Raducanuová popsala zkušenost se stalkerem. Nemohla jsem dýchat, přes slzy jsem neviděla

Emma Raducanuová (22) si prožila v posledních týdnech krušné okamžiky a řešila velmi nepříjemnou zkušenost s fanouškem, který ji obtěžoval na nedávném turnaji v Dubaji. Vedení ženského tenisového okruhu okamžitě zasáhlo a dotyčný muž dostal do odvolání zákaz vstupu na akce WTA. Bývalá šampionka US Open je navíc na probíhajícím podniku v Indian Wells pod větší ochranou.

Raducanuová na nedávné utkání s Karolínou Muchovou a celkově své působení v Dubaji jen tak nezapomene. "Byla jsem velmi rozrušená. Uviděla jsem ho hned v prvním gamu a říkala jsem si, že vůbec nevím, jak tenhle zápas skončí. Doslova jsem přes slzy neviděla míček, sotva jsem dýchala."

Úvodní čtyři gamy britská hvězda prohrála. Přesto se dokázala do boje o úvodní set vrátit a ztratila jej až v tie-breaku. "V prvních gamech jsem vůbec nebyla na kurtu. Vlastně ani nevím, jak jsem se z toho vzpamatovala."

Duel s Muchovou nakonec prohrála ve dvou těsných setech. "Po zápase jsem se složila a rozbrečela, ale ne kvůli prohře. Dolehly na mě emoce z posledních dnů a potřebovala jsem pauzu. Teď se cítím mnohem lépe," řekla novinářům na probíhající akci v Indian Wells, kde by měla mít kvůli tomuto incidentu k dispozici bývalého agenta tajných služeb Boba Campbella a až pětičlennou ochranku.

Co se vlastně stalo? Podle vyjádření WTA měl dotyčný muž obtěžovat Raducanuovou už den před zápasem s Muchovou, a to na veřejnosti. Následně během utkání na grandslamovou šampionku pokřikoval.

Viditelně rozrušená Raducanuová se už v úvodu zápasu vydala směrem k umpirové sudí, aby ji o situaci informovala. Poté se strachy schovala za umpire, než byl muž z hlediště vyveden. Raducanuovou utěšovala i její česká soupeřka. "Děkuju Karolíně za to, že je skvělá parťačka, a přeju jí hodně štěstí do zbytku turnaje," ocenila podporu Muchové.

Do prestižního turnaje v Indian Wells vstoupí Raducanuová už za pár hodin. "Říkala jsem si, že nedovolím, aby mi tenhle hrozný chlap ve středním věku zabránil dělat to, co miluju. Po Dubaji se toho samozřejmě událo dost a potřebovala jsem si odpočinout."