:2 a v boji o hlavní soutěž pátého grandslamu sezony, jak se podniku v Indian Wells přezdívá, se utká s vítězkou zápasu s japonskou tenistkou a 135. hráčkou světa Himeno Sakatsumeovou.

Lepchenková - Fruhvirtová 3:6, 3:6

Souboj generací čekal v úvodním kole kvalifikace na Fruhvirtovou. V cestě jí stála 39letá americká veteránka Varvara Lepchenková. Rodačka z Taškentu měla lepší start do zápasu, když ve třetí hře jako první prolomila soupeřčin servis. Žádný velký profit z toho ale  neměla. Vzápětí přišla dvakrát za sebou o vlastní podání, Fruhvirtová naopak na tom svém už nezaváhala a úvodní sadu získala za 40 minut 6:3.

Bývalá devatenáctá hráčka světa se na větší odpor nezmohla ani ve druhém setu. Ve třetím gamu to byla tentokrát ona, kdo neudržel servis, a to už o devatenáct let mladší soupeřce stačilo. Fruhvirtová si v dalším průběhu setu bez problémů držela svá podání, Američanka naopak za stavu 2:4 podruhé v sadě přišla o servis a prohrávala už o tři gamy.

Poté sice i ona uspěla na příjmu, naději Američanky na obrat však Fruhvirtová rychle udusila dalším prolomeným podáním a po hodině a 32 minutách mohla slavit postup do finálového kvalifikačního zápasu. V něm na ni čeká těžká výzva v podobě ruské tenistky a 88. hráčky světa Anastasije Zacharovové.

Třetí česká zástupkyně v kvalifikaci Viďmanová bude bojovat o naději na hlavní soutěž proti Italce Martině Trevisanové. Z českých mužů se kvalifikačních bojů zúčastní Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
