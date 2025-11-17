Remíza. Rivalita Alcaraze se Sinnerem je po Turnaji mistrů dokonale vyrovnaná
Nejsledovanější rivalita, která je téměř ve všem naprosto odskočená od zbytku tour. Přesně tak se mluví o zápasech mezi dvěma nejlepšími hráči planety Alcarazem a Sinnerem, kteří dominují mužskému okruhu. Potvrzují to především jejich finálové bitvy na těch největších turnajích a letos mezi sebe nikoho nepustili.
O titul si to rozdali na Masters v Římě a Cincinnati, a především na třech grandslamech a závěrečném podniku sezony Turnaji mistrů. V Paříži a v New Yorku uspěl Španěl, ve Wimbledonu a čerstvě v Turíně Ital, který tak snížil stav vzájemné bilance na nejvyšším okruhu na 6:10. Přesto mezi sebou mají naprostou remízu.
Alcaraz po triumfu na US Open, kde získal šestý grandslamový triumf, sesadil Sinnera z pozice světové jedničky a na trůnu nakonec i přezimuje. V tu chvíli vedl v celkovém součtu pouhých o šest míčků napříč vzájemnými střetnutími.
Ital však udělal razantní kroky ve své hře, aby mu porážku vrátil a povedlo se mu to hned v dalším významném finále. Na Turnaji mistrů vyhrál 7:6, 7:5, přičemž tentokrát získal o šest bodů více (78:72). Oba tak mají stejný počet vyhraných míčků 1651:1651.
Dvě nejvýraznější tváře mužského tenisu si mezi sebou rovným dílem rozdělili i posledních osm grandslamů. V posledních dvou sezonách získali oba po dvou. Loni zakončil sezonu jako světová jednička Sinner, letos Alcaraz. Od roku 2024 vyhráli 18 z 19 podniků, kterých se oba zůčastnili, jedinou výjimkou je loňské Masters v Madridu.
