Poklona od Gauffové: Townsendová? Lepší je už jen Siniaková

Patří k jednoznačným hvězdám tenisového světa. Nečekané vyřazení v prvním kole Wimbledonu, kde Coco Gauffová (21) nestačila na Dajanu Yastremskou, na tom nic nemění. Pozici světové dvojky bude chtít hvězdná Američanka potvrdit v Montrealu, kde jí v úvodním souboji čeká krajanka Danielle Collinsová. Vítězka letošního French Open se však rozpovídala i o dalších tématech. A dostalo se i na Kateřinu Siniakovou…

Přes zklamání z travnaté části sezony se jednadvacetiletá Američanka vrací na oblíbené severoamerické betony s cílem přidat další tituly. Úvod léta ale vynechala – na turnaji ve Washingtonu nestartovala.

Zato její krajanka Taylor Townsendová tam zazářila a ve čtyřhře získala další titul, tentokrát po boku Číňanky Zhang Shuai. Výsledkem je posun Townsendové na první místo světového deblového žebříčku.

Gauffová na předturnajové tiskové konferenci v Montrealu neskrývala obdiv: "Je super, že se Taylor dostala na pozici světové deblové jedničky. Znám ji už dlouho a vždycky jí fandím," uvedla Gauffová a dodala, že Townsendovou řadí hned vedle Kateřiny Siniakové jako jednu z vůbec nejlepších deblistek světa.

"Vždycky jsem ji považovala za jednu z nejlepších deblových hráček, hned po Siniakovové za nejlepší na okruhu. Je skvělé vidět, že je teď i na papíře tam, kam podle mě patří."

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová (@ @ ČTK / imago sportfotodienst / Marleen Fouchier)

Gauffová si s Townsendovou dokonce zahrála – byť si na svůj výkon příliš nevzpomíná v dobrém: "Hrála jsem s ní a nemyslím si, že jsem jí moc pomohla. Prohrály jsme ve čtvrtfinále a já s ní nehrála moc dobře," přiznala se smíchem.

"Ale myslím, že na pozici světové jedničky zůstane dlouho. Ona a Kateřina Siniaková tvoří skvělý tým. Jsem na ni opravdu hrdá.“



Townsendová se do finále grandslamu ve čtyřhře poprvé podívala v roce 2022 na US Open, kde hrála po boku Caty McNallyové. O rok později si s Leylah Fernandezovou zahrála finále Roland Garros. První grandslamový titul ale přišel až v minulé sezoně – a právě po boku Kateřiny Siniakové, s níž ovládla Wimbledon.



Česko-americké duo už letos triumfovalo také na Australian Open, v semifinále skončilo na letošním Wimbledonu i loni na US Open. Na Roland Garros prošly do čtvrtfinále.