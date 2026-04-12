Premiérový titul! Siniakov ve finále vyřídil ruského soupeře a vylepší životní maximum
Šebekin – Siniakov 0:6, 3:6
Dvakrát bojoval Siniakov o titul, dvakrát neuspěl. Potřetí už nezaváhal. A potřeboval na to jen něco přes hodinu. Bratr slavné Kateřiny Siniakové vstupoval do finálového duelu v roli jasného favorita. Českému tenistovi patří v žebříčku 620. příčka, jeho soupeř Šebekin je až 1020. hráčem světa.
A hned od úvodních míčů byl rozdíl jasně patrný. Klíčový byl především velmi dlouhý druhý game, ve kterém Siniakov využil čtvrtý brejkbol a dostal se do vedení 2:0. V následujících minutách jednoznačně diktoval tempo hry, ruskému soupeři nedával žádnou šanci pomýšlet na případný obrat v prvním setu. Za necelou půlhodinu hry tak bylo o osudu úvodního dějství jasno a dvacetiletý Rus z něj odcházel s potupným kanárem.
Šebekin, který v každém ze svých předcházejících čtyř utkání musel o postup bojovat až v rozhodujícím třetím setu, se na výsledkovou tabuli dostal až ve druhé hře druhé sady, kdy si bez problémů udržel podání. Hned v následující hře si dokonce vypracoval brejkbol, o tři roky starší Čech ale situaci vyřešil.
Šebekin podstatně vylepšil úspěšnost na servisu, což vyústilo v následnou čistou hru a srovnání stavu na 2:2. Ruský mladík se do kritické situace dostal v šesté hře, kdy se musel vypořádat se stavem 0:40, dokázal si ale poradit a srovnal.
Siniakov byl ale i nadále na kurtu aktivnějším hráčem. Za stavu 4:3 už pátý brejkbol v setu proměnil a utkání následně bez problémů dopodával. Siniakov zvítězil za hodinu a šest minut 6:0, 6:3 a v novém vydání žebříčku by se měl vrátit do šesté stovky. Maximem rodáka z Hradce Králové byla do této doby 614. pozice.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře