Poslední Češi v Římě. Menšíka čeká nebezpečný soupeř, Macháč je proti Paulovi stoprocentní

Jakub Menšík (19) a Tomáš Macháč (24) jsou posledními českými nadějemi v letošním ročníku římské tisícovky a ani jeden z nich nebude mít snadného soupeře. Menšík nastoupí proti Fábiánovi Marozsánovi (25), který předloni právě v tomto dějišti prorazil na nejvyšší okruh a připsal si v něm už několik cenných skalpů. Macháč bude čelit Tommymu Paulovi (27), s nímž má stoprocentní bilanci, ale pokaždé se na vítězství nadřel.

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 12. 5.

Češi v akci

Macháč (19-ČR) - Paul (11-USA) | SuperTennis Arena (11:00 SELČ)

Menšík (20-ČR) - Marozsán (Maď.) | Grand Stand Arena (12:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Menšík i Macháč mají těžkého soupeře

Jakub Menšík se musel v úvodním zápase na Masters v Římě vypořádat nejen s domácím protivníkem startujícím na divokou kartu, ale také bouřlivým publikem. Favorizovaný český teenager nakonec využil větší zkušenosti s velkými turnaji a v koncovkách obou setů měl proti Matteovi Gigantemu navrch. Teď ho ve Foro Italico, kde loňský debut zakončil hned v prvním kole, čeká podstatně těžší soupeř. A sice Fábián Marozsán. Maďarský tenista předloni právě v tomto dějišti prorazil na nejvyšší okruh, když si vyšlápl na Jiřího Lehečku a také Carlose Alcaraze. V letošní sezoně má nicméně mnohem lepší formu Menšík a mohl by potvrdit roli mírného favorita na postup. Pokud by uspěl, tak by se v live žebříčku poprvé objevil v nejlepší dvacítce. Musí si ale dát pozor, protože Marozsán je nejvíce nebezpečný právě na akcích Masters.

Více informací

Tomáš Macháč zatím stále nenavázal na senzační triumf na začátku března v Acapulcu, svůj premiérový na hlavním okruhu. Rodáka z Berouna totiž v posledních týdnech sužovaly zdravotní problémy a poslední porážky naznačují, že není v ideální kondici. V nejlepším rozpoložení není ani jeho následující protivník Tommy Paul, a to už od začátku sezony. Američan, který obhajuje v Římě semifinále, ale i tak zvládá souboje s outsidery a má solidní bilanci 18:7. Oba aktéři mají vysoce negativní úspěšnost proti hráčům TOP 20 v tomto roce, Paul dokonce ještě takový skalp neslavil. Šance jsou naprosto vyrovnané. Ve vzájemné bilanci vede 2:0 český tenista, jenž měl navrch loni v Tokiu i na Masters v Šanghaji. Pokaždé však likvidoval manko setu a zvítězil až po vydřeném obratu.

Více informací

Zatímco muži teprve zkompletují osmifinálové obsazení, ženy mají na programu všech osm soubojů o čtvrtfinále. Ty nejzajímavější by měly obstarat světová jednička Aryna Sabalenková se skvěle hrající Martou Kosťukovou a bývalé šampionky US Open Coco Gauffová s Emmou Raducanuovou. Preview ke každému zápasu najdete zde.

Pondělní program

CAMPO CENTRALE (od 11:00 SELČ)

1. Stearnsová (USA) - Ósakaová (Jap.)

2. Paoliniová (6-It.) - Ostapenková (17-Lot.) / nejdříve ve 12:30 SELČ

3. Sinner (1-It.) - De Jong (Niz.) / nejdříve v 15:00 SELČ

4. Berrettini (29-It.) - Ruud (6-Nor.) / nejdříve v 19:00 SELČ

5. Sabalenková (1-) - Kosťuková (Ukr.) / nejdříve ve 20:30 SELČ



GRAND STAND ARENA (od 11:00 SELČ)

1. H. Dellien (Bol.) - De Minaur (7-Austr.)

2. Menšík (20-ČR) - Marozsán (Maď.)

3. Gauffová (4-USA) - Raducanuová (Brit.) / nejdříve v 15:00 SELČ

4. Munar (Šp.) - Korda (22-USA)

5. Andreescuová (Kan.) - Qinwen Zheng (8-Čína) / nejdříve v 18:30 SELČ



SUPERTENNIS ARENA (od 11:00 SELČ)

1. Macháč (19-ČR) - Paul (11-USA)



COURT 14 (od 11:00 SELČ)

1. Matos/Melo (Braz.) - Arends/Johnson (Niz./Brit.)

2. Bopanna/Pavlásek (Indie/ČR) - Mektič/Venus (6-Chorv./N. Zél.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje