Rána pro Musettiho. Ital přijde kvůli zranění o French Open
Čtyřiadvacetiletý domácí favorit Musetti si v osmifinálovému duelu ve Foro Italico vyžádal ve druhém setu ošetření a nakonec s Norem prohrál 4:6, 1:6.
"Po včerejším (úterním) zápase jsem podstoupil vyšetření, která odhalila lézi v hamstringu, která bude vyžadovat, abych si několik týdnů odpočinul a zotavil se," napsal Musetti na sociálních sítích.
"Bohužel mi to zabrání v účasti na turnaji v Hamburku a na Roland Garros, což je pro mě obrovská rána," dodal.
Musetti vloni na pařížské antuce nestačil až v semifinále na pozdějšího šampiona Carlose Alcaraze.
