Poslední české naděje: Krejčíkovou čeká repríza finále Wimbledonu, těžká výzva pro Lehečku
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 14. 8.
Češi v akci
Krejčíková (ČR) - Paoliniová (7-It.) | P&G Center Court (19:00 SELČ)
Lehečka (22-ČR) - Shelton (5-USA) | Court (22:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview i k dalším osmifinále ženské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Čtvrtfinále mužů
Sinner (1-It.) - Auger-Aliassime (23-Kan.) | P&G Center Court (21:00 SELČ)
Rune (7-Dán.) - Atmane (Fr.) | P&G Center Court (pátek 02:30 SELČ)
Krejčíková vyzve Paoliniovou, Lehečku čeká Shelton
Barbora Krejčíková je poslední českou nadějí ve dvouhře žen a bude v osmifinále čelit zástupkyni TOP 10 Jasmine Paoliniové. S takto vysoko postavenými hráčkami má solidní kariérní bilanci 15:21, ale prohrála poslední tři střetnutí. Bude se jednat o reprízu loňského finále Wimbledonu, které česká tenistka vyhrála ve třech setech. Ve vzájemné bilanci vede 2:0, a pokud svou neporazitelnost proti italské jedničce uhájí, tak zapíše své čtvrté kariérní čtvrtfinále na podnicích WTA 1000. Ve všech třech letošních zápasech v Cincinnati musela do tří setů a vyřadila tady mimo jiné nasazenou desítku Elinu Svitolinovou. Paoliniová potřebovala dvě výhry a zvládla všechny tři tie-breaky. Šance na postup jsou takřka vyrovnané a ani jedna z aktérek není v poslední době v nejlepší formě.
Jiří Lehečka se jako jediný z českých zástupců dostal do osmifinále mužské dvouhry a nutno říct, že splnil povinnost. Rodák z Mladé Boleslavi totiž nastupoval jako velký favorit proti domácí divoké kartě Tristanovi Boyerovi i Adamovi Waltonovi. Proti ani jednomu z těchto soupeřů nijak výrazně nedominoval a teď ho čeká mnohem těžší protivník. A sice osm zápasů neporažený člen TOP 10 Ben Shelton, kterému nedokázal v jediném předchozím souboji letos ve Stuttgartu vůbec vzdorovat. Teď by ale situace mohla být jiná, přestože si Američan vede v posledních týdnech mnohem lépe než Lehečka. Shelton totiž přijel po velmi náročném programu a nakonec musel utkání třetího kola absolvovat až ve středu, kdežto Lehečka odpočíval. Lehečka, jenž má letos bilanci 3:4 v soubojích s hráči TOP 10, má docela solidní šanci zaznamenat své třetí čtvrtfinále na Masters a první v této sezoně.
Sinner – Auger-Aliassime | 21:00 SELČ
Jannik Sinner absolvuje na Masters v Cincinnati svůj první turnaj od měsíc starého triumfu ve Wimbledonu a dle očekávání zatím neztratil set. V úvodním zápase dominoval proti Danielovi Galánovi, nicméně pak překvapivě potřeboval tie-break proti Gabrielovi Diallovi (6:2, 7:6; odvracel setbol na returnu) a také francouzskému veteránovi Adrianovi Mannarinovi (6:4, 7:6).
Třiadvacetiletý Ital zase prodloužil neskutečnou statistiku. Od začátku loňské sezony totiž na všech turnajích na tvrdých površích postoupil minimálně do čtvrtfinále. Poslední šest takových účastí dotáhl až do finále. Navíc napříč všemi povrchy prošel už na devátém podniku Masters v řadě do čtvrtfinále a v tomto ohledu zaostává pouze za Rafaelem Nadalem (21), Novakem Djokovičem (15) a Rogerem Federerem (10).
V tuto chvíli má na kontě už čtyři triumfy na Masters a stejný počet trofejí z grandslamů a nyní v Cincinnati může poprvé v kariéře obhájit titul na prestižních tisícovkách. Do čtvrtečního utkání půjde se skvělou bilancí 11:4 ve čtvrtfinálových duelech na Masters, z posledních jedenácti to má 10:1.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wimbledon, Australian Open (triumf); French Open, Řím (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)
Bilance: 29:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 10:0
Bilance proti hráčům TOP 30: 13:2 (kariérní 108:49)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 1:0 (kariérní 11:4)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále), Wimbledon (triumf)
Sinner – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 10:3
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve čtvrtfinále: 1:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Galán (6:1, 6:1), (30) Diallo (6:2, 7:6), Mannarino (6:4, 7:6)
Félix Auger-Aliassime výborným způsobem využil snadnou cestu do čtvrtfinále. V Cincinnati nepotkal v předchozích kolech žádnou výraznější hrozbu ani člena TOP 20 žebříčku a poradil si bez ztráty setu s Tomásem Martínem Etcheverrym, Arthurem Rinderknechem i Benjaminem Bonzim.
Teď ovšem 25letého kanadského tenistu čeká naopak nejtěžší možná výzva, a sice světová jednička Sinner na betonu. Hvězdnému soupeře se ale možná nezalekne, protože v zápasech se světovými jedničkami má pozitivní bilanci 2:1. Tentokrát však neodehraje tak těžký souboj v nejlepší možné formě ani s nejvyšším možným sebevědomím.
V žebříčku se nejvýše vyšplhal na šesté místo a jeho talent ani potenciál nelze zpochybňovat. Vzhledem ke zmíněnému si ovšem vede na turnajích Masters dost podprůměrně, konkrétně ve čtvrtfinále uspěl jen ve dvou z osmi případů. Pět ze šesti porážek utrpěl proti někomu z TOP 10 pořadí a oba postupy do semifinále naopak slavil proti soupeři figurujícímu mimo elitní desítku.
Auger-Aliassime – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Montpellier, Adelaide (triumf); Dubaj (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf); Dubaj (finále)
Bilance: 29:18
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 16:7
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:2 (kariérní 20:42)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 2:6)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)
Auger-Aliassime – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 11:5
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021-22, 2025)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:2
Generálka: Toronto (2. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Etcheverry (6:2, 7:6), Rinderknech (7:6, 4:2 skreč), Bonzi (6:4, 6:3)
Vzájemná bilance: Auger-Aliassime vede 2:0. Kanaďan vyhrál oba předchozí souboje, a to na Masters v Madridu a Cincinnati 2022. Jenže Sinner zahájil své stále trvající životní období až na podzim 2023 a teď je situace úplně jiná. Aktuální lídr žebříčku bude tentokrát pro Augera-Aliassimeho podstatně těžší výzvou a ve zmíněném období na tvrdých površích naprosto dominuje. Auger-Aliassime má hru na to, aby Sinnera porazil, nicméně i jeden získaný set by byl překvapením.
Rune – Atmane | pátek 02:30 SELČ
Holger Rune sehrál v osmifinále na Masters v Cincinnati reprízu loňského semifinále s Francesem Tiafoem. Zatímco před rokem na Američana nestačil, přestože v rozhodujícím setu vedl už 5:2 a disponoval několika mečboly, tentokrát měl práci usnadněnou (6:4, 3:1 skreč).
Dvaadvacetiletý dánský talent zaznamenal letos už tři nezdary v osmifinálové fázi na největších turnajích, včetně nedávného Masters v Torontu, takže si určitě po postupu do čtvrtfinále v Cincinnati oddechl. Cestu mezi nejlepší osmičku měl celkem pohodovou, jelikož i v předchozích kolech narazil na někoho, kdo nebyl v nejlepší formě či kondici. To pro něj musí být vzpruha, protože v letošním roce sám několikrát bojoval se zdravotními problémy.
A štěstěna se ho evidentně drží dál, jelikož v dalším zápase nevyzve světovou čtyřku Fritze, nýbrž jednoho ze svých na papíře nejsnadnějších soupeřů ve čtvrtfinálové fázi na úrovni Masters. Sedm z předchozích devíti čtvrtfinále na prestižních tisícovkách absolvoval proti někomu z TOP 10 žebříčku a jeho nejníže postaveným protivníkem byl 43. hráč pořadí Tallon Griekspoor letos v Indian Wells. Přesto má ve čtvrtfinále Masters vysoce pozitivní bilanci 6:3.
Rune – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Barcelona (triumf); Indian Wells (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (finále)
Bilance: 27:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 14:6
Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 2:2 (kariérní 134:54)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 1:0 (kariérní 6:3)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo)
Rune – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 7:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2024)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:0
Generálka: Toronto (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Safiullin (7:5, 7:6), (28) Michelsen (7:6, 6:3), (10) Tiafoe (6:4, 3:1 skreč)
Térence Atmane prožívá pohádkový debut na Masters v Cincinnati a včetně kvalifikace už šestkrát slavil postup. Na úvod hlavní soutěže zničil Jošihita Nišioku, pak si vyšlápl na Flavia Cobolliho a Joaa Fonsecu a v osmifinále si proti Taylorovi Fritzovi připsal svůj nejcennější kariérní skalp (3:6, 7:5, 6:3).
Ačkoli nemá 23letý francouzský tenista moc zkušeností s nejvyšším okruhem, vždy dokázal pozvednout svou výkonnost v soubojích s nejlepšími hráči na světě. Za sebou má čtyři duely s hráči TOP 20, ve všech byl konkurenceschopný a vynutil si minimálně jeden tie-break či získal set a v tom posledním skolil světovou čtyřku Fritze. Uvidíme, zda v takové výkonnosti dokáže pokračovat i ve čtvrtfinále proti Runemu.
Před cestou do Cincinnati měl na kontě jen pět kariérních výher v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. V posledních dnech přidal další čtyři a teď si zahraje své první čtvrtfinále na hlavní tour. Navíc by se měl v dalším vydání světového pořadí poprvé objevit v TOP 100, jelikož v live žebříčku figuruje na 93. místě.
Atmane – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Cincinnati (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (čtvrtfinále)
Bilance: 30:24
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 24:13
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 1:3)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (1. kolo), Wimbledon (kvalifikace)
Atmane – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 4:0
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Toronto (2. kolo)
Cesta turnajem: Nišioka (6:2, 6:2), (15) Cobolli (6:4, 3:6, 7:6), Fonseca (6:3, 6:4), (4) Fritz (3:6, 7:5, 6:3)
Vzájemná bilance: 0:0. Atmane srší sebevědomím, má výbornou formu a může hrát naprosto uvolněně, protože zase bude v roli outsidera. Pod tlakem tak bude Rune, a pokud ho nebude limitovat nějaký zdravotní problém, tak by měl senzační jízdu svého protivníka ukončit.
Čtvrteční program
P&G CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Bronzettiová (It.) - Gauffová (2-USA)
2. Krejčíková (ČR) - Paoliniová (7-It.) / nejdříve v 19:00 SELČ
3. Sinner (1-It.) - Auger-Aliassime (23-Kan.) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. V. Kuděrmetovová (-) - Linetteová (31-Pol.) / nejdříve v pátek v 01:00 SELČ
5. Rune (7-Dán.) - Atmane (Fr.) / nejdříve v pátek v 02:30 SELČ
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Doumbia/Nakashima (Fr./USA) - Salisbury/Skupski (5-Brit.)
2. McNallyová/Nosková (USA/ČR) - Dabrowská/Routliffeová (2-Kan./N. Zél.)
3. Seidelová (Něm.) - Gračovová (Fr.) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Lehečka (22-ČR) - Shelton (5-USA) / nejdříve ve 22:30 SELČ
5. Stearnsová/Vondroušová (USA/ČR) - Erraniová/Paoliniová (1-It.)
COURT 3 (od 17:00 SELČ)
1. Cabral/Miedler (Portug./Rak.) - Nys/Roger-Vasselin (8-Monako/Fr.)
2. L. Kičenoková/Perezová (6-Ukr./Austr.) - Melicharová-Martinezová/Samsonovová (USA/-) / nejdříve v 19:00 SELČ
3. Arévalo/Pavič (1-Salv./Chorv.) - Melo/Zverev (Braz./Něm.) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Krejčíková/Ostapenková (ČR/Lot.) - H. Guo/Panovová (Čína/-)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Kdy jí ta FILA vezme zpátky, na fotce jí to docela sluší.