První den turnaje u Mácháče zkomplikoval déšť. První body stihli získat Siniaková či Kolář

MACHA LAKE OPEN - Na antukových kurtech ve Starých Splavech u Máchova jezera začal turnaj pro 16 tenistů a 16 tenistek. Počasí jim ale nepřálo, kvůli dešti se dnes dohrála pouze čtvrtina zápasů. První bod do své čtyřčlenné skupiny, jejíž vítěz postoupí do sobotního semifinále, si stihli připsat pouze Jan Šátral, Zdeněk Kolář, Kateřina Siniaková a Linda Fruhvirtová.

Turnaj se koná systémem čtyř skupin po čtyřech hráčích, láká na české hvězdy a velké talenty. Kromě Jiřího Veselého se představí kompletní daviscupový tým v čele s Lukášem Rosolem. Jediným hráčem ze zahraničí je Američan s českými předky Martin Damm.



Jedničkou ženské části turnaje je 54. hráčka světa Kateřina Siniaková. Startují také další grandslamové šampionky ve čtyřhře Lucie Hradecká a Barbora Krejčíková nebo talentované sestry Fruhvirtovy.



Po dvoudenních bojích v kvalifikaci dnes začala hlavní soutěž, ale po necelých třech hodinách hry v tenisovém areálu u 'Mácháče' začalo pršet a tenisté se už na kurt nevrátili. Pořadatelé během odpoledne rozhodli, že zbytek programu odloží na čtvrtek.



První bod do skupiny B si připsal Jan Šátral, který smetl za hodinu hry 6-2 6-2 Martina Krumicha. Roli favorita potvrdil i Zdeněk Kolář, který si poradil dvakrát 6-3 s Pavlem Nejedlým.



V soutěži žen na úvod uspěla favorizovaná Kateřina Siniaková, i když Miriam Kolodziejovou zdolala až po dvou hodinách boje zdolala 7-5 7-6.



O postup ze skupiny bude Siniaková bojovat zřejmě proti Lindě Fruhvirtové. Teprve 15letá Češka dnes přehrála 6-4 6-3 Barboru Miklovou a také si připsala vítězný start.



Vítězové skupin projdou do sobotních semifinále. Obě finále jsou na programu v neděli. Turnaj je přístupný i pro diváky. Ti, kteří se k Máchovu jezeru nechystají, mohou dění od pátku do neděle sledovat na televizní stanici O2 TV Tenis.



Dotace starosplavské akce je 980 tisíc korun, jedná se již o druhý podnik v rámci projektu O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta. Další díl se uskuteční na přelomu července a srpna v Liberci.