Rána pro české hvězdy. Siniaková s Krejčíkovou končí v Dauhá už ve druhém kole

DNES, 17:30
Aktuality 13
WTA DAUHÁ - Nečekanou porážku si připsaly Barbora Krejčíková (30) s Kateřinou Siniakovou (29). Ve druhém kole ve druhém kole turnaje v Dauhá nestačily na slovensko-britskou dvojici Tereza Mihalíková (27), Olivia Nichollsová (31) a podlehly po setech 4:6, 6:2 a 5:10.
Profily hráčů (7)
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Nicholls Olivia
Mihalikova Tereza
Krejčíková se Siniakovou si v Dauhá připsaly nečekanou porážku (@ Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Mihalíková/Nichollsová – Krejčíková/Siniaková 6:4, 2:6, 10:5

Krejčíková se Siniakovou nevstoupily do zápasu proti slovensko-britské dvojici Mihalíková, Nichollsová příliš jistě. Svůj úvodní game na podání sice získaly, na příjmu si ale během prvních dvou her nepřipsaly ani jeden fiftýn. Aktivnější soupeřky si na svou šanci počkaly do čtvrté hry, kdy poprvé uspěly na returnu, brejk vzápětí i přes problémy dokázaly potvrdit a vypracovaly si nadějné vedení 4:1.

Favoritky se ale postupem času přeci jen dostávaly do tempa. V následujících třech gamech dovolily soupeřkám jen dva body a velmi rychle srovnaly krok. Obrat se však v prvním setu nekonal. Bez nervů hrající Mihalíková s Nichollsovou byly v závěru úvodního dějství jistějším párem, získaly další dva gamy a za 38 minut také první set v poměru 6:4.

Druhý set ale začaly favoritky výborně, když získaly hned úvodní podání soupeřek a ujaly se vedení 2:0. V dalším průběhu druhého dějství si oba páry bez větších problémů držely svá podání. To platilo až do stavu 4:2, kdy o něj znovu přišel slovensko-britský debl, a Siniaková s Krejčíkovou si už výborně rozjetou sadu utéct nenechaly. Získaly ji za 40 minut hry přesvědčivě 6:2 a o osudu utkání tak musel rozhodnout supertiebreak.

V něm sice získaly úvodní bod Češky, další momenty ale jednoznačně patřily jejich soupeřkám, které vyhrály následujících pět výměn a udělaly tak klíčový krok k triumfu. Krejčíková se Siniakovou ale zápas nezabalily, dokázaly snížit na rozdíl dvou bodů, na bližší kontakt se už ale nedostaly. Mihalíková s Nichollsovou závěrečnou zkrácenou hru získaly s přehledem 10:5 a připsaly si tak velmi cennou výhru.

Ve čtvrtfinále si vítězky zahrají s tchajwansko-lotyšskou dvojicí Su-Wei Hsieh a Jelena Ostapenková.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Dauhá

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

13
Přidat komentář
chlebavevaju
11.02.2026 18:27
Krejčíková už je spíše zhasínající hvězdou, tam již vzestup nepřijde. Navíc ta její taktika, kdy se nedoléčená přihlásí na turnaji do čtyřhry, ale do singlu již ne, je přinejmenším zvláštní. Buď se léčím, abych byl fit na 100%, nebo hraju vše.
Reagovat
baba
11.02.2026 18:21
Nechci být špatným prorokem ale zdá se mi, že končí éra Katky,byla fajn a dlouhá a díky za ni.Tohle je jenom začátek,s TT už nevyhrají nic a s Bárou taky
Reagovat
JLi
11.02.2026 18:31
Blabla
Reagovat
Sincaraz
11.02.2026 18:20
Miháliková a Nicholls sú šikovné, dokážu poraziť bárskoho, verím, že ak nie už na tomto turnaji, tak v tejto sezóne určite niečo veľké vyhrajú ????
A Krejčíková a Siniaková samozrejme tiež, ak ešte budú hrať spolu
Reagovat
Alien
11.02.2026 18:18
Cože? Kačko, Báro? To je dneska rana za ranou!
Reagovat
com
11.02.2026 17:48
Siniačka mohla titulem dotáhnout Mertens na maximum.. Takže dnesni prohra zaslouží jedině
Reagovat
Krisboy
11.02.2026 17:57
Dnes tě podpořím, comaráde:



a ještě jednou:

Reagovat
com
11.02.2026 18:42
smilesmile
Reagovat
tommr
11.02.2026 17:44
KrejSi dneska odehrály velmi špatnej zápas. Na Katce se negativně projevila včerejší nečekaná prohra s Osorio a Bára jí v ničem nepomohla ...
Příznačnej byl závěr prvního setu. Nejdřív Katka zazmatkovala a vůbec netrefila míček čímž darovala soupeřkám setbol. Bára to následně dorazila dvojchybou ...
Katku čeká příští týden v Dubaji obhajoba loňského titulu a pokud se jí to nepodaří začne se propadat žebříčkem ...
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.02.2026 17:57
A v Dubaji bude hrát s Bárou nebo s kým ?
Reagovat
frenkie57
11.02.2026 17:59
S Lovkyní Bouřek.
Reagovat
Alien
11.02.2026 18:19
?
Reagovat
3ryba16
11.02.2026 18:28
Storm.
Reagovat

