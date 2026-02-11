Rána pro české hvězdy. Siniaková s Krejčíkovou končí v Dauhá už ve druhém kole
Mihalíková/Nichollsová – Krejčíková/Siniaková 6:4, 2:6, 10:5
Krejčíková se Siniakovou nevstoupily do zápasu proti slovensko-britské dvojici Mihalíková, Nichollsová příliš jistě. Svůj úvodní game na podání sice získaly, na příjmu si ale během prvních dvou her nepřipsaly ani jeden fiftýn. Aktivnější soupeřky si na svou šanci počkaly do čtvrté hry, kdy poprvé uspěly na returnu, brejk vzápětí i přes problémy dokázaly potvrdit a vypracovaly si nadějné vedení 4:1.
Favoritky se ale postupem času přeci jen dostávaly do tempa. V následujících třech gamech dovolily soupeřkám jen dva body a velmi rychle srovnaly krok. Obrat se však v prvním setu nekonal. Bez nervů hrající Mihalíková s Nichollsovou byly v závěru úvodního dějství jistějším párem, získaly další dva gamy a za 38 minut také první set v poměru 6:4.
Druhý set ale začaly favoritky výborně, když získaly hned úvodní podání soupeřek a ujaly se vedení 2:0. V dalším průběhu druhého dějství si oba páry bez větších problémů držely svá podání. To platilo až do stavu 4:2, kdy o něj znovu přišel slovensko-britský debl, a Siniaková s Krejčíkovou si už výborně rozjetou sadu utéct nenechaly. Získaly ji za 40 minut hry přesvědčivě 6:2 a o osudu utkání tak musel rozhodnout supertiebreak.
V něm sice získaly úvodní bod Češky, další momenty ale jednoznačně patřily jejich soupeřkám, které vyhrály následujících pět výměn a udělaly tak klíčový krok k triumfu. Krejčíková se Siniakovou ale zápas nezabalily, dokázaly snížit na rozdíl dvou bodů, na bližší kontakt se už ale nedostaly. Mihalíková s Nichollsovou závěrečnou zkrácenou hru získaly s přehledem 10:5 a připsaly si tak velmi cennou výhru.
Ve čtvrtfinále si vítězky zahrají s tchajwansko-lotyšskou dvojicí Su-Wei Hsieh a Jelena Ostapenková.
A Krejčíková a Siniaková samozrejme tiež, ak ešte budú hrať spolu
a ještě jednou:
Příznačnej byl závěr prvního setu. Nejdřív Katka zazmatkovala a vůbec netrefila míček čímž darovala soupeřkám setbol. Bára to následně dorazila dvojchybou ...
Katku čeká příští týden v Dubaji obhajoba loňského titulu a pokud se jí to nepodaří začne se propadat žebříčkem ...