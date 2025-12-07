Překvapivé rozhodnutí. Krejčíková sezonu nekončí, představí se na turnaji ve Francii
Naposledy si Krejčíková zahrála na zářijovém podniku v Pekingu, kde musela skrečovat ve třetím kole zápas s Američankou McCartney Kesslerovou. Na vině bylo zranění kolene, které vystavilo české hvězdě na řadu týdnů stopku – a podle předpokladů také i pro letošní sezonu.
Později se bývalá světová dvojka vrátila k tréninku a měla se zúčastnit i podniku WTA 125 ve francouzském Angers. Na konci listopadu ale svou účast zrušila, což vyvolalo přesvědčení, že se už letos na okruhu neobjeví.
Opak je ale pravdou. Krejčíková plánuje start v Limoges, kde bude plnit roli nasazené trojky a jedné z největších favoritek. V prvním kole se utká s ostřílenou veteránkou, Lotyškou Anastasijí Sevastovovou, s kterou se potkala jen jednou. Před čtyřmi lety ji ve třetím kole Wimbledonu porazila.
Krejčíková letošní sezonu kvůli zdravotním problémům zahájila až v květnu na turnaji ve Štrasburku, nejvíce se jí dařilo na US Open, kde došla až do čtvrtfinále. V současnosti je 65. hráčkou světa.
Na turnaji startuje i její krajanka Gabriela Knutsonová, kterou na úvod čeká Alina Charajevová z Ruska.
Rodačka z Brna, která 18. prosince oslaví třicáté narozeniny, má v plánu i účast na lednovém United Cupu, který se koná v Sydney a Perthu od 2. do 11. ledna a kde bude hájit české barvy po boku Jakuba Menšíka, Dalibora Svrčiny, Adama Pavláska, Lindy Fruhvirtové a Miriam Škochové.
