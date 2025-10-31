Přehled Turnaje mistryň: Česká absence po třech letech, trůn Siniakové a italská hrozba
Poprvé od roku 2022 bez Češek
Předloni Markéta Vondroušová a loni Barbora Krejčíková, která to dotáhla až do semifinále a kvalifikovala se díky novému pravidlu. Letos a poprvé od roku 2022 však singlový Turnaj mistryň proběhne bez české účasti.
V historii Turnaje mistryň najdeme jen dvě české šampionky. Akci pro osm nejlepších tenistek sezony dokázaly ovládnout pouze Jana Novotná v roce 1997 a Petra Kvitová před 14 lety. Druhá jmenovaná hrála finále ještě v sezoně 2015.
Siniaková může uhájit trůn
V singlovém turnaji sice žádné české zastoupení nemáme, nicméně naše barvy bude reprezentovat aktuální deblová světová jednička Kateřina Siniaková. Ta bude po boku Američanky Taylor Townsendové, která se ji pokoušela v posledních dnech sesadit z trůnu, obhajovat finále.
Rodačka z Hradce Králové hrála finále Turnaje mistryň už čtyřikrát. Uspěla však jen po boku Barbory Krejčíkové v roce 2021, kdy české duo přehrálo dvojici Su-Wei Hsieh, Elise Mertensová.
Siniaková s Townsendovou budou ve skupině Liezel Huberové čelit Miře Andrejevové a Dianě Šnajderové, Tímee Babosové a Luise Stefaniové a také si střihnou reprízu loňského finále s Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou. Česko-americký tandem, který v letošní sezoně ovládl Australian Open a Dubaj a hrál finále US Open, začne v neděli proti Babosové a Stefaniové.
Právě na Turnaji mistryň se rozhodne o tom, zda Siniaková přezimuje na deblovém trůnu. K jistotě potřebuje dvě výhry ve skupině. Případně jí stačí, aby Jasmine Paoliniová se Sarou Erraniovou nezískaly titul bez porážky.
Italky plní roli nasazených jedniček a jsou ve skupině Martiny Navrátilové s Veronikou Kuděrmetovovou a Elise Mertensovou, Su-Wei Hsieh a Jelenou Ostapenkovou a také s Asiou Muhammadovou a Demi Schuursovou.
Sabalenková je největší favoritkou
Roli největší favoritky bude plnit na letošním Turnaji mistryň Aryna Sabalenková. Aktuální světová jednička ještě nikdy závěrečný vrchol sezony neovládla a loni v Rijádu skončila už v semifinále. Z osmičlenného hracího pole se dávají velké šance na triumf také Ize Šwiatekové, Amandě Anisimovové a obhájkyni titulu Coco Gauffové.
Ve skupině Steffi Grafové se utkají Sabalenková, Gauffová, další americká zástupkyně Jessica Pegulaová a ještě Italka Jasmine Paoliniová. Skupinu Sereny Williamsové tvoří Šwiateková, Anisimovová, Jelena Rybakinová a Madison Keysová.
Jako největší favoritku vidí Sabalenkovou i legendární Martina Navrátilová. "Má konzistentní výkony, které by se neměly podceňovat. V dnešní době je na tour mnoho hráček, s nimiž můžete prohrát, ale musíte být stále ve formě, což se Aryně povedlo. Ona je favoritkou na jakémkoli povrchu. Ještě víc na betonech, kde má jistý odskok a pevnou oporu," myslí si jedna z největších tenisových ikon.
Sabalenkovou čeká vstup do prestižní akce až v neděli, kdy vyzve Jasmine Paoliniovou a Gauffová začne obhajobu proti krajance Pegulaové. V sobotu nastoupí Šwiateková proti Keysové a Anisimovová k utkání s Jelenou Rybakinovou.
Základní informace o Turnaji mistryň
Druhým rokem po sobě se Turnaj mistryň uskuteční v Saúdské Arábii. Konkrétně v Rijádu, který má s WTA smlouvu na konání ještě následujícího ročníku.
V posledních letech se až příliš často střídalo dějiště závěrečného vrcholu sezony. V roce 2019 se hrálo v čínském Shenzhenu, před čtyřmi lety v mexické Guadalajaře, o rok později v americkém Fort Worthu a předloni v mexickém Cancúnu. V sezoně 2020 se kvůli pandemii koronaviru Turnaj mistryň nekonal.
Letošní ročník se uskuteční od 1. do 8. listopadu na tvrdém povrchu v hale. Hráčky se v jednotlivých skupinách utkají každá s každou a do semifinále postoupí dvě nejlepší. Celková dotace činí 15,5 milionu dolarů. Neporažená šampionka by si odvezla 5,2 milionu dolarů, pro neporažený pár ve čtyřhře je připraveno 1,1 milionu dolarů.
Turnaj mistryň 2025
• Shrnutí •
Loňské finále (dvouhra): Gauffová (3-USA) - Qinwen Zheng (7-Čína) 3:6, 6:4, 7:6 (7:2)
Loňské finále (čtyřhra): Dabrowská/Routliffeová (2-Kan./N. Zél.) - Siniaková/Townsendová (8-ČR/USA) 7:5, 6:3
Kategorie: Turnaj mistryň
Místo konání: Rijád, Saúdská Arábie
Povrch: tvrdý / hala
Dotace: 15.500.000 dolarů
• Dvouhra •
Skupina Steffi Grafové
Aryna Sabalenková (1-)
Coco Gauffová (3-USA)
Jessica Pegulaová (5-USA)
Jasmine Paoliniová (8-It.)
Skupina Sereny Williamsové
Iga Šwiateková (2-Pol.)
Amanda Anisimovová (4-USA)
Jelena Rybakinová (6-Kaz.)
Madison Keysová (7-USA)
• Čtyřhra •
Skupina Martiny Navrátilové
Sara Erraniová/Jasmine Paoliniová (1-It.)
Veronika Kuděrmetovová/Elise Mertensová (4-/Belg.)
Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenková (6-Tchaj-wan/Lot.)
Asia Muhammadová/Demi Schuursová (8-USA/Niz.)
Skupina Liezel Huberové
Kateřina Siniaková/Taylor Townsendová (2-ČR/USA)
Gabriela Dabrowská/Erin Routliffeová (3-Kan./N. Zél.)
Mirra Andrejevová/Diana Šnajderová (5-)
Tímea Babosová/Luisa Stefaniová (7-Maď./Braz.)
