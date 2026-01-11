Raonic se odhodlal k důležitému oznámení. Finalista Wimbledonu a držitel rekordu ukončil kariéru
Raonic, první Kanaďan, který se dostal do finále grandslamového turnaje ve dvouhře, a bývalý třetí hráč světa, v neděli oznámil svůj odchod z profesionálního tenisu v emotivním příspěvku na sociálních sítích. Finalista Wimbledonu z roku 2016 už se na kurtech neukázal téměř rok a půl.
Naposledy hrál v roce 2024, kdy se vrátil po problémech s nohou a Achillovou šlachou. Z 11 soutěžních zápasů musel však dvakrát skrečovat a v Indian Wells po výhře v úvodním kole odstoupil. Naposledy se zúčastnil olympijských her v Paříži, kde skončil hned na Dominiku Koepferovi.
"Tohle je okamžik, o kterém víte, že jednou přijde, ale nějak se na něj nikdy necítíte připraveni," napsal na sociální sítě. "Teď na něj jsem ale připravený tak dobře, jak jen mohu být. Tenis byl mou láskou a posedlostí po většinu mého života."
Vítěz osmi turnajů na okruhu ATP se stal nejvýše postaveným kanadským tenistou v historii ve dvouhře. Rodáka z Thornhillu v Ontariu, ale po jeho vrcholu v roce 2016, kdy si zahrál své jediné grandslamové finále, zpomalila řada zranění, včetně zranění kyčle, zad, nohy, kolena a ramene.
"Měl jsem to největší štěstí, že jsem mohl žít a plnit si své sny, pokračoval. Každý den jsem se soustředil jen na to, abych se zlepšoval a sledoval jsem, kam mě to dovede," uvedl. "Nějak se to stalo mou posedlostí v dětstvím a pak také mým povoláním a životem," dodal držitel rekordu v počtu es v zápase na dva vítězné sety. Ten si připsal až v jednom ze svých posledních duelů, když trefil 47 nechytatelných podání proti Cameronu Norriemu v Queen’s Clubu.
Ve dlouhém vyjádření pokračoval v poděkování všem fanouškům, svému týmu a trenérům, rodině, organizaci ATP a všem, kteří byli součástí jeho cesty. "Mám před sebou ještě hodně života k prožití a jsem motivovaný a hladový jako v roce 2011, kdy jsem prorazil na turné," ukončil zprávu Raonic.
