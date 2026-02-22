Masters v Indian Wells: Česká účast, los, program a vše o pátém grandslamu

V březnu je v tenisovém světě tradičně na programu prestižní Sunshine Swing a první ze dvou slavných amerických podniků startuje už za pár dní. Turnaj v Indian Wells, kterému se přezdívá pátý grandslam, vypukne v neděli a do kalifornské pouště míří i nejlepší čeští tenisté. Los, program a všechny potřebné informace najdete v tomto článku.
Karolína Muchová bude v Indian Wells jednou z největších českých nadějí (© ČTK / AP / John Cordes/Icon Sportswire)

Základní informace

Termín: 1. března - 15. března
Místo konání: Indian Wells, USA
Povrch: tvrdý
Kategorie: WTA 1000 / ATP Masters 1000
Celková dotace: 18.831.450 dolarů

 

Hlavní soutěž

Hlavní fáze BNP Paribas Open vypukne ve středu 4. března. Už o tři dny dříve, tedy v neděli 1. března, se rozehraje kvalifikace. Do hlavní soutěže se dostane celkem 96 hráčů včetně kvalifikantů a divokých karet.

Los hlavní soutěže by měl proběhnout v pondělí 2. března okolo půlnoci našeho času. Termín však bude teprve upřesněn.

Seznam přihlášených muži | Seznam přihlášených ženy

 

Česká účast

V hlavní soutěži by se mělo představit minimálně 10 českých tenistů. V mužské dvouhře půjdou do akce Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Ženského turnaje se zúčastní Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a Markéta Vondroušová.

Jednu z divokých karet by měla obdržet Karolína Plíšková, pokud bude stoprocentně fit. Do kvalifikace zasáhnou Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina.

 

Nasazení

Nejlepších 32 hráčů i hráček podle žebříčku figuruje mezi nasazenými a nasazeného soupeře mohou potkat nejdříve ve třetím kole. Všichni nasazení tenisté mají na tomto turnaji v úvodním kole volný los. Pro nasazení je klíčový žebříček z 2. března.

 

Kde sledovat živě

Mužské zápasy bude vysílat Premier Sport, ty ženské CANAL+ Sport. Všechny zápasy bude možné sledovat také na live streamech sázkových kanceláří.

 

Souhrn

Kvalifikace: 1. března - 3. března
Los hlavní soutěže: bude upřesněno
Hlavní soutěž: 4. března - 15. března
Složení hlavní soutěže mužů: 79 nejlepších hráčů (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 12 kvalifikantů + 5 divokých karet
Složení hlavní soutěže žen: 77 nejlepších hráček (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 12 kvalifikantek + 7 divokých karet

Program

Neděle 1. března: Kvalifikace dvouhry žen

Pondělí 2. března: Kvalifikace dvouhry mužů a žen

Úterý 3. března: Kvalifikace dvouhry mužů a žen

 

Středa 4. března: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 5. března: 1. kolo dvouhry mužů a žen / 1. kolo čtyřhry žen

Pátek 6. března: 2. kolo dvouhry mužů a žen / 1. kolo čtyřhry žen

Sobota 7. března: 2. kolo dvouhry mužů a žen / 1. kolo čtyřhry žen

Neděle 8. března: 3. kolo dvouhry mužů a žen / Osmifinále čtyřhry žen / 1. kolo čtyřhry mužů

Pondělí 9. března: 3. kolo dvouhry mužů a žen / Osmifinále čtyřhry žen / 1. kolo čtyřhry mužů

Úterý 10. března: Osmifinále dvouhry mužů a žen / Čtvrtfinále čtyřhry žen / Osmifinále čtyřhry mužů / Osmifinále mixu

Středa 11. března: Osmifinále dvouhry mužů a žen / Čtvrtfinále čtyřhry mužů a žen a mixu

Čtvrtek 12. března: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen / Semifinále čtyřhry žen a mixu / Čtvrtfinále čtyřhry mužů

Pátek 13. března: Semifinále dvouhry žen a čtyřhry mužů

Sobota 14. března: Semifinále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen a mužů

Neděle 15. března: Finále dvouhry mužů a žen a mixu

 

Body do žebříčku

MUŽI
Triumf: 1000
Finále: 650
Semifinále: 400
Čtvrtfinále: 200
Osmifinále: 100
3. kolo: 50
2. kolo: 30
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 20
Finále kvalifikace: 10
1. kolo kvalifikace: 0


ŽENY
Triumf: 1000
Finále: 650
Semifinále: 390
Čtvrtfinále: 215
Osmifinále: 120
3. kolo: 65
2. kolo: 35
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 30
Finále kvalifikace: 20
1. kolo kvalifikace: 2

 

Obhájci titulu

Dvouhra mužů: Jack Draper
Dvouhra žen: Mirra Andrejevová
Čtyřhra mužů: Marcelo Arévalo/Mate Pavič
Čtyřhra žen: Asia Muhammadová/Demi Schuursová
Mix: Sara Erraniová/Andrea Vavassori

 

Vítězové dvouher v tomto století

2025: Jack Draper / Mirra Andrejevová
2024: Carlos Alcaraz / Iga Šwiateková
2023: Carlos Alcaraz / Jelena Rybakinová
2022: Taylor Fritz / Iga Šwiateková
2021: Cameron Norrie / Paula Badosaová
2020: kvůli Covidu se turnaj nekonal
2019: Dominic Thiem / Bianca Andreescuová
2018: Juan Martín del Potro / Naomi Ósakaová
2017: Roger Federer / Jelena Vesninová
2016: Novak Djokovič / Viktoria Azarenková
2015: Novak Djokovič / Simona Halepová
2014: Novak Djokovič / Flavia Pennettaová
2013: Rafael Nadal / Maria Šarapovová
2012: Roger Federer / Viktoria Azarenková
2011: Novak Djokovič / Caroline Wozniacká
2010: Ivan Ljubičič / Jelena Jankovičová
2009: Rafael Nadal / Věra Zvonarevová
2008: Novak Djokovič / Ana Ivanovičová
2007: Rafael Nadal / Daniela Hantuchová
2006: Roger Federer / Maria Šarapovová
2005: Roger Federer / Kim Clijstersová
2004: Roger Federer / Justine Heninová
2003: Lleyton Hewitt / Kim Clijstersová
2002: Lleyton Hewitt / Daniela Hantuchová
2001: Andre Agassi / Serena Williamsová

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
