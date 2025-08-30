Nosková chválila Muchovou: Zasloužila si to, hraje super. Tahle prohra mrzí asi nejméně
"Samozřejmě mě mrzí všechny prohry, ale tahle asi nejméně. K výhře jsem tu byla asi nejdál," uvedla Nosková. "Na French Open jsem byla blízko. S Potapovovou jsem servírovala do zápasu. S Anisimovovou jsem ve Wimbledonu měla také šance a Austrálii, kde jsem to nebyla celou dobu já, úplně nehodnotím. Asi to beru pozitivně. Některé výsledky byly hodně nahoru dolů, ale na grandslamech jsem dokázala alespoň něco fajn uhrát," doplnila.
Dvacetiletá Nosková, která plnila roli nasazené jednadvacítky, se dnes s krajankou Muchovou utkala poprvé. Duel ztratila po bezmála dvou a půl hodinách. "Začátek byl pro nás obě těžký. Hlavně pro mě. Než jsem se dostala do zápasového rytmu, tak to bylo 0:3, 1:4. Od stavu 2:5 přišla otočka, koncovku setu jsem zvládla dobře. Kvalita Káji je však viditelná a tam, kde je, je díky tomu, jak super hraje. I po minulém kole dokázala tento zápas, který byl na dvě a půl hodiny, vyhrát. Další průběh zvládla lépe," řekla Nosková.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy ztratila v utkání pětkrát servis, doplatila na 47 nevynucených chyb. Udělala také 15 dvojchyb. Na okolní vlivy je svádět nechtěla. "Ne, bylo to mým servisem. I kdybych hrála na centru, nebo na třicet pětce, tak to asi bude stejné. Někdy je ten den prostě těžký a dnes to bylo nejvíce viditelné zrovna na servise," podotkla.
Po utkání Muchové, s níž hrála vloni čtyřhru na olympijských hrách v Paříži, pogratulovala. "Byly jsme v kontaktu hned poté, co vyhrála druhé kolo a věděly jsme, že spolu budeme hrát. Bylo tam nějaké popichování. Ale dneska jsem jí jen řekla, že gratuluju, že si to zaslouží a že jí přeji hodně štěstí do dalšího kola. Vím, že se navzájem podporujeme, a kdybych vyhrála já, řekla by mi to samé," uvedla Nosková.
Po konci na US Open plánuje hrát v příštích týdnech turnaje v Asii. Do té doby si chce odpočinout. "Ten rok je už na mě hodně dlouhý. Nějak to musím vyplnit mimo kurt," doplnila dvaatřicátá hráčka světa.
Nervózní české drama bere Muchová. Na US Open udolala Noskovou a dál obhajuje semifinále
Los celkem na pohodu, cesta do SF by mela v klidu klapnout