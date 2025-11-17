Remíza. Rivalita Alcaraze se Sinnerem je po Turnaji mistrů dokonale vyrovnaná

Jannik Sinner (24) v neděli obhájil titul na Turnaji mistrů na domácí půdě v Turíně, když ve finále těsně přehrál svého největšího rivala a světovou jedničku Carlose Alcaraze (22). Letos se potkali už v šestém finále. Ital uspěl teprve podruhé a vzájemnou bilanci snížil na 6:10. V počtu vyhraných bodů jsou však oba hráči naprosto vyrovnaní (1651:1651), což je až neuvěřitelné.
Sinner s Alcarazem mezi sebou vyhráli stejný počet míčků (@ ČTK / imago sportfotodienst / www.imagephotoagency.it)

Nejsledovanější rivalita, která je téměř ve všem naprosto odskočená od zbytku tour. Přesně tak se mluví o zápasech mezi dvěma nejlepšími hráči planety Alcarazem a Sinnerem, kteří dominují mužskému okruhu. Potvrzují to především jejich finálové bitvy na těch největších turnajích a letos mezi sebe nikoho nepustili.

O titul si to rozdali na Masters v Římě a Cincinnati, a především na třech grandslamech a závěrečném podniku sezony Turnaji mistrů. V Paříži a v New Yorku uspěl Španěl, ve Wimbledonu a čerstvě v Turíně Ital, který tak snížil stav vzájemné bilance na nejvyšším okruhu na 6:10. Přesto mezi sebou mají naprostou remízu.

Alcaraz po triumfu na US Open, kde získal šestý grandslamový triumf, sesadil Sinnera z pozice světové jedničky a na trůnu nakonec i přezimuje. V tu chvíli vedl v celkovém součtu pouhých o šest míčků napříč vzájemnými střetnutími.

Ital však udělal razantní kroky ve své hře, aby mu porážku vrátil a povedlo se mu to hned v dalším významném finále. Na Turnaji mistrů vyhrál 7:6, 7:5, přičemž tentokrát získal o šest bodů více (78:72). Oba tak mají stejný počet vyhraných míčků 1651:1651.

Dvě nejvýraznější tváře mužského tenisu si mezi sebou rovným dílem rozdělili i posledních osm grandslamů. V posledních dvou sezonách získali oba po dvou. Loni zakončil sezonu jako světová jednička Sinner, letos Alcaraz. Od roku 2024 vyhráli 18 z 19 podniků, kterých se oba zůčastnili, jedinou výjimkou je loňské Masters v Madridu.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Mantra
17.11.2025 11:35
"...jedinou výjimkou je loňské Masters v Madridu.", které vyhrál ... ???
tvl Hájek, voni koukaj dopisovat ty informace. Kdo to má furt hledat.
