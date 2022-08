Preview US Open: Představí se 10 Češek v čele s Kvitovou, Plíškovou a Krejčíkovou. Největší favoritkou je Šwiateková

Již v pondělí startuje hlavní soutěž závěrečného grandslamu sezony US Open. O stříbrný pohár se bude bojovat od 29. srpna do 10. září.

Herní pole vede světová jednička a největší favoritka Iga Šwiateková. Mezi její největší hrozby sázkové kanceláře řadí bývalou vedoucí ženu pořadí Simonu Halepovou, domácí teenagerku Cori Gauffovou a šampionku letošního Wimbledonu Jelenu Rybakinovou. Titul obhajuje Emma Raducanuová, která loni ve Flushing Meadows jako první v historii ovládla grandslamový turnaj z kvalifikace.

Mezi nasazenými z českých tenistek figurují Petra Kvitová, finalistka ročníku 2016 Karolína Plíšková a Barbora Krejčíková. V hlavní soutěži se dále představí Karolína Muchová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Martincová a kvalifikantky Linda Nosková, Linda Fruhvirtová a Sára Bejlek.

Z hráček, které byly přihlášeny do hlavní soutěže, v New Yorku chybí Markéta Vondroušová, Angelique Kerberová, Slovenka Kristína Kučová a Anastasia Pavljučenkovová.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí tenistky Sofia Keninová, Venus Williamsová, Eleana Yuová, Elizabeth Mandliková, Coco Vandewegheová a Peyton Stearnsová, Australanka Jaimee Fourlisová a Francouzka Harmony Tanová.

Šwiateková se bez ohledu na výsledky letošního US Open udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí 60,1 milionu dolarů (cca 1,49 miliardy českých korun). Vítězka získá šek v hodnotě skoro 2,6 milionu dolarů (cca 64,6 milionu českých korun) a 2 000 bodů do žebříčku WTA.



Největší favoritky



Iga Šwiateková prožívá naprosto neskutečnou sezonu. Do New Yorku dorazila s fenomenální bilancí 50 výher a pouhých sedmi porážek, podruhé ovládla antukové French Open a přemožitelku nenašla ani v Dauhá, Indian Wells, Miami, Stuttgartu a Římě. Jednadvacetiletá Polka je světovou jedničkou a největší favoritkou letošního US Open naprosto zaslouženě.

Nejlepší výsledky: French Open, Řím, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Bilance: 50-7

Bilance na venkovních betonech: 28-5

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (T), Wimbledon (3K)

Ve třetím kole Wimbledonu však přišla o neuvěřitelnou sérii 37 vítězství, nejdelší v tomto století, a od té doby se trápí. Na domácí antuce ve Varšavě skončila už ve čtvrtfinále a na velkých generálkách v Torontu ani Cincinnati nepřešla přes osmifinále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Toronto (OF), Cincinnati (OF)

Na US Open se představí počtvrté a každým startem se zlepšovala. Při debutu před třemi lety vypadla ve druhém kole, o rok později ve třetím a loni v osmifinále.

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Paoliniová | H2H 1-0

2K: Minnenová | H2H 0-0, NEBO Stephensová | H2H 1-0

3K: (28) Alexandrovová | H2H 0-1

OF: (16) Ostapenková | H2H 0-3

ČF: (8) Pegulaová | H2H 2-1

SF: (4) Badosaová | H2H 1-1

F: (2) Kontaveitová | H2H 3-2





Simona Halepová si zatím musí probíhající sezonu pochvalovat. Bývalá světová jednička byla celkem sedmkrát v semifinále, obě finále přetavila v triumf a v polovině srpna se vrátila do elitní desítky světového pořadí. Třicetiletá Rumunka navíc na přípravných turnajích zvládla všech osm dohraných zápasů. Teď má poslední šanci v tomto roce zaútočit na svůj třetí grandslamový titul.

Nejlepší výsledky: Toronto, Melbourne 1 (T); Wimbledon, Bad Homburg, Birmingham, Indian Wells, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto, Melbourne 1 (T); Indian Wells, Dubaj (SF)

Bilance: 39-10

Bilance na venkovních betonech: 23-5

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (SF)

Po semifinále Wimbledonu zahájila US Open Series ve Washingtonu a ve druhém kole vzdala Anně Kalinské. V Torontu se však rozjela, porazila všech šest soupeřek a získala svůj největší vavřín po téměř dvou letech. V Cincinnati po výhře v prvním kole odstoupila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Washington (2K), Toronto (T), Cincinnati (2K)

US Open je jejím nejhorším grandslamem. Za sebou má 11 účastí, pouze čtyřikrát prošla do druhého týdne a nejdál byla v semifinále v roce 2015.

Kariérní bilance: 20-11

Nejlepší výsledek: semifinále (2015)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Snigurová | H2H 0-0

2K: Frechová | H2H 3-0, NEBO Marinová | H2H 0-0

3K: (30) Teichmannová | H2H 1-0

OF: (12) Gauffová | H2H 4-0

ČF: (3) Sakkariová | H2H 0-1

SF: (2) Kontaveitová | H2H 3-1

F: (1) Šwiateková | H2H 2-2





Cori Gauffové je pouhých 18 let a už čtyři roky se o Američance pořádně mluví. V letošní sezoně pokořila několik milníků, titul sice nezískala, ale na French Open si zahrála své premiérové grandslamové finále mezi ženami a před necelými dvěma týdny se stala druhou nejmladší deblovou světovou jedničkou v historii. Další dva grandslamy se jí nepovedly, na Australian Open skončila hned v prvním kole a ve Wimbledonu ve třetím.

Nejlepší výsledky: French Open (F); Berlín, Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (SF)

Bilance: 30-16

Bilance na venkovních betonech: 15-10

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (F), Wimbledon (3K)

Přípravu na US Open může považovat za vydařenou, v San José ji ve čtvrtfinále zastavila členka Top 10 Paula Badosaová a ve stejné fázi v Torontu pozdější šampionka Simona Halepová. V Cincinnati musela kvůli zranění kotníku vzdát utkání prvního kola s Marií Bouzkovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: San José (ČF), Toronto (ČF), Cincinnati (1K)

V hlavní fázi US Open figuruje počtvrté a znovu zaútočí na premiérovou účast ve druhém týdnu domácího majoru. Jejím maximem je třetí kolo z roku 2019.

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Jeanjeanová | H2H 0-0

2K: Ruseová | H2H 1-0, NEBO Savilleová | H2H 0-0

3K: (20) Keysová | H2H 0-1

OF: (7) Halepová | H2H 0-4

ČF: (3) Sakkariová | H2H 1-4

SF: (2) Kontaveitová | H2H 0-0

F: (1) Šwiateková | H2H 0-3





Jelena Rybakinová letošní sezonu zahájila výborně, v Adelaide si zahrála finále. Kvůli častým zdravotním potížím a poklesu formy se však začala trápit a během následujícího půlroku uhrála jediné čtvrtfinále. Třiadvacetiletá Kazachstánka ale senzačně ovládla slavný Wimbledon, získala svou první trofej po více než dvou letech a první grandslamový titul.

Nejlepší výsledky: Wimbledon (T); Adelaide (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (F)

Bilance: 32-15

Bilance na venkovních betonech: 14-8

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (3K), Wimbledon (T)

Za triumf ve Wimbledonu však nedostala jediný bod a na všech třech generálkách měla těžký los. V San José nestačila hned na pozdější šampionku Darju Kasatkinovou, ve druhém kole v Torontu prohrála bitvu s Cori Gauffovou a ve čtvrtfinále v Cincinnati ji zastavila rozjetá Madison Keysová.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: San José (1K), Toronto (2K), Cincinnati (ČF)

US Open si v minulosti zahrála čtyřikrát a každým rokem vylepšila své maximum (kvalifikace 2018... třetí kolo 2021).

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Burelová | H2H 0-0

2K: Van Uytvancková | H2H 3-0, NEBO V. Williamsová | H2H 0-0

3K: (6) Sabalenková | H2H 0-3

OF: (11) Raducanuová | H2H 1-0

ČF: (4) Badosaová | H2H 1-3

SF: (1) Šwiateková | H2H 0-1

F: (2) Kontaveitová | H2H 0-0



Češky v akci



Petra Kvitová až na pár výsledků prožívá další podprůměrnou sezonu. Kromě triumfu v Eastbourne a finále v Cincinnati nedokázala na žádném z letošních turnajů dojít dál než do čtvrtfinále. Dvaatřicetileté Češce se navíc nedaří na grandslamech, nejdál se dostala do třetího kola Wimbledonu a na účast ve druhém týdnu čeká od French Open 2020. Přesto je českou jedničkou.

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T); Cincinnati (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (F)

Bilance: 22-16

Bilance na venkovních betonech: 13-9

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (3K)

Po solidní travnaté části sezony vstoupila v Torontu do US Open Series a rozloučila se hned po zápase s Alison Riskeovou-Amritrajovou. Mnohem lepší to bylo v Cincinnati, kde po odvráceném mečbolu prošla až do svého největšího finále po více než dvou letech.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Toronto (1K), Cincinnati (F)

US Open je jediným grandslamem, na kterém se ještě nikdy nepodívala do semifinále. Za sebou má 14 vystoupení v hlavní fázi a jen šest postupů do druhého týdne. Jejím maximem jsou čtvrtfinále z let 2015 a 2017.

Kariérní bilance: 31-14

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Kvitová se v úvodním kole utká s kvalifikantkou Erikou Andrejevovou a ve druhém kole může narazit na Bernardu Peraovou, která zvládla 19 z posledních 21 zápasů. Ve třetím kole by si mohla zahrát s trápící se Garbiñe Muguruzaovou a v osmifinále s Jessicou Pegulaovou. Pokud by prošla až do čtvrtfinále, může v něm čekat světová jednička Iga Šwiateková.





Karolína Plíšková do sezony kvůli zlomenině ruky naskočila až v březnu a návrat jí zatím vůbec nevychází, pouze na třech turnajích se probojovala alespoň do čtvrtfinále. Jejím maximem jsou dvě semifinálové účasti. Třicetiletá Češka do New Yorku přijela s letošní bilancí 15-14 a pokusí se vybojovat svou první účast ve druhém týdnu majorů v tomto roce.

Nejlepší výsledky: Toronto, Štrasburk (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (SF)

Bilance: 15-14

Bilance na venkovních betonech: 6-5

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Do sezony amerických betonů vstoupila v San José a skončila ve druhém kole na Amandě Anisimovové. V Torontu se naopak dostala až do semifinále, jenže stejně jako ve dvou předchozích případech nedokázala navázat na solidní letošní výsledek a v Cincinnati se loučila již ve druhém kole.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: San José (2K), Toronto (SF), Cincinnati (2K)

V hlavní fázi US Open ji čeká jubilejní 10. start, při pěti z posledních šesti hrála ve druhém týdnu. V roce 2016 ve Flushing Meadows sahala po titulu.

Kariérní bilance: 24-9

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Plíšková začne proti Magdě Linetteové, ve druhém kole může narazit na Marii Bouzkovou a v dalším na Belindu Bencicovou. Na úvod druhého týdne by mohla vyzvat Paulu Badosaovou.





Barbora Krejčíková ještě v lednu navazovala na senzační loňskou sezonu, když prošla do finále v Sydney a do čtvrtfinále Australian Open. Po nepovedených únorových vystoupeních v Dauhá a Dubaji však kvůli zranění lokte tři měsíce nehrála a formu úplně ztratila. Po zdravotní pauze byla 26letá Češka jen jednou ve čtvrtfinále a dosáhla na pouhé dvě vítězné série.

Nejlepší výsledky: Sydney (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (F)

Bilance: 15-13

Bilance na venkovních betonech: 11-8

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K), Wimbledon (3K)

Příprava na US Open se jí absolutně nepovedla. V Praze ve druhém kole prohrála s Nao Hibinovou a neobhájila loňský triumf, v Torontu a Cincinnati ztroskotala hned na Karolíně Plíškové a Veronice Kuděrmetovové a v souboji o čtvrtfinále v Clevelandu uhrála jen pět gamů s rozjetou Bernardou Peraovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: Toronto (1K), Cincinnati (1K), Cleveland (2K)

Hlavní fázi US Open poprvé absolvovala loni, ve čtvrtfinále podlehla Aryně Sabalenkové.

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Krejčíková má v cestě do druhého týdne kvalifikantku Fernandu Contrerasovou Gómezovou, Aleksandru Kruničovou, nebo další kvalifikantku Elinu Avanesjanovou a loňskou finalistku Leylah Fernandezovou, či rozjetou Ljudmilu Samsonovovou. V osmifinále by se mohla potkat se světovou dvojkou Anett Kontaveitovou.





Karolína Muchová kvůli přetrvávajícím problémům s břišním svalem loňskou sezonu ukončila už právě po US Open a do letošní naskočila až na konci března. Také v tomto roce 26letou Češku sužují zdravotní potíže, dohromady odehrála jen 12 zápasů s poloviční úspěšností. V pořadí se propadla až do třetí stovky a musela využít chráněného žebříčku.

Nejlepší výsledky: French Open, Miami (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (3K)

Bilance: 6-6

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (3K), Wimbledon (1K)

Před US Open odehrála jediný přípravný turnaj. Na akci WTA 125k v Concordu suverénně zvládla první kolo, ale hned v dalším musela vzdát.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: 125k Concord (2K)

Hlavní soutěž US Open si zahraje popáté. Nejdál se podívala předloni, kdy vypadla v osmifinále. Loňský ročník pro ni skončil v prvním kole.

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Muchová v prvním kole nastoupí proti Ajle Tomljanovicové, pak by změřila síly s antukářkou Martinou Trevisanovou, nebo vracející se Jevgenijí Rodinovou a do třetího kola se nabízí nasazená dvojka Anett Kontaveitová.





Marie Bouzková si ve druhé půlce loňského roku prošla nepříjemnou krizí, ale hned na začátku letošní sezony ji zlomila a v posledních týdnech prožívá nejlepší období své kariéry. Čtyřiadvacetiletá Češka má letos výbornou bilanci 36-11, v Praze získala svůj premiérový titul, finále hrála i v únoru v Guadalajaře a nedávno zazářila postupem do čtvrtfinále Wimbledonu, kde se poprvé dostala přes druhé kolo majorů.

Nejlepší výsledky: Praha (T); Guadalajara (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (T); Guadalajara (F)

Bilance: 36-11

Bilance na venkovních betonech: 27-7

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (ČF)

Před odletem na americký kontinent se představila na Livesport Prague Open a v ani jednom z pěti zápasů neztratila set. Na velkých generálkách v Torontu i Cincinnati prošla kvalifikací, v Cincinnati nakonec kvůli zranění v oblasti hrudníku nenastoupila k utkání druhého kola. Z posledních 16 duelů má bilanci 14-2.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Toronto (1K), Cincinnati (2K)

V roce 2014 na US Open vyhrála juniorku, mezi ženami se však ani při jedné z pěti návštěv nepodívala přes úvodní kolo hlavní soutěže.

Kariérní bilance: 0-4

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2018-2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bouzková si na úvod zahraje s kvalifikantkou a krajankou Lindou Noskovou a ve druhém kole by nejspíše potkala další krajanku Karolínu Plíškovou. V dalších by mohla vyzvat Belindu Bencicovou a Paulu Badosaovou, nebo Viktorii Azarenkovou.





Tereze Martincové se vůbec nedaří navázat na loňskou životní sezonu. Bývalá členka Top 40 žebříčku letos byla nejdále v semifinále v Nottinghamu a na většině turnajů skončila v úvodních kolech. Sedmadvacetiletá Češka navíc nesbírá výhry ani na grandslamech, přes první kolo se dostala pouze na lednovém Australian Open.

Nejlepší výsledky: Nottingham (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (OF)

Bilance: 18-21

Bilance na venkovních betonech: 12-11

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Během US Open Series si ale vedla celkem solidně. Ve Washingtonu prošla do druhého kola, v Torontu i Cincinnati zvládla kvalifikaci, a v Ohiu dokonce měla v souboji o osmifinále na lopatě světovou dvojku Anett Kontaveitovou. V Granby naopak nevyužila nasazené pozice a už na osmém turnaji v řadě se loučila nejpozději ve druhém kole.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Washington (2K), Toronto (1K), Cincinnati (2K), Granby (2K)

US Open je jediným grandslamem, na kterém ještě nepřešla přes první kolo. Hlavní soutěž si vyzkoušela čtyřikrát a pokaždé schytala velmi těžkou soupeřku.

Kariérní bilance: 0-4

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2017, 2019-22)

Loňský výsledek: 1. kolo

Martincová má velmi těžký los, v úvodním kole nastoupí proti veteránce Kaie Kanepiové a už ve druhém by mohla potkat Arynu Sabalenkovou.





Kateřina Siniaková dál sbírá deblové úspěchy, na Australian Open a ve Wimbledonu slavila čtvrtý a pátý grandslamový triumf. Ve dvouhře se však 26leté Češce už dlouho nedaří, letos má bilanci 17-17 a téměř polovinu výher posbírala na okruhu ITF nebo v kvalifikacích. Na nejvyšší tour byla letos pouze jednou ve čtvrtfinále, které je jejím maximem.

Nejlepší výsledky: Hamburk (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (3K)

Bilance: 17-17

Bilance na venkovních betonech: 11-9

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Přípravu na US Open zahájila skvěle, když suverénně ovládla podnik W100 v Polsku. Jenže návrat na nejvyšší okruh jí vůbec nevyšel, v Cincinnati na úvod kvalifikace prohrála s Andreou Petkovicovou a v prvním kole v Clevelandu uhrála jen tři gamy se Shuai Zhang.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: W100 Grodzisk Mazowiecki (T), Cincinnati (Q), Cleveland (1K)

V hlavním losu US Open se v minulosti představila sedmkrát, ve čtyřech případech skončila hned v úvodním kole a nejdále se podívala do třetího kola ročníku 2018.

Kariérní bilance: 4-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Siniaková do prvního kola dostala domácí Taylor Townsendovou, ve druhém by si mohla zahrát s obhájkyni titulu Emmou Raducanuovou.





Linda Nosková prožívá další povedenou sezonu, zatím tu nejlepší. Sedmnáctiletá Češka letos získala další dvě trofeje na okruhu ITF a rozšířila svou sbírku na šest kousků. Navíc si připsala svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a nedávno debutovala v elitní stovce světového hodnocení. Na grandslamech si hlavní soutěž zahraje podruhé.

Nejlepší výsledky: Praha (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (SF)

Bilance: 33-11

Bilance na venkovních betonech: 10-4

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (-)

Na začátku července vybojovala na W100 ve Versmoldu svůj nejcennější titul a skvělou formu si přivezla i do Prahy, kde poprvé postoupila do druhého kola na nejvyšší tour, dostala se až do semifinále a zajistila si premiérový posun do Top 100. Na W100 v Polsku překvapivě skončila již v osmifinále. Kvalifikací US Open prošla bez ztráty setu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: W100 Grodzik Mazowiecki (OF)

Na US Open debutuje.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Nosková v prvním kole narazí na krajanku Marii Bouzkovou, a pokud jí oplatí porážku z Prahy, pak by nejspíše změřila síly s další krajankou Karolínou Plíškovou.





Linda Fruhvirtová letos sbírá úspěchy hlavně na tvrdých površích, na antuce ani trávě se jí naopak vůbec nedařilo. Sedmnáctiletá Češka v únoru v Mexiku bez ztráty setu slavila svůj třetí triumf mezi ženami a pak zazářila postupem do osmifinále podniku WTA 1000 v Miami, kde vyřadila Danku Koviničovou, Elise Mertensovou a Viktorii Azarenkovou. V hlavní soutěži grandslamů se představí poprvé.

Nejlepší výsledky: Miami (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (OF)

Bilance: 20-14

Bilance na venkovních betonech: 11-3

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (Q), Wimbledon (Q)

Po nepovedených měsících na antukových a travnatých dvorcích se na oblíbených betonech okamžitě chytla. V kvalifikaci US Open suverénně zvládla úvodní dvě kola a ve finále přetlačila Chloé Paquetovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: žádná

Na US Open debutuje.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Fruhvirtová začne premiérovým soubojem s Číňankou Xinyu Wang. V případě postupu by mohla vyzvat bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Garbiñe Muguruzaovou.





Sára Bejlek letos třikrát triumfovala na okruhu ITF, vyšplhala se do druhé stovky žebříčku a už může hrát grandslamové kvalifikace. Zatímco ve Wimbledonu při své premiéře na dospělých majorech neuspěla, na US Open už 16letá Češka tříkolovým sítem prošla. Na venkovních betonech ve své kariéře odehrála jen 11 zápasů s bilancí 7-4.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu

Bilance: 31-9

Bilance na venkovních betonech: 7-4

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (Q)

Po nezdaru ve Wimbledonu se vrátila na oblíbenou antuku, v Nizozemsku vypadla v semifinále a v Olomouci se ztrátou jediného setu obhájila loňský triumf. Po měsíční pauze se vydala zkusit kvalifikaci US Open a porazila Kristinu Mladenovicovou, Priscillu Honovou i Heather Watsonovou a zajistila si debut v hlavních soutěžích na nejvyšší tour.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: žádná

Na US Open debutuje.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bejlek má velmi těžký los, v úvodním kole nastoupí proti v rámci US Open Series dosud neporažené Ljudmile Samsonovové. Pokud by překvapila, čeká ji nejspíše loňská finalistka Leylah Fernandezová.



Tipujeme

Iga Šwiateková je největší favoritkou na titul, ačkoli se v posledních dvou měsících trápí. Minimálně do osmifinále by ale projít měla, v cestě má Jasmine Paoliniovou, Greet Minnenovou / Sloane Stephensovou a nasazenou Jekatěrinu Alexandrovovou. Souboj o čtvrtfinále už by mohl být velmi těžký, nabízí se do něj domácí Amanda Anisimovová a nevyzpytatelná Jelena Ostapenková. Z nenasazených by v něm mohly světovou jedničku vyzvat nebezpečná Qinwen Zheng a Sofia Keninová, která na poslední generálce ukázala záblesky formy.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Anisimovová - Keninová (2K), Anisimovová - Ostapenková (3K), Šwiateková - Anisimovová / Ostapenková (OF)

1. čtvrtfinalistka: Iga Šwiateková



Podle papírových předpokladů by si to měly o další místo ve čtvrtfinále rozdat Petra Kvitová a Jessica Pegulaová. Finalistka velké generálky v Cincinnati začne proti kvalifikantce Erice Andrejevové, ale už ve druhém kole může narazit na nebezpečnou Bernardu Peraovou, jež zvládla 19 z posledních 21 zápasů. Ve třetím kole by mohla čekat trápící se Garbiñe Muguruzaová. Od Pegulaové se očekává vítězství nad Viktorijí Golubicovou, Elisabettou Cocciarrettovou / finalistkou poslední generálky Aljaksandrou Sasnovičovou i Elise Mertensovou. Kvitová s Pegulaovou vyhrála oba předchozí souboje, jeden z nich právě v tomto dějišti. Vzhledem ke stabilnější formě by ale tentokrát mohla mít navrch Američanka.

Zajímavé zápasy 1. kola: Muguruzaová - Tausonová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Muguruzaová - Kvitová (3K), Muguruzaová / Kvitová - Pegulaová (OF)

2. čtvrtfinalistka: Jessica Pegulaová



Další část pavouka je velmi otevřená, z nasazených v ní najdeme Paulu Badosaovou a Viktorii Azarenkovou a na druhé straně Karolínu Plíškovou a Belindu Bencicovou. Pouze Plíšková má výrazněji komplikovanou cestu do třetího kola, ve druhém by totiž narazila na vítězku českého derby mezi Marií Bouzkovou a Lindou Noskovou. Ani jedna z nasazených nemá v poslední době nejlepší formu. Bencicová tady loni prošla do čtvrtfinále, předloni nestartovala a v roce 2019 hrála semifinále. V New Yorku se jí tak daří a mohla by se stát další čtvrtfinalistkou.

Zajímavé zápasy 1. kola: Bouzková - Nosková

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Badosaová - Azarenková (3K), Plíšková - Bencicová (3K), kombinace všech (OF)

3. čtvrtfinalistka: Belinda Bencicová



Obhájkyně Emma Raducanuová rozhodně nemá jednoduchou cestu do závěrečných kol. Hned na úvod narazí na Alizé Cornetovou, která na Australian Open mimo jiné zaskočila Simonu Halepovou a ve Wimbledonu ukončila neporazitelnost světové jedničky Igy Šwiatekové. Snazší by mělo být druhé kolo proti Taylor Townsendové, nebo Kateřině Siniakové. Ve třetím mohou čekat Naomi Ósakaová, či Danielle Collinsová. Ósakaová se však trápí a Collinsová přes měsíc nehrála. Do osmifinále se nabízí wimbledonská šampionka a jedna z největších favoritek Jelena Rybakinová, nebo Aryna Sabalenková. Rybakinová může na Sabalenkovou narazit ve třetím kole a ještě nikdy ji neporazila, Bělorusku ale letos trápí ohromný počet dvojchyb. Ani tady výraznou adeptku na čtvrtfinále nenajdeme.

Zajímavé zápasy 1. kola: Raducanuová - Cornetová, Ósakaová - Collinsová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Raducanuová - Ósakaová / Collinsová (3K), Rybakinová - Sabalenková (3K), Raducanuová - Rybakinová / Sabalenková (OF)

4. čtvrtfinalistka: Jelena Rybakinová



V první čtvrtině dolní poloviny pavouka figurují dvě ze čtyř největších favoritek, Simona Halepová a Cori Gauffová. První jmenovaná by si měla poradit s kvalifikantkou Darjou Snigurovou, Magdalenou Frechovou / Rebeccou Marinovou a případně i se Shuai Zhang, nebo nasazenou Jil Teichmannovou. Gauffová má v cestě do osmifinále kvalifikantku Leolii Jeanjeanovou, Elenu-Gabrielu Ruseovou / Darju Savilleovou a s největší pravděpodobností bývalou finalistku Madison Keysovou. Pokud by na předpokládaný osmifinálový souboj mezi Halepovou a Gauffovou došlo, bude favoritkou starší z aktérek, která bez ztráty setu vyhrála všechny čtyři předchozí souboje.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Keysová - Gauffová (3K), Halepová - Keysová / Gauffová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Simona Halepová



Caroline Garciaová se pokusí na US Open navázat na senzační triumf na velké akci v Cincinnati a znovu ukázat, proč má od začátku června na kontě nejvíce výher na tour. S lucky loserem Kamillou Rachimovovou ani Rebeccou Petersonovou, či Annou Kalinskou by zaváhat neměla. Ve třetím kole však může potkat nebezpečnou Beatriz Haddadovou Maiaovou, nebo bývalou šampionku Biancu Andreescuovou. Na druhé straně by se měla do osmifinále probít Maria Sakkariová, v prvním kole však nastoupí proti nepříjemnému stylu Tatjany Mariaové. Řecká jednička se už dlouho trápí, a pokud by se o čtvrtfinále utkala s Garciaovou, pak bychom více věřili rozjeté Francouzce.

Zajímavé zápasy 1. kola: Mariaová - Sakkariová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Haddadová Maiaová - Andreescuová (2K), Haddadová Maiaová - Garciaová (3K), Andreescuová - Garciaová (3K), všechny - Sakkariová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Caroline Garciaová



Ons Džabúrová se po finále Wimbledonu a fantastických výsledcích na antukových a travnatých dvorcích začala trápit, nicméně v New Yorku má pohodlnou cestu minimálně do třetího kola. Tunisanka své působení zahájí proti Madison Brengleové a ve druhém kole by potkala Elizabeth Mandlikovou, či Tamaru Zidanšekovou. Třetí kolo už by bylo mnohem těžší, nejspíše by se v něm utkala s domácí Shelby Rogersovou, která prošla do druhého týdne posledních dvou ročníků. V momentální formě by asi mohla mít potíže i v osmifinále s Veronikou Kuděrmetovovou, či finalistkou poslední generálky Darjou Kasatkinovou. Los má však velmi přijatelný a měla by toho využít.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Džabúrová - Rogersová (3K), Kuděrmetovová - Kasatkinová (3K), Džabúrová - Kuděrmetovová / Kasatkinová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Ons Džabúrová



Do poslední osminy byly nalosovány trápící se nasazené hráčky. Leylah Fernandezová se vrací po zdravotní pauze a asi jí bude chvíli trvat, než najde svou nejlepší formu. Barboře Krejčíkové se po zranění lokte nedaří vůbec. Martina Trevisanová toho mimo antuku nikdy moc neuhrála. Světová dvojka Anett Kontaveitová se hledá po dubnové nákaze Covidem-19. Z nasazených má asi největší šanci do čtvrtfinále projít Kontaveitová, ve druhém kole ale může potkat loučící se Serenu Williamsovou. Loňská finalistka Fernandezová zase může ve stejné fázi narazit na v rámci US Open Series stále neporaženou Ljudmilu Samsonovovou. Poslední jmenovaná teď v Clevelandu ničí jednu soupeřku za druhou a asi by ani nebylo překvapením, kdyby využila trápení nasazených.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kovinič - S. Williamsová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Fernandezová - Samsonovová (2K), S. Williamsová - Kontaveitová (2K), Fernandezová / Samsonovová - Krejčíková (3K), všechny - S. Williamsová / Kontaveitová (OF)

8. čtvrtfinalistka: Anett Kontaveitová

1. čtvrtfinále: Šwiateková porazí Pegulaovou | H2H 2-1

2. čtvrtfinále: Bencicová porazí Rybakinovou | H2H 1-1

3. čtvrtfinále: Halepová porazí Garciaovou | H2H 7-2

4. čtvrtfinále: Džabúrová porazí Kontaveitovou | H2H 3-3

1. semifinále: Šwiateková porazí Bencicovou | H2H 1-1

2. semifinále: Halepová porazí Džabúrovou | H2H 2-2

Finále: Halepová porazí Šwiatekovou | H2H 2-2