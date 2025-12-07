Překvapivé rozhodnutí. Krejčíková sezonu nekončí, představí se na turnaji ve Francii

DNES, 13:50
Aktuality 2
Tak přece jen. Barbora Krejčíková (29) by se měla ještě v letošní sezoně objevit na kurtech. Dvojnásobná grandslamová šampionka je přihlášena na turnaj WTA 125 ve francouzském Limoges, který se hraje od 8. do 14. prosince.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Barbora Krejčíková sezonu 2025 nekončí (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Naposledy si Krejčíková zahrála na zářijovém podniku v Pekingu, kde musela skrečovat ve třetím kole zápas s Američankou McCartney Kesslerovou. Na vině bylo zranění kolene, které vystavilo české hvězdě na řadu týdnů stopku – a podle předpokladů také i pro letošní sezonu.

Později se bývalá světová dvojka vrátila k tréninku a měla se zúčastnit i podniku WTA 125 ve francouzském Angers. Na konci listopadu ale svou účast zrušila, což vyvolalo přesvědčení, že se už letos na okruhu neobjeví.

Opak je ale pravdou. Krejčíková plánuje start v Limoges, kde bude plnit roli nasazené trojky a jedné z největších favoritek. V prvním kole se utká s ostřílenou veteránkou, Lotyškou Anastasijí Sevastovovou, s kterou se potkala jen jednou. Před čtyřmi lety ji ve třetím kole Wimbledonu porazila.

Krejčíková letošní sezonu kvůli zdravotním problémům zahájila až v květnu na turnaji ve Štrasburku, nejvíce se jí dařilo na US Open, kde došla až do čtvrtfinále. V současnosti je 65. hráčkou světa.

Na turnaji startuje i její krajanka Gabriela Knutsonová, kterou na úvod čeká Alina Charajevová z Ruska.

Rodačka z Brna, která 18. prosince oslaví třicáté narozeniny, má v plánu i účast na lednovém United Cupu, který se koná v Sydney a Perthu od 2. do 11. ledna a kde bude hájit české barvy po boku Jakuba Menšíka, Dalibora Svrčiny, Adama Pavláska, Lindy Fruhvirtové a Miriam Škochové.

Nejcennější skalpy Češek v roce 2025: Vondroušová smetla světovou jedničku, Nosková přemohla Pegulaovou

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
krpo
07.12.2025 14:43
Jestli se potvrdí její start, budeme rádi. A jestli to nakonec odpíská, NEbudeme smutní. Vždyť ten svět je tak pestrý a rozmanitý, že si jistě nějakou náhradu najdeme.
Reagovat
com
07.12.2025 14:27
to neni zadny prekvapeni ale.. Vzdyt o tom pinda uz nakej ten mesic, ze se tam vokáže.. Otazkou zustava jestli se nakonec stejne nevodhlasi
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist