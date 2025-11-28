Predikce nevyšla. Muchová grandslam nevyhrála a dál zaostává za svým potenciálem
Hra Muchové má velkou kvalitu a nenajdete úder, který by neuměla zahrát. Už roky se pohybuje mezi elitou, byla osmá na světě a hrála grandslamové finále. Jenže na kontě má jen jeden titul, který získala na malé akci WTA 250 v roce 2019 v Soulu. A to je vzhledem ke zmíněnému strašně málo. Chtě nechtě se musí v jejím případě hovořit o nenaplněném potenciálu.
V uplynulé sezoně na ženském okruhu dominovaly hlavně Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková a Coco Gauffová. Roddick v predikcích pro rok 2025 věřil, že jejich nadvládu může jako jedna z mála narušit právě Muchová. "Umí potrápit každého. Je na mém seznamu TOP 5 hráček, které mohou v příštím roce vyhrát grandslam," řekl Američan zhruba před rokem ve svém podcastu.
Není tajemstvím, že Muchovou celou kariéru brzdí časté zdravotní problémy, které ji sužovaly i v letošním roce. A Roddick to vidí také. "Je to úžasná hráčka. Jediným důvodem, proč není v TOP 5 žebříčku, je její zdraví."
Kromě zdraví představuje pro Muchovou problém i její bilance ve finálových zápasech. Pokud se podíváme na celou kariéru, tak odehrála 15 takových duelů a vyhrála jen tři. Na nižším okruhu ITF disponuje úspěšností 2:7, na hlavní tour 1:5. Letos nezapsala ani jednu finálovou účast a prohrála obě semifinále.
Nutno říct, že na nejvyšším okruhu měla na finálové soupeřky docela smůlu. Poprvé o titul na této úrovni bojovala na Livesport Prague Open 2019 coby 146. hráčka světa a ve všech čtyřech dalších prohraných finále čelila někomu z TOP 10 žebříčku.
Uvidíme, co chystá pro Muchovou následující sezona. Pokud nebude tak často zdravotně limitována, měl by být zisk teprve druhého kariérního titulu tím největším cílem. A třeba tentokrát vyjde i ten grandslam. Na všech podnicích velké čtyřky už hrála minimálně jednou čtvrtfinále a jejím maximem je finále z French Open 2023, v němž těsně podlehla Šwiatekové.
