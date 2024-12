Radwaňská se vrací na scénu. Bývalá světová dvojka bude pomáhat krajance Linetteové

Bývalá světová dvojka a vítězka Turnaje mistrů Agnieszka Radwaňská (35) si šest let po ukončení kariéry střihne premiéru v roli trenérky. Nejúspěšnější polská tenistka v historii se dohodla na spolupráci s krajankou Magdou Linetteovou (32), které bude předávat zkušenosti minimálně do konce antukové části sezony.

Agnieszka Radwaňská ukončila kariéru v roce 2018 v pouhých 29 letech kvůli zdravotním potížím. "Říkám sbohem profesionálnímu sportu, ale neopouštím tenis úplně. Vždy měl v mém životě mimořádné místo. Teď je ale čas na nové výzvy, jež budou doufám stejně vzrušující jako ty na kurtu," uvedla tehdy rodačka z Krakova.

Od tenisu si odpočinula. V roce 2019 se zúčastnila taneční soutěže Taniec z Gwiazdami (polská verze Stardance), v červenci 2020 se stala maminkou syna Jakuba, užívala si rodičovské radosti a občas se zúčastnila turnajů bývalých tenistek.

Nyní se Radwaňská po šesti letech vrací na tenisový okruh, aby své zkušenosti z kurtů i mimo něj předávala aktuálně třetí nejlepší Polce v žebříčku WTA Magdě Linetteové.

Do týmu o tři roky mladší krajanky se připojila jako konzultantka a druhá trenérka, hlavním koučem zůstává Brit Mark Gellard. Radwaňská se se současnou 38. hráčkou světa domluvila na spolupráci na minimálně do konce antukové části sezony s tím, že osm až deset týdnů bude své svěřenkyni plně k dispozici.

Magda Linetteová a Agnieszka Radwaňská (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES )

"Pro mě to bude premiérová spolupráce se ženou," uvedla Linetteová v podcastu Break Point. "Poprvé to bude člověk, který prožíval stejné pocity i emoce a byl na vyšší úrovni než já. Někoho takového jsem hledala. Aby mi řekl, co cítil, jak reagoval, kdy si odpočinout, kde povolit, kde přidat. Aby mi pomohl číst soupeřky," těší se dvaatřicetiletá Polka.

Linetteová letos v létě vyhrála Livesport Prague Open a získala třetí titul na okruhu WTA. Na grandslamech ale jen jednou překročila třetí kolo, když loni na Australian Open dokráčela až do semifinále a v žebříčku vyletěla na pár týdnů do TOP 20. Jediný vzájemný duel s Radwaňskou na US Open 2015 prohrála hladce ve dvou setech.

Radwaňská během kariéry vyhrála 20 turnajů WTA a stala se nejlepší polskou tenistkou v historii. Nejcennější trofej získala v roce 2015 na Turnaji mistrů po finálové výhře nad Petrou Kvitovou, nejlepší grandslamový výsledek udělala postupem do finále Wimbledonu 2012.

I když se nikdy nestala světovou jedničkou, od května 2008 do srpna 2017 nevypadla z TOP 15. Velkou část část kariéry odehrála jako hráčka elitní desítky, několik let byla členkou TOP 4. Šestkrát získala ocenění WTA pro Nejoblíbenější hráčku roku u fanoušků a pětkrát vyhrála anketu o Úder roku.