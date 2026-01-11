Poláci opět přežili výbuch Šwiatekové. Finále United Cupu vyhráli až na třetí pokus

DNES, 14:09
UNITED CUP - Finálový souboj v týmovém United Cupu měl překvapivý začátek. Světová dvojka Iga Šwiateková totiž už ve druhém dnu po sobě předvedla nečekaný výbuch a prohrála s Belindou Bencicovou. O srovnání skóre se postaral Hubert Hurkacz proti veteránovi Stanovi Wawrinkovi a naši sousedé pak uspěli v rozhodující smíšené čtyřhře. Poláci vyhráli finále této soutěže až na třetí pokus.
Hubert Hurkacz se podílel na obratu ve finále (© IZHAR KHAN / AFP)

Polsko – Švýcarsko 2:1

Šwiateková selhala už v sobotním semifinále proti obhájcům titulu z USA, když jednoznačně prohrála s Coco Gauffovou, a dokonce byla jediný míček od potupného kanára. Roli favoritky plnila také proti Bencicové a tentokrát se prohranému setu poměrem 0:6 nevyhnula.

Největší opora polského týmu začala velmi dobře a po necelé hodině brala navzdory dvěma zaváháním na vlastním servisu úvodní set. Od začátku druhého dějství však majitelka šesti grandslamových trofejí totálně odpadla.

Ve druhé sadě trefila jen jeden vítězný úder a spáchala 13 nevynucených chyb. Bencicová po ztraceném prvním setu získala 10 z následujících 11 her a vypracovala si v rozhodujícím dějství solidní náskok 4:1.

Šwiateková se nevzpamatovala, zápas už zdramatizovat nedokázala a rozjeté Švýcarce podlehla 6:3, 0:6, 3:6. Bencicová, která na konci sezony 2024 naskočila zpět po mateřské pauze a byla v letošním United Cupu před rozhodujícím zápasem neporažena (bilance 9:0 včetně mixu), se díky tomuto vítězství vrátí do TOP 10 žebříčku.

O srovnání skóre a vynucení rozhodující smíšené čtyřhry se postaral Hurkacz. Ten má na začátku roku vynikající formu a v roli favorita nezaváhal proti veteránovi Wawrinkovi, který hraje svou poslední sezonu kariéry.

Se Švýcarem měl ovšem dost práce a na kurtu strávil bezmála dvě hodiny. Wawrinka si dokonce v utkání vypracoval víc brejkbolových šancí (9) než Hurkacz (7). V proměňování těchto možností byl však úspěšnější Polák, jenž nasázel 18 es a zvítězil 6:3, 3:6, 6:3. Každý ze tří odehraných setů rozhodl jeden brejk.

Do smíšené čtyřhry kapitáni nepřekvapivě poslali neporažené dvojice Katarzyna Kawaová, Jan Zieliňski a Bencicová, Jakub Paul. Neporazitelnost uhájil polský tandem, který byl po celý zápas jasně lepší.

Kawaová se Zieliňským zvítězili za hodinu a čtvrt poměrem 6:4, 6:3 a ukončili nepříjemnou polskou sérii porážek ve finále této soutěže smíšených družstev. Naši sousedé v minulosti ve finále neuspěli předloni proti Německu ani loni v souboji se Spojenými státy.

United Cup pořádal celkově čtvrtý ročník. V letech 2023 a 2025 se z triumfu radovali Američané a mezitím kralovalo Německo. Češi v čele s Barborou Krejčíkovou a Jakubem Menšíkem skončili letos ve čtvrtfinále po porážce s Belgií.

Výsledky United Cupu: Dvouhra mužů | Dvouhra žen | Mix | Pavouk

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Vlk-v-trave
11.01.2026 14:09
Zielinski/Kawa pripomneli letos dobre casy HC.

Nejen v turnaji neprohrali, a bylo jedno, jestli proti nim jdou specialiste nebo skveli singliste, ale hrali uvolnene, v pohode, bavili se tenisem...a to museli 3x za sebou rozhodnout souboj.... predvedli absolutne skvely vykon behem celeho turnaje a skvele atraktivni zapasy, no a ironicky bych rekl, ze ten pohar bych letos dal jen tem dvoum :-D)) Bez nich by ho polaci rozhodne nemeli, ani bych neveril v mixu jejich lepsim singlistum...

Skvele se take predvedla maminka Bel a veteran s jednorucakem Stan... tem bych dal ten pohar take, nebot ukazali, ze i v pozdejsim veku a po materske dokazi zahrat oba paradni zapasy... :-)) Byli skveli, pohodovi, delali v turnaji peknou atmosferu, coz opet pomohlo ten HC pripomenout... no a koncovy speech Standy fantastickej...
Reagovat
tommr
11.01.2026 14:30
Kawa mě docela překvapila. Hrála opravdu dobře Pokud budou se Zielinskim hrát mix i na AO budou patřit k favoritům na titul ...
Reagovat
Nola
11.01.2026 14:32
HC, ak si myslel Hopman Cup, ten hrali vzdy iba dvaja hraci za jednu krajinu, ak sa nemylim, Bel s Fedexom napr. , hrali spolu aj mix....

Poliaci mali skvely mix, o tom potom.... ale bez vyhry jedneho zo singlistov, by ani nemuseli nastupovat na kurt, je to proste zasluha celeho timu, Huby ma na tom tiez obrovsku zasluhu, prehral snad iba s behalom a ten zapas som videla ciastocne, ako palil sance v 1.sete pri BB, az z toho oci boleli....

Bel si svoje odohrala, ona je skvela timova hracka, nech jej forma vydrzi, taky nastup po materskej si zasluzi iba poklonu
Reagovat
Vlk-v-trave
11.01.2026 15:29
ad. HC - tak jiste, bylo to neoficialni mistrovstvi paru-mixu, tak pravidlo bylo v tom ohledu jasne, vcetne toko, ze se to vnimalo vice jako exhibicni turnaj a oslava tenisu v tom byla idea Hopmana pekna.... Take se hral v dobe kdy ten mix jeste nejak byl bran i vazneji na GS atd. coz v soucasne dobe uz nehrozi...

UC ma stejny format jen s tim rozdilem, ze je tam tym vice hracu, coz asi v tehle dobe je nevyhnutelne, nejak to i chapu... a i proto bych trebas ten mix dal organizacne mezi singly... aby nebyl jen dodatecnym rozhodnutim jak tomu casto je...

V tomhle smyslu a s nadsazkou bych jim to udelil, v ramci myslenky toho Hopmana. Jinak samozrejme, i jsem tu drive psal, ze Hubert je velke prekvapeni a po tom zraneni se prezentuje skvele, vcetne s jeho trenerem Nikem Massu, ktery na tom ma podle mne velky podil...
Reagovat
Vlk-v-trave
11.01.2026 15:29
*toho
Reagovat
Vlk-v-trave
11.01.2026 13:03
Zielinski/Kawa - zatim potvrzuji proc jsou polaci ve finale, bez nich by tam podle mne nebyli... hraji famozne cely turnaj.... organizatori by se meli hodne zamyslet nad zmenou formatu, aby mix byl vzdy v programu mezi dvouma singlama... to by podle mne tomu turnaji pomohlo, ale take celkove tenisu... dokonce i marketingove.... mix by se nestal jen takovym dodatecnym elementem tymove souteze, ale konecne tim, cim ma byt... a co by hodnotne nahradilo HC.... by to byla aspon poradna tymova soutez...
To by rozhodne vice prinutilo ty tymy poustet na kurt takove pary jak Zel/Kaw, kteri ukazuji, ze mix muze byt skvelou podivanou... a nespolehat se vic na ty singlisty...take i Paul/Bencic neni vubec spatnou kombinaci a parem... a je jasne, ze hodne to pomohlo hodinarum se dostat do finale, ovsem ceka je hodne, hodne tvrdy orisek...

Je dobre, ze finale rozhoduje mix.
Ale rozhodne lepsi by bylo se na tohle nespolehat...;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
11.01.2026 13:26
K.K. na tom saku radi celej turnaj... skvely volej na setballu... no a zatim to vypada, ze to bude jak s klokanama... a ve druhem setu to muze byt ficak... snad se Bencic/Paul jeste nejak zvednou... ale nevim, nevim...
Reagovat
Vlk-v-trave
11.01.2026 12:14
No, 1:1 a je tady ten rozhodujici finis... skoda Standy. Na plac by mel prijit Zielinski/Kawa a pokud ano, tak to bude pro hodinare hodne tezke... ale uvidime...

Standa kazdopadne dnes skvely zapas... skoda toho jednoho servu... proti Hubertovi to pak otacet... to uz by byl asi zazrak.
Reagovat
frenkie57
11.01.2026 12:13
Ten Hubi mluví jak buznička.
Reagovat
PTP
11.01.2026 12:18
Ty jsi ještě neviděl dvoumetrovýho gaye?
Reagovat
txunami
11.01.2026 14:04
A ty mluvíš jak blb.
Reagovat
PTP
11.01.2026 12:12
Standa by potřeboval ten formát, jak to hrajou na Turnaji mistrů NextGen
Reagovat
Vlk-v-trave
11.01.2026 12:16
jj, ale asi uz na tu zmenu nepocka, o ktere se zatim suska, ze by se pravidla v tenise mohly zmenit... ne nahodou si top hraci Swiatek, Sabalenka, Alcaraz, Sinner stezuji na kalendar...
Reagovat
Vlk-v-trave
11.01.2026 11:40
Finale UC - prvni singl na tri sety, dryhu uz take... Standa zahral neskutecny druhy set... no a jde se do tretiho. Jednorucak zije... ;-)
Reagovat
PTP
11.01.2026 11:50
Je to hezkej zápas
Reagovat
Vlk-v-trave
11.01.2026 11:16
Rychle si to jeste uzijme... Standa na kurtu a poradny jednorucak v akci,... to uz po teto sezone neuvidime... a kdo vi, kolik krat jeste v teto sezone....Ve druhem setu Stan hraje opravdu skvele... neuveritelne ve 41 letech a takhle hrat s jednorucakem. Legenda.
Reagovat
Mantra
11.01.2026 11:01
Překvapení? Nemohu říct.
Reagovat
Tennis_Luke
11.01.2026 10:38
Největší výhoda Swiatek kdysi byla konzistence. Ale to už neplatí.
Reagovat
zfloyd
11.01.2026 10:18
jakej výbuch ?? prostě ji Belinda přehrála , stejně jako zrzavá Koko včera
Reagovat
Nola
11.01.2026 10:20
Reagovat
pamppampalini
11.01.2026 10:17
Bravoooo Belinda!!!
Reagovat
Vlk-v-trave
11.01.2026 10:16
No dneska to byl vyprask... tedy v tech dvou setech...Bencic skolila Igu jak malou zacku, skvela technicka hra, delka uderu k lajnam, hlavne na BL - co se ji v prvnim sete jeste tolik nedarilo, ale pak od druheho setu - delka presna jak svycarske hodinky, Bel brala skvele technicky mice hned po odrazu, hodne premysliva hra do proti pohybu, skvele flat udery, lifty, vyborna na returnu... vyhrala nejen maminka, ale pekny klasicky tenis Belindy. Dneska Ize nepomohly ani zdrzovacky na servisu, na co empajrova behem zapasu zavirala snad obe oci a az ke konci zapasu se probudila... s jednim warningem... Bel predvedla skvelou hru a zaslouzene bere prvni bod pro Svycarsko.

Svycarum bych to i pral, veteran a maminka vitezove UC... to by byla pecka ;-) A uprimne to pred turnajem moc nikdo necekal... Ale tezky orisek pro Svycary bude Zielinski/Kawa - pokud nastoupi v te sve turnajove forme a laufu... a Hubert pochopitelne potvrdi i ve finale svou formu... ale nezapominejme, ze Standa je odchovan klasikou, a jsem zvedav jak na to bude Hubert dnes reagovat...

Kdyz uz ten UC s ATC vystipali ten HC, tak by bylo hezke to letos uzavrit mixem, ktery by rozhodl o vitezi... ;-)
Reagovat
pamppampalini
11.01.2026 10:24
Súhlasím so všetkým! Držme palce Stanovi!
Reagovat
sojka1
11.01.2026 10:29
videla jsem jen kousinek a taky preji hodinarum.... :-) pro me je hodne zajimave, ze obe, tedy Bel i Iguska, zmenily servis, vypustily koordinacne tezsi dolni smycku a hraji jen nad hlavou, Bel navic s velmi peknym, pomerne vysokym nadhozem....
Reagovat
Vlk-v-trave
11.01.2026 10:39
No to jsem si ani u Igy nevsiml... diky za postreh. Porad mam tak nejak v hlave nizsi nadhoz, a ze to nejak tim zapestim urve... u Bel to bude asi zpusobene tim navratem po materske? Ale nevim... tady jsem trochu v autu,,, ;-) Tak snad napovis pod vetev ;-)
Reagovat
sojka1
11.01.2026 11:17
do toho ja samozrejme nevidim, ale fyziologicky je to pro kloub i manzetu setrivejsi a technicky taky jednodussi, nevpasujes tam tolik chyb... nemam to ale prozite, protoze ho tak nehraju (pod horni smyckou by se mi blbe "pochodovalo" a vypadala bych jiste jako ta popularni kenska Hajar, i kdyz si troufam z fleku rict, ze bych ty servy do pole dostala) :-)) .... u Igy tam ale vzdycky v naprahu byla pri prechodu nahoru takova ocividna kraticka stopka a cely naprah stejne tvoril masli, ztracela se plynulost svihu, tak proste ten "spodek" vypustili jako nefunkcni.... a ona pracuje nejen zapestim, ji to udrzi i telo, ten mimoradne silny valcovity trup, to je taky dulezity.... asi..... :-)

A ten Standa je uz ted mnohem lepsi, ze.... ;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
11.01.2026 11:24
Standa neskutecny, jak bych se prenesl tak o dekadu zpet. ;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
11.01.2026 11:29
Diky za postreh... ja jsem zvylky tak max. "smycky a masle" zapestim na servu v pincesu... ;-)) Jo ta kraticka stopka, to je fakt... to mas pravdu...
Reagovat
Nola
11.01.2026 10:05
Belinda je neuveritelna, po materskej je z nej plnohodnotna hracka, ten kanar sadol ako rit na serbel, aj keby Poliaci vyhrali, tak pre nu je to velmi dolezity skalp, slecna Jetlag straca svoje kuzlo.... Belinda bude v T10, presne tam kam patri
Reagovat
PTP
11.01.2026 10:12
Když Iguška prohraje, tak tě to vždycky spolehlivě rozdělá
Reagovat
Nola
11.01.2026 10:15
jj, najma ked si ju podaju moje oblubene hracky, odkedy prestala brat prasky na lepsi spanok, prestalo sa jej darit, a tie, ktore vyskolila vo W, jej to vracaju rovnakou formou, rozdavala kanarky na pockanie, dnes ich inkasuje
Reagovat
pamppampalini
11.01.2026 10:32
Reagovat

