První letošní zápas Krejčíkové na trávě přerušila tma

Světová patnáctka Barbora Krejčíková v Eastbourne teprve druhý turnaj za poslední čtyři měsíce. Po únorovém startu v Dauhá se šestadvacetiletá Češka kvůli zranění lokte představila pouze minulý měsíc na Roland Garros, kde při obhajobě loňského triumfu vypadla už v 1. kole. Poté měla pozitivní test na Covid-19 a v Paříži nemohla obhajovat titul ve čtyřhře.



Už v neděli se v Eastbourne úspěšně rozehrála ve čtyřhře, ve které zvládly první společný zápas s Japonkou Enou Šibaharovou. V pondělí pak nastoupila k prvnímu letošnímu zápasu na trávě také ve dvouhře, souboj s Ukrajinkou Martou Kosťukovou se ale kvůli tmě dohrát nestihl a za stavu 1-1 na sety byl přerušen.



V prvním setu sebrala Krejčíková devatenáctileté Kosťukové podání v dlouhém pátém gamu a výhodu brejku udržela až do konce sady. V druhém setu tenistky hájily vlastní servis až do osmé hry, v níž česká tenistka mimo jiné i vinou své první dvojchyby v zápase pustila soupeřku do vedení 5-3, a 79. hráčka světa následně srovnala skóre. Po proměněném setbolu Kosťukové byl zápas kvůli špatné viditelnosti přerušen.



V úterý se tak Krejčíková na travnaté kurty v Eastbourne vrátí. Hrát budou i další Češky Karolína Plíšková a Petra Kvitová, jež měly také v prvním kole coby nasazené volný los.



Šampionka z let 2017 a 2019 Plíšková bude čelit přemožitelce Terezy Martincové domácí Katie Boulterové, finalistka z roku 2011 Kvitová vstoupí do generálky na Wimbledon zápasem proti Donně Vekičové (h2h 2-1), proti které bude usilovat o první letošní výhru na trávě. Chorvatka v prvním kole smetla 6-0 6-2 Ukrajinku Dajanu Jastremskou a svou letošní bilanci na zeleném povrchu vylepšila na 7-1.



Letos se trápící Garbiñe Muguruzaová porazila 6-1 7-6 Polku Magdalenu Fręchovou a v 18. zápase sezony si připsala teprve 8. výhru. O první semifinále od triumfu na loňském Turnaji mistryň si wimbledonská vítězka z roku 2017 zahraje s Giorgiovou, nebo Marinovou.





• WTA 500 EASTBOURNE •

Velká Británie, tráva, 757.900 dolarů

pondělní výsledky (20. 06. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Dartová (Brit.) - Brengleová (USA) 3-6 6-1 6-4 Burrageová (Brit.) - Martičová (Chorv.) 3-6 7-5 6-3 Kalininová (Ukr.) - Cirsteaová (Rum.) 6-0 2-1 / skreč C. Tomljanovicová (Austr.) - Kruničová (Srb.) 6-0 4-6 6-3 Vekičová (Chorv.) - Jastremská (Ukr.) 6-0 6-2 Flipkensová - Zanevská (obě Belg.) 6-2 6-3 Marinová (Kan.) - Watsonová (Brit.) 7-6(1) 6-4 Curenková (Ukr.) - Osoriová (Kol.) 7-5 7-6(2) • Dvouhra - 2. kolo • Krejčíková (7-ČR) - Kosťuková (Ukr.) 6-3 4-6 / přerušeno kvůli tmě Muguruzaová (5-Šp.) - Frechová (Pol.) 6-1 7-6(7) Putincevová (16-Kaz.) - Sorribesová (Šp.) 7-5 6-1 Linetteová (Pol.) - Riskeová (17-USA) 6-7(3) 6-3 7-6(4) • Čtyřhra - 1. kolo • Aojamaová/Čchan Chao-čching (Jap./Tchaj-wan) - Mirzaová/Hradecká (4-Indie/ČR) 7-5 6-7(3) 10-7