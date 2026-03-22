Příští soupeřka Muchové: Karolína? Ohromila mě, je to skvělá hráčka. Bude to výzva
Právě Miami se loni stalo místem, na kterém Ealaová definitivně prorazila na nejvyšší tenisový okruh. Tehdy vůbec poprvé v kariéře posbírala sérii dvou výher v hlavní soutěži na této úrovni a i díky senzačním skalpům Jeleny Ostapenkové, Madison Keysové a Igy Šwiatekové, tedy tří grandslamových šampionek, se probila až do semifinále.
Aktuálně 29. hráčka světového pořadí tak na Floridě obhajuje pořádnou porci bodů. Letos v tomto dějišti zvládla těžké souboje s Laurou Siegemundovou a Magdou Linetteovou, která zaskočila ve druhém kole Šwiatekovou.
A teď ji čeká na papíře zatím nejtěžší výzva na turnaji. A sice osmifinále s Muchovou. "Vážně se na ten zápas těším. Zatím jsem o něm tolik nepřemýšlela, ale Karolína je samozřejmě skvělá hráčka a teď se jí opravdu daří," uvedla Ealaová na tiskové konferenci na adresu české favoritky.
Sice neřekla, které finále konkrétně myslí, ale dá se předpokládat, že bitvu na French Open 2023 se Šwiatekovou. "Pár let zpátky jsem sledovala jedno z jejích finále. A byla jsem vážně ohromená," vysekla Muchové poklonu.
Ať už dopadne osmifinálový duel mezi Muchovou a Ealaovou jakkoli, pro filipínskou hvězdičku bude cennou zkušeností. "Být v pozici, kdy se s ní mohu utkat, beru jako opravdové privilegium. Bude to rozhodně výzva," řekla Ealaová.
Muchová bude favoritkou na postup. Česká tenistka prožívá výborný úvod sezony, což potvrzuje bilance 16:3 zahrnující největší triumf na tisícovce v Dauhá. Na Ealaovou si ale musí dát pozor, protože Filipínka nemá negativní bilanci s hráčkami TOP 20 (6:6) ani TOP 10 (4:3).
Na druhou stranu Ealaová ještě nikdy neporazila na profesionální tour českou zástupkyni (bilance 0:11). Letos nesebrala set Tereze Valentové v Dauhá ani Lindě Noskové v Indian Wells.
