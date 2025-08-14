Rekordní zisk: Tenisté si rozdělí přes 383 milionů korun
"Částka 18,3 milionu je velký milník. Pro nás je to důkaz, že posilování prémiového produktu a sbližování zájmů vytváří hodnoty. Tohle je přesně to, na co byl podíl na zisku vytvořen - zajistit, že hráči a turnaje se rovnoměrně podílejí na finančním růstu tohoto sportu," uvedl Gaudenzi.
Celkové příjmy tenistů rostou, v sezoně 2024 si společně s podílem na zisku hráči jen na turnajích ATP bez grandslamů přišli na rekordních 261 milionů dolarů (5,46 miliardy korun). S grandslamy to bylo 378 milionu dolarů (téměř osm miliard korun).
Většina turnajů Masters se začala hrát s pavoukem pro 96 hráčů. V roce 2024 se devět podniků této kategorie odehrálo v Indian Wells, Miami, Monte Carlu, Madridu, Římě, Montrealu, Cincinnati, Šanghaji a Paříži.
Tzn. Lehy by měl dostat bonus zhruba 182 000 $
Tomáš 167 000 $
Kuba 89 000 $
Vítek 14 500 $
(Může se to o něco málo lišit, protože se zde u evropských tisícovek uvádí PM v eurech)
Já si vždy říkal, proč je údaj o kariérních prize money o něco málo vyšší než částka, kterou dostanete po sečtení jednotlivých výdělků za sezóny podle stránek ATP... Tak teď už to vím