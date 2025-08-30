Nervózní české drama bere Muchová. Na US Open udolala Noskovou a dál obhajuje semifinále
Nosková – Muchová 7:6, 4:6, 2:6
Loni spojily síly na olympijských hrách v Paříži a teď Muchová a Nosková poprvé nastoupily proti sobě. Dle očekávání se obě české tenistky snažily chodit si pro vítězné údery a odmítly se spoléhat na obranu.
Na začátku zápasu byla mnohem přesnější útočná hra Muchová než ta Noskové. Starší z Češek si suverénně hájila servis, po zkažené smeči krajanky využila ve druhé hře svůj celkově šestý brejkbol a do stavu 4:1 udělala jen dvě nevynucené chyby.
Své vedení klidně mohla ještě zvýšit. Mnohem více chybující Nosková se totiž trápila na servisu i v šesté hře, nicméně na brejkbol vytáhla eso. A nakonec náskok Muchové zlikvidovala, když si vypracovala svůj první brejkbol, využila ho vítězným bekhendovým úderem a nedovolila krajance set dopodávat. Nosková vzápětí srovnala na 5:5, ovšem až po odvráceném setbolu, na který Muchová o kousek minula lob.
Zkušenější Muchová se nedokázala ze ztraceného vedení vzpamatovat, vyrobila tři nevynucené chyby, čistou hrou ztratila servis a rázem to byla Nosková, kdo měl příležitost set dopodávat. Jenže ani mladší z Češek i kvůli třem dvojchybám neuspěla. Na řadu tak přišel z obou stran nervózní tie-break. Nosková v něm dvakrát smazala manko minibrejku, otočila z 2:4 na 5:4 a za stavu 6:5 měla svůj první setbol. Ten aktivní hrou proměnila a po 65 minutách urvala set na svou stranu.
Muchová měla za sebou dvě vyčerpávající bitvy, zejména tu tříhodinovou se Soranou Cirsteaovou. Nosková naopak prošla do třetího kola bez ztráty setu a dalo se očekávat, že bude mít větší fyzický fond. Už v závěrečných gamech prvního dějství to vypadalo, že Muchová začíná zpomalovat, je pasivnější a sbírá více chyb.
Semifinalistka posledních dvou ročníků Muchová ovšem pořád držela krok a už ve třetí hře druhé sady mohla nastartovat obrat. Nosková ale zlikvidovala tři brejkboly v řadě i čtvrtou hrozbu a servis si udržela. Úvodní polovina tohoto setu docela kopírovala ten předchozí. Muchová si hájila podání suverénně a Nosková o něj musela několikrát bojovat, nicméně hrálo se bez brejku.
První brejk nabídl až kritický game při skóre 4:4. Ten mnohem lépe zvládla Muchová a čistou hrou si vypracovala šanci srovnat na 1:1 na sety. Na zisk sady podávala i v předchozím dějství za podobného stavu a tentokrát byla úspěšná. Ať už Muchová pociťovala únavu, nebo ne, v tomto setu byla jasně lepší a brala ho naprosto zaslouženě.
Muchová byla jistější a méně chybovala i na začátku rozhodujícího setu. Nosková sice otočila stav 0:30, nicméně Muchovou stejně k brejkbolu pustila a dvojchybou poslala krajanku do vedení. Muchová mohla definitivně zlomit odpor Noskové o dvě hry později, ale na brejkbol vyhodila return a Nosková snížila.
Dalšího brejku se nicméně Muchová přece jen dočkala. Nosková stále nebyla schopná ohrozit Muchovou na returnu a také sedmý game zahodila dvojchybou při brejkbolu. Muchová už si obrovský náskok vzít nenechala a po dvou hodinách a 27 minutách duel ukončila.
V osmifinále letošního ročníku US Open je celkem pět českých zástupců. Muchová doplnila ve druhém týdnu Barboru Krejčíkovou, Markétu Vondroušovou, Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče. Tito čtyři budou bojovat o postup do čtvrtfinále v neděli.
Muchová postoupila do druhého týdne US Open počtvrté v kariéře, jejím maximem jsou semifinálové účasti z posledních dvou ročníků. V osmifinále má tady bilanci 2:1 a pokusí se ji vylepšit proti Francouzce Parryové, nebo nasazené Ukrajince Kosťukové. Už osmifinále by mohlo Muchové stačit na udržení se v TOP 20 žebříčku.
Nosková naopak přišla o svou neporazitelnost v zápasech třetího kola na grandslamech. V minulosti se dostala do další fáze loni na Australian Open i letos ve Wimbledonu. Letošní třetí kolo je jejím novým nejlepším výsledkem ve Flushing Meadows.
Výsledky dvouhry žen na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře