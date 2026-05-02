Překoná v Madridu legendy? Sinner je k nezastavení, pomáhá mu adrenalin
"Za poslední měsíc a půl jsem toho odehrál opravdu hodně. Na turnajích jsem se dostával daleko, což je samozřejmě dobré znamení, ale zároveň únava roste. Ale pomáhá mi ji překonávat vždycky nával adrenalinu po velkých zápasech – ve čtvrtfinále, semifinále, finále... Ten mě žene dopředu," řekl lídr světového žebříčku.
Od loňského Masters v Paříži Sinner na turnajích této kategorie neprohrál. Letos získal takzvaný Sunshine Double na betonech v Indian Wells a Miami, tam mu ve finále marně čelil Jiří Lehečka, a pak i na antuce v Monte Carlu. V neděli odpoledne ve španělské metropoli může dovršit zápis do historie, pokud si poradí i s Němcem Alexanderem Zverevem.
Už postupem do finále popáté za sebou na Masters se Sinner vyrovnal Rafaelu Nadalovi a Novaku Djokovičovi. Vytěžit z toho pokaždé trofej ale Španěl ani Srb nedokázali. "Jsem tady ve finále poprvé a ať už dopadne jakkoli, je to pro mě skvělý turnaj," tvrdil Sinner.
Zvereva porazil v posledních osmi vzájemných zápasech, letos s ním neztratil ani set. "Těším se, že si proti němu znovu zahraju. Tenis je teď v jeho podání tak snadný. Pokusím se mu to trochu ztížit," slíbil Zverev, šampion z Madridu z let 2018 a 2021.
Finále začne v neděli v 17:00, předtím budou bojovat o třetí titul v řadě deblistky Kateřina Siniaková s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou. Po Madridu by měl Sinner ještě hrát turnaj v Římě a od 25. května zaútočí na dovršení kariérního Grand Slamu na Roland Garros. Navíc mu odpadl zraněný rival Carlos Alcaraz.
