Pro mě je úspěch asi až vítězství na grandslamu, má jasno Muchová

"Snažila jsem se to brát tak, že to je tenis a naše práce. Chtěla jsem to oddělit, že se dobře známe," uvedla Muchová k souboji s Noskovou. "V prvním setu jsme byly obě trochu nervóznější, dělaly jsme tam až vtipné chyby. Během druhého setu jsem se ale zlepšila a třetí set už jsem si podržela brzkým brejkem. Linda mi dost pomohla dvojchybami a já si to doservírovala," podotkla.
Semifinalistka posledních dvou ročníků Muchová vyhrála i třetí duel na letošním US Open ve třech setech. Předtím zdolala po více než dvou hodinách také Rumunku Soranu Cirsteaovou a americkou legendu Venus Williamsovou. "Kéž bych hrála na dva sety," glosovala to s úsměvem. "Jsem ale ráda, že jsem utkání znovu vybojovala," doplnila.
Po zápase, v němž jí pomohlo také 40 vítězných míčů, si vyměnily s Noskovou komplimenty. "Obě jsme si vydechly. Linda mi poblahopřála a já jí pogratulovala k tomu, že to byl dobrý boj a že jsme tam nechaly všechno. Popřála mi jen hodně štěstí do dalšího kola. Taková normálka," řekla Muchová.
Navzdory třem třísetovým soubojům se cítí fyzicky dobře. "Na jednu stranu jsem nebyla ráda, že nás dnes dali na první rundu. Musela jsem vstávat brzo. Ale zpětně jsem za to docela ráda, protože mám den a půl k dobru. Zápasy byly náročné, ale myslím, že ten den a půl pomůže k tomu, abych dobře zregenerovala. Doufám, že budu připravená na další zápas," uvedla nasazená jedenáctka.
Do osmifinále US Open se Muchová probojovala počtvrté. Turnaj na betonových dvorcích v New Yorku jí sedí. "Možná je to tím, že už je to přeci jen ne konec sezony, ale druhá část, kdy je člověk rozehranější. Já v sobě letos stále nemám tolik zápasů a nejsem tak rozehraná. Tady je ale ta šňůra turnajů delší, takže jsem něco odehrála. New York mám celkově moc ráda, tu energii i turnaj. A jelikož se mi tady v minulosti dařilo, mám na něj pěkné vzpomínky. Ráda tady hraju," líčila.
V hlavní soutěži na US Open získala jubilejní 20. výhru. "To jsem ani nevěděla. Každé takové pozitivní jubileum je vždy milé. Doufám, že ještě nějaký zápas přidám," uvedla. Jasno má i o svých milnících. "Tím, že už jsem na grandslamech odehrála několik semifinále a jedno finále, je pro mě úspěch asi až vítězství na grandslamu," podotkla.
O postup do čtvrtfinále se utká s turnajovou sedmadvacítkou Kosťukovou. O šest let mladší Ukrajinka porazila Francouzku Diane Parryovou. "Ještě jsem proti ní nehrála. Myslím, že Marta hraje rychlý tenis," řekla Muchová.
