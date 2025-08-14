Rekordní zisk: Tenisté si rozdělí přes 383 milionů korun

DNES, 18:12
Tenisté si rozdělí 18,3 milionu dolarů (přes 383 milionů korun) jako podíl na zisku organizace ATP, která zastřešuje mužský okruh. Informoval o tom předseda ATP Andrea Gaudenzi. Částka za rok 2024 je o 177 procent vyšší než suma, která se rozdělovala o rok dříve. Bonusy budou hráčům vypláceny na základě výsledků na turnajích Masters, devíti elitních podnicích v úrovni hned pod grandslamy.
Předseda ATP Andrea Gaudenzi (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

"Částka 18,3 milionu je velký milník. Pro nás je to důkaz, že posilování prémiového produktu a sbližování zájmů vytváří hodnoty. Tohle je přesně to, na co byl podíl na zisku vytvořen - zajistit, že hráči a turnaje se rovnoměrně podílejí na finančním růstu tohoto sportu," uvedl Gaudenzi.

Celkové příjmy tenistů rostou, v sezoně 2024 si společně s podílem na zisku hráči jen na turnajích ATP bez grandslamů přišli na rekordních 261 milionů dolarů (5,46 miliardy korun). S grandslamy to bylo 378 milionu dolarů (téměř osm miliard korun).

Většina turnajů Masters se začala hrát s pavoukem pro 96 hráčů. V roce 2024 se devět podniků této kategorie odehrálo v Indian Wells, Miami, Monte Carlu, Madridu, Římě, Montrealu, Cincinnati, Šanghaji a Paříži.

Pavel Novotný, ČTK
Trojchyba_Mat
14.08.2025 19:16
Doufal jsem, že si v článku přečtu, jak si to kluci rozdělí, ale bohužel... Takže podle toho, co jsem našel, hráči dostanou 25% navrch k tomu, co si v loňském roce na prize money na Masters vydělali...
Tzn. Lehy by měl dostat bonus zhruba 182 000 $
Tomáš 167 000 $
Kuba 89 000 $
Vítek 14 500 $
(Může se to o něco málo lišit, protože se zde u evropských tisícovek uvádí PM v eurech)
Já si vždy říkal, proč je údaj o kariérních prize money o něco málo vyšší než částka, kterou dostanete po sečtení jednotlivých výdělků za sezóny podle stránek ATP... Tak teď už to vím
Trojchyba_Mat
14.08.2025 19:19
Debly jsem do toho nezapočítával... (toho stejně odehrál jen Jirka v IW s Fritzem a padli v prvním kole)
KvitkaBitka
14.08.2025 18:37
A kolik hráčů z žebříčku si to rozdělí?
tommr
14.08.2025 18:46
jestli jsem to dobře pochopil tak se to týká jen hráčů co hrajou na Masters tzn. hráčů z první stovky ...
frenkie57
14.08.2025 18:54
Tak jsou to prachy ATP, nikoliv ITF. Za mně v pořádku.
