Rána pro Musettiho. Ital přijde kvůli zranění o French Open

DNES, 18:39
Lorenzo Musetti zmešká kvůli svalovému zranění grandslamové Roland Garros, kde měl obhajovat loňskou semifinálovou účast. Devátý hráč světového žebříčku si zadní stehenní sval poranil na turnaji Masters v Římě při úterním utkání s Casperem Ruudem.
Lorenzo Musetti přijde o French Open (@ LaPresse / Sipa USA / Profimedia)

Čtyřiadvacetiletý domácí favorit Musetti si v osmifinálovému duelu ve Foro Italico vyžádal ve druhém setu ošetření a nakonec s Norem prohrál 4:6, 1:6.

"Po včerejším (úterním) zápase jsem podstoupil vyšetření, která odhalila lézi v hamstringu, která bude vyžadovat, abych si několik týdnů odpočinul a zotavil se," napsal Musetti na sociálních sítích.

"Bohužel mi to zabrání v účasti na turnaji v Hamburku a na Roland Garros, což je pro mě obrovská rána," dodal.
Musetti vloni na pařížské antuce nestačil až v semifinále na pozdějšího šampiona Carlose Alcaraze.

Pavel Novotný, ČTK
TheRoyalBlue
13.05.2026 18:50
Extrémne nešťastné načasovania, RG prichádza o ďalšieho skvelého hráča pre oči divákov :/ Snáď neuponáhla svoj návrat kvôli Wimbledonu.
Saulnier
13.05.2026 18:56
Veru, bude tam chýbať
pantera1
13.05.2026 19:12
To jo, když má top formu je to paráda ho sledovat. Velmi pohledná hra. Hlavně, ať je ok a zas se mu daří. Poslední dobou se dost trápil .
Saulnier
13.05.2026 19:17
Veru, dúfam, že sa vráti čoskoro a v plnej sile, je dobrý na každom povrchu. Inak vraj sa pred nejakým časom radil ohľadom návratu na kurty so Zverevom
RFanousek
13.05.2026 19:24
Já jsem slyšel, že s Berrettinim.
Saulnier
13.05.2026 19:32
Áno, zdá sa, že som sa tentokrát pomýlil
pantera1
13.05.2026 19:28
To Zvíře taky, strašná škoda, že nezúročil ty svoje zkušenosti, jak psal Patik. Je trestuhodné, že nemá GS. Ale u něj to dělá ta hlava, potenciál má, ale neumí ho využít a mám obavu, že už to lepší nebude.
