Překoná v Madridu legendy? Sinner je k nezastavení, pomáhá mu adrenalin

Italský tenista Jannik Sinner je ve 24 letech k nezastavení. Na antuce v Madridu bude v neděli útočit již na pátý titul z prestižních turnajů Masters za sebou, což se zatím nikomu nepodařilo. Po pátečním postupu do dalšího finále řekl, že mu pomáhá překonávat únavu z náročného programu adrenalin z velkých zápasů.
Jannika Sinnera dělí jeden krok od přepsání historie (© REUTERS)

"Za poslední měsíc a půl jsem toho odehrál opravdu hodně. Na turnajích jsem se dostával daleko, což je samozřejmě dobré znamení, ale zároveň únava roste. Ale pomáhá mi ji překonávat vždycky nával adrenalinu po velkých zápasech – ve čtvrtfinále, semifinále, finále... Ten mě žene dopředu," řekl lídr světového žebříčku.

Od loňského Masters v Paříži Sinner na turnajích této kategorie neprohrál. Letos získal takzvaný Sunshine Double na betonech v Indian Wells a Miami, tam mu ve finále marně čelil Jiří Lehečka, a pak i na antuce v Monte Carlu. V neděli odpoledne ve španělské metropoli může dovršit zápis do historie, pokud si poradí i s Němcem Alexanderem Zverevem.

Už postupem do finále popáté za sebou na Masters se Sinner vyrovnal Rafaelu Nadalovi a Novaku Djokovičovi. Vytěžit z toho pokaždé trofej ale Španěl ani Srb nedokázali. "Jsem tady ve finále poprvé a ať už dopadne jakkoli, je to pro mě skvělý turnaj," tvrdil Sinner.

Zvereva porazil v posledních osmi vzájemných zápasech, letos s ním neztratil ani set. "Těším se, že si proti němu znovu zahraju. Tenis je teď v jeho podání tak snadný. Pokusím se mu to trochu ztížit," slíbil Zverev, šampion z Madridu z let 2018 a 2021.

Finále začne v neděli v 17:00, předtím budou bojovat o třetí titul v řadě deblistky Kateřina Siniaková s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou. Po Madridu by měl Sinner ještě hrát turnaj v Římě a od 25. května zaútočí na dovršení kariérního Grand Slamu na Roland Garros. Navíc mu odpadl zraněný rival Carlos Alcaraz.

Ondřej Jirásek, ČTK
Komentáře

6
peek
02.05.2026 15:03
Hned jsem si říkal, že to o tom adrenalinu snad ani říkat neměl, jelikož chudí duchem hned vytáhnou doping.
Alien
02.05.2026 12:36
Ve finále přeji tomu druhému!
Mantra
02.05.2026 12:26
feťák se nezapře
pantera1
02.05.2026 12:31
Má volné pole působnosti. Vámosák je prokletého a Jeník posvěcenej a zbytek žebříčku je marnej, to je teda nadělení .
hanz
02.05.2026 12:08
A bobulky...
pantera1
02.05.2026 12:05
Sašo pochlap se a hoď do toho vidle, ale to spíš vykvetou hrábě .
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

