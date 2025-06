První titul. Diallo si poradil s Bergsem a ovládl turnaj v Hertogenboschi

ATP HERTOGENBOSCH - Patnáctý červen roku 2025 si kanadský tenista Gabriel Diallo (23) bude už navždy pamatovat. Ve finále turnaje v Hertogenboschi porazil Belgičana Zizou Bergse (26) po dramatickém průběhu 7:5, 7:6 a mohl se tak radovat z premiérového titulu kariéry.

Bergs – Diallo 5:7, 6:7

Dvakrát se do této doby potkali na okruhu Gabriel Diallo a Zizou Bergs. V obou případech se z vítězství radoval kanadský tenista – naposledy uspěl letos v prvním kole Masters v Madridu, kde zvítězil naprosto přesvědčivě 6:1, 6:2. Diallo na své cestě do finále v Hertogenboschi ztratil jediný set, o který ho připravil ve druhém kole Australan Jordan Thompson.



Bergs musel do rozhodující sady dvakrát, a to hned na úvod turnaje. V prvním kole svedl třísetovou bitvu s krajanem Alexandrem Blockxem, když uspěl až v závěrečném tie-breaku. Ve druhém kole ho do naprosto stejné situace dostal Australan Alexei Popyrin, který také padl až v závěrečné zkrácené hře třetí sady.



Úvodní sada finálového klání se nesla jasně ve znamení hráčů na podání. Do prvních problémů se dostal až za stavu 5:5 Diallo, dvě brejkbolové hrozby ale dokázal odvrátit. To Bergse vzápětí mrzelo dvojnásob, protože hned v následující hře to byl on, kdo poprvé neudržel své podání, a sadu tak ztratil poměrem 5:7.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



Druhá sada se nesla v podobném duchu. Tentokrát se ale ani jeden z tenistů nedostal k možnosti prorazit soupeřovo podání, a set tak dospěl do zkrácené hry. I v ní se rozpoutala bitva o každý míč. Šťastnější byl nakonec Kanaďan, který dramatickou koncovku ovládl poměrem 10:8 a po dvou hodinách hry tak mohl slavit svůj životní úspěch.



O naprosté vyrovnanosti utkání vypovídají i statistiky. Na vítězné míče vyhrál Diallo 26:25, lehce úspěšnější byl i v ukazateli nevynucených chyb – 22:23. Na svém podání získal rodák z Montrealu 75 % výměn, jeho soupeř 68 %.

DIALLO'S DAY



Gabriel Diallo claims his first ATP Tour title in with a 7-5 7-6 win over Bergs!#LibemaOpen pic.twitter.com/mwn69R1VnV — Tennis TV (@TennisTV) June 15, 2025

Výsledky turnaje v Hertogenboschi