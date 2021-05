Již v neděli startuje hlavní soutěž antukového vrcholu sezony French Open, na rozdíl od loňského ročníku (hrálo se na přelomu září a října) došlo k pouze jednotýdennímu odkladu. O Pohár mušketýrů se bude bojovat od 30. května do 13. června.

Herní pole vede vítěz ročníku 2016 a světová jednička Novak Djokovič. Největším favoritem bude 13násobný šampion, vítěz posledních čtyř ročníků a antukový král Rafael Nadal, jenž se může stát rekordmanem v počtu grandslamových trofejí. Mezi jeho největší hrozby kromě Djokoviče patří dvojnásobný finalista a úřadující vítěz US Open Dominic Thiem a jeden z nejúspěšnějších hráčů letošního antukového jara Stefanos Tsitsipas.

České barvy bude v areálu Rolanda Garrose hájit pouze Jiří Veselý.

Z hráčů, kteří byli přihlášeni do hlavní soutěže, do Paříže nedorazili Denis Shapovalov, šampion ročníku 2015 Stan Wawrinka, Borna Čorič, Nick Kyrgios, Vasek Pospisil, Kyle Edmund ani Attila Balázs.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí Mathias Bourgue, Arthur Rinderknech, Hugo Gaston, Benjamin Bonzi, Arthur Cazaux, Grégoire Barrére a Enzo Couacaud a Australan Christopher O'Connell.

Djokoviče může z tenisového trůnu sesadit jedině Daniil Medveděv, k tomu však potřebuje projít minimálně do finále a Djokovič by nesměl získat titul.

Celková dotace turnaje činí zhruba 34,4 milionu eur (cca 875,5 milionu českých korun). Vítěz získá šek v hodnotě 1,4 milionu eur (cca 35,6 milionu českých korun) a připíše si 2 000 bodů do žebříčku ATP.



Největší favorité



Novak Djokovič do letošní sezony vstoupil tím nejlepším možným způsobem, když potřetí v řadě ovládl Australian Open a získal svou 18. grandslamovou trofej. Úvodní grandslam sezony však dohrával s natrženým břišním svalem a poté ho dva měsíce léčil.

Nejlepší výsledky: Australian Open (vítěz); Řím (finále); Bělehrad 2 (zatím finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (finále); Bělehrad 2 (zatím finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Bilance: 20-3

Bilance na antuce: 10-3

Grandslamy: Australian Open (vítěz)

Djokovič se po doléčení břišního svalu na kurty vrátil až s příchodem antukového jara a zpočátku se mu vůbec nedařilo. V Monte Carlu skončil již v osmifinále po šokující porážce s Danielem Evansem, v Bělehradu v semifinále prohrál parádní bitvu s kometou letošní sezony Aslanem Karacevem. V Římě to bylo o poznání lepší, až ve finále podlehl Rafaelovi Nadalovi. Před French Open se představil ještě na další domácí v Bělehradu, kde si zítra zahraje o titul.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Řím (finále), Bělehrad 2 (zatím finále)

French Open je pro Djokoviče suverénně nejhorším grandslamem. Titul na pařížské antuce slavil jen jednou, v roce 2016 zkompletoval kariérní grandslam. Letos ho čeká 17. účast a jen dvakrát nedokázal dojít do druhého týdne (2005, 2009), od roku 2010 vždy postoupil minimálně do čtvrtfinále. Loni ve finále jasně prohrál s Rafaelem Nadalem.

Kariérní bilance: 74-15

Nejlepší výsledek: vítěz (2016)

Loňský výsledek: finále

Možná cesta turnajem

1K: Sandgren | H2H 3-0

2K: Pouille | H2H 3-0, NEBO P. Cuevas | H2H 0-0

3K: (29) Humbert | H2H 1-0

OF: (13) Goffin | H2H 7-1

ČF: (8) Federer | H2H 27-23

SF: (3) Nadal | H2H 29-28

F: (2) Medveděv | H2H 5-3





Rafael Nadal kvůli zablokovaným zádům v rámci australského léta absolvoval jen Australian Open, kde ve čtvrtfinále neudržel vedení 2-0 na sety proti Stefanosovi Tsitsipasovi. Na kurty se poté vrátil až na svém nejoblíbenějším povrchu.

Nejlepší výsledky: Řím, Barcelona (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Barcelona (vítěz)

Bilance: 18-3

Bilance na antuce: 14-2

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Nadal letos na antuce nepůsobí přesvědčivě. V Monte Carlu už ve čtvrtfinále vypadl s Andrejem Rubljovem, v Barceloně ve finále odvrátil mečbol Stefanose Tsitsipase, v Madridu byl ve čtvrtfinále nad jeho síly Alexander Zverev a v Římě získal svůj druhý letošní titul, přestože již v osmifinále čelil dvěma mečbolům Denise Shapovalova.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (vítěz)

Nadal je suverénně nejúspěšnějším hráčem antukového grandslamu v historii. Na svém nejoblíbenější turnaji bude startovat posedmnácté a pouze třikrát si z areálu Rolanda Garrose neodvezl trofej pro vítěze (2009 - osmifinále, 2015 - čtvrtfinále, 2016 - odstoupení před zápasem třetího kola). V loňském finále si antukový král snadno poradil s Novakem Djokovičem a slavil rekordní 13. titul z pařížské antuky.

Kariérní bilance: 100-2

Nejlepší výsledek: vítěz (2005 - 2008, 2010 - 2014, 2017 - 2020)

Loňský výsledek: vítěz

Možná cesta turnajem

1K: Popyrin | H2H 1-0

2K: Gaston | H2H 0-0, NEBO Gasquet | H2H 16-1

3K: (26) Sonego | H2H 0-0

OF: (14) Monfils | H2H 14-2

ČF: (7) Rubljov | H2H 2-1

SF: (1) Djokovič | H2H 28-29

F: (2) Medveděv | H2H 3-1





Dominic Thiem rozhodně nemůže považovat letošní sezonu za povedenou. Úřadující vítěz US Open, kterého letos trápí zdraví, se na šesti akcích pouze jednou probojoval do semifinále.

Nejlepší výsledky: Madrid (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (semifinále)

Bilance: 9-7

Bilance na antuce: 4-3

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Thiem v posledních letech patří k nejlepším hráčům na antuce, ale letos to tak zatím nevypadá. Po skoro dvouměsíční zdravotní pauze se vrátil v Madridu a uhrál semifinále. V Římě však už v osmifinále překvapivě vypadl s Lorenzem Sonegem, a v Lyonu dokonce nezvládl úvodní zápas s pozdějším finalistou Cameronem Norriem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Madrid (semifinále), Řím (osmifinále), Lyon (2. kolo)

Thiema čeká jeho osmé French Open. Zatímco při úvodních dvou startech vypadl již ve druhém kole, v dalších pěti letech uhrál minimálně čtvrtfinále. Jeho maximem je finále z let 2018-19, v obou případech v něm nestačil na Rafaela Nadala. Loni ve čtvrtfinále prohrál bitvu s Diegem Schwartzmanem.

Kariérní bilance: 28-7

Nejlepší výsledek: finále (2018 - 2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: Andújar | H2H 3-0

2K: Albot | H2H 0-1, NEBO Delbonis | H2H 2-0

3K: (27) Fognini | H2H 3-1

OF: (15) Ruud | H2H 1-0

ČF: (6) A. Zverev | H2H 8-3

SF: (2) Medveděv | H2H 3-2

F: (1) Djokovič | H2H 5-7





Stefanos Tsitsipas se letos zúčastnil deseti turnajů a pouze jednou chyběl ve čtvrtfinále. V úvodních třech měsících sezony se sice žádného triumfu nedočkal, nicméně na všech pěti turnajích postoupil minimálně mezi nejlepší osmičku a zahrál si finále v Acapulku a semifinále Australian Open. Letos má na kontě 33 výher (nejvíce na tour).

Nejlepší výsledky: Monte Carlo, Lyon (vítěz); Barcelona, Acapulko (finále); Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo, Lyon (vítěz); Barcelona (finále)

Bilance: 33-8

Bilance na antuce: 16-3

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Tsitsipas patří k nejúspěšnějším hráčům letošního antukového jara. V Monte Carlu se dočkal své premiérové trofeje z Masters, v Barceloně měl ve finále mečbol proti Rafaelovi Nadalovi, pouze v Madridu se letos nepodíval alespoň do čtvrtfinále (porážka s Casperem Ruudem), ve čtvrtfinále v Římě podával na vítězství proti Novakovi Djokovičovi a před týdnem dominoval v Lyonu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (čtvrtfinále), Lyon (vítěz)

Tsitsipas bude hrát své páté French Open a každým rokem se zlepšuje. Při své premiéře v roce 2017 vypadl v prvním kole, o rok později v kole druhém, předloni v osmifinále a loni v semifinále v pětisetové bitvě podlehl Novakovi Djokovičovi.

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: semifinále

Možná cesta turnajem

1K: Chardy | H2H 3-2

2K: Korda | H2H 0-0, NEBO Martínez | H2H 0-0

3K: (31) Isner | H2H 3-2

OF: (12) Carreño | H2H 2-0

ČF: (2) Medveděv | H2H 1-6

SF: (4) Thiem | H2H 3-5

F: (1) Djokovič | H2H 2-5



Češi v akci



Jiří Veselý i letos pokračuje v krizi. Nejlepší český tenista v žebříčku ATP má letos na kontě jediné čtvrtfinále, které si zahrál na generálce v Melbourne. Na dalších osmi akcích nedokázal porazit více než jednoho soupeře a letos má bilanci 7-10.

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Parma (2. kolo)

Bilance: 7-10

Bilance na antuce: 2-5

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Veselý pokračuje v už velmi dlouhém trápení také na antuce, přestože oranžovou drť má v oblibě. Na nejpomalejším povrchu odehrál pět turnajů, třikrát vypadl v prvním kole a dvakrát o kolo později.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Generálka: Helbronn 2 challenger (1. kolo), Oeiras 3 challenger (2. kolo), Parma (2. kolo)

Veselého maximem na French Open je třetí kolo z roku 2017. Na pařížské antuce si zahraje podeváté, čtyřikrát skončil v prvním kole. Loni ve druhém kole podlehl Karenovi Chačanovovi.

Kariérní bilance: 5-8

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Veselý své letošní působení v Paříži zahájí proti nasazenému Karenovi Chačanovovi. Právě s ruským tenistou loni ve druhém kole prohrál.



Tipujeme

Novak Djokovič má celkem pohodovou cestu až do čtvrtfinále. Světová jednička začne proti Tennysovi Sandgrenovi, dalším soupeřem bude Lucas Pouille, nebo Pablo Cuevas a ve třetím kole možná Ugo Humbert, kterému antuka nesedí. V osmifinále by se mohl vítěz ročníku 2016 utkat s Alexem de Minaurem, Davidem Goffinem, nebo talentovaným teenagerem Lorenzem Musettim. De Minaur je na tom na antuce podobně jako Humbert, Goffin vůbec nemá formu a mladíkovi Mussettimu se teď moc nedaří.

Zajímavé zápasy 1. kola: Musetti - Goffin

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Tsonga - Goffin (2K)

1. čtvrtfinalista: Novak Djokovič



Roger Federer by byl za normálních okolností favoritem na postup do čtvrtfinále, ale po operacích kolene bude hrát teprve svůj třetí turnaj a na těch předchozích dvou se mu vůbec nedařilo. Proto má šanci Matteo Berrettini, jehož první větší překážkou by měl být ve třetím kole Félix Auger-Aliassime. S Federerem, který má v cestě nasazeného Taylora Fritze, se může potkat v osmifinále.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Čilič - Federer (2K), Berrettini - Federer (OF)

2. čtvrtfinalista: Matteo Berrettini



Rafael Nadal je jasně největším favoritem na triumf, 13násobný šampion by měl na první vážnější překážku narazit v osmifinále, do něhož pravděpodobně povede cesta přes nasazeného Lorenza Sonega, nebo v životní formě hrajícího Camerona Norrieho. Ani jeden by však antukového krále neměl ohrozit. Tou největší hrozbou je Jannik Sinner, s italským mladíkem měl nedávno problémy v Římě i v loňském čtvrtfinále (jasně vyhrál až třetí set).

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Nadal - Sinner (OF)

3. čtvrtfinalista: Rafael Nadal



Andrej Rubljov by měl rozhodně projít alespoň do osmifinále, i když se může potkat s nevyzpytatelným Nikolozem Basilašvilim. Dle papírových předpokladů by mělo být nejtěžší až osmifinále, do něhož se nabízí Diego Schwartzman, nebo Aslan Karacev. Schwartzman však nemá nijak oslnivou formu a kometa letošní sezony Karacev zatím na antuce nepředvádí vyrovnané výkony. Rubljov by měl i přes mírný pokles formy v posledních týdnech zopakovat loňské čtvrtfinále.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Schwartzman - Karacev (3K), Basilašvili - Rubljov (3K), Schwartzman - Rubljov (OF), Karacev - Rubljov (OF)

4. čtvrtfinalista: Andrej Rubljov



Alexander Zverev bude v úvodních dvou zápasech čelit jen kvalifikantům a pak nejspíše Danielovi Evansovi. Podobně jako Rubljov by se měl nejvíce zapotit až v osmifinále, ve kterém může narazit na Karena Chačanova, Keie Nišikoriho, či Roberta Bautistu. Zverev má určitě lepší formu než zmínění hráči, na posledních dvou Masters (triumf a čtvrtfinále) předvedl velmi dobré výkony, dokonce porazil Rafaela Nadala. Ve čtvrtfinále by neměl chybět.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: A. Zverev - Bautista (OF)

5. čtvrtfinalista: Alexander Zverev



Dominic Thiem se po zdravotní pauze hodně trápí, přesto patří k největším favoritům. Jeho forma je však velkým otazníkem a tvrdě narazit může už ve třetím kole proti Fabiovi Fogninimu, obzvláště pokud italský bouřlivák bude mít motivaci uspět. Z druhé části této sekce do osmifinále nejspíše projde Casper Ruud a ten umí být na antuce hodně nebezpečný. Od třetího kola dál tak dvojnásobného finalistu nečeká vůbec nic jednoduchého, i tak by ale mezi nejlepší osmičku postoupit mohl.

Zajímavé zápasy 1. kola: Ruud - Paire

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Fognini - Thiem (3K), Ruud - Thiem (OF)

6. čtvrtfinalista: Dominic Thiem



Stefanos Tsitsipas má na antuce výtečnou formu, patří k nejúspěšnějším hráčům letošního antukového jara a největším hrozbám Rafaela Nadala na turnaji. Největší aspirant na postup do finále z dolní poloviny pavouka se nejprve utká s Jérémym Chardym, poté Sebastianem Kordou, nebo Pedrem Martínezem a možná nasazeným Johnem Isnerem. Dále má v cestě nasazené Milose Raonice, nebo Pabla Carreña. Bylo by velkým překvapením, kdyby řecká jednička skončila před branami čtvrtfinále.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Tsitsipas - Korda (2K), Tsitsipas - Isner (3K)

7. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



Poslední část letošního losu je naprosto otevřená. Daniil Medveděv totiž na antuce nehraje rád a může velmi rychle ztratit motivaci. Toho by mohli využít Grigor Dimitrov, Christian Garín, či dokonce americký servisman Reilly Opelka. Dimitrov teď nemá formu, Garín naopak na antuce hraje celkem stabilně a Medveděva vyřadil v Madridu a Opelka kromě semifinále v Římě letos nic neuhrál. Nejstabilnější formu má tedy Garín.

Zajímavé zápasy 1. kola:

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Dimitrov - Garín (3K), Opelka - Medveděv (3K), Dimitrov - Medveděv (OF), Garín - Medveděv (OF)

8. čtvrtfinalista: Christian Garín

1. čtvrtfinále: Djokovič porazí Berrettiniho | H2H 1-0

2. čtvrtfinále: Nadal porazí Rubljova | H2H 2-1

3. čtvrtfinále: Zverev porazí Thiema | H2H 3-8

4. čtvrtfinále: Tsitsipas porazí Garína | H2H 2-1

1. semifinále: Nadal porazí Djokoviče | H2H 28-29

2. semifinále: Tsitsipas porazí Zvereva | H2H 5-2

Finále: Nadal porazí Tsitsipase | H2H 7-2